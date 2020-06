Kaldırım çalışması niçin yarım bırakıldı?

Menemen Seyrek’te 1000 konutlu Ege-Koop’un prestij kenti Villakent’te yaşayan vatandaşlar dertli mi dertli. Yıllardır sorunları bitmiyor ve biteceğe de benzemiyor. İzmir’de emlak, çevre ve temizlik vergisi olarak oldukça yüksek ödemeler yapmalarına rağmen kent merkezlerine verilen hizmetlerin çoğundan yararlandırılmadıklarını belirten Dr. Zehra Ersaçan, “Bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. ‘Gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ derler ya, aynen öyle. Mahallemizde geçen yıl eğitime başlayan ‘Villakent Anadolu Lisesi’ öğrencileri, kent girişinde otobüsten iniyor ve kaldırımı olmayan yolun kenarından yürüyerek okula gidip geldiler. Ayrıca kapalı durakları olmadığı için de, sonbahar ve kış aylarında yağmur, ilkbahar ve haziran aylarında da güneş altında beklediler. Islandılar ve yandılar” dedi ve şöyle devam etti:



Bu yolda gidip geldiler

“Villakent sakinleri olarak bu konuda Büyükşehir’in Hemşehri İletişim Merkezi’ne (HİM) defalarca başvuruda bulunduk. Sonunda kaldırım çalışmaları başlatıldı. Ancak, nedeni belirsiz bir şekilde çalışmalar yarım bırakıldı. Biz, yarım bırakılan kaldırım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun dışında; Villakent girişindeki Flamingo Bulvarı’nda arabalar aşırı sürat yapıyorlar. Çok korkuyoruz. Çünkü, çocuklarımız ara sokaklardan bisikletleri ile aniden yola çıkıyor ve istenmeyen olaylar yaşanıyor. Büyükşehir veya Menemen belediyelerinin üzücü bir olay yaşanmadan bu bulvarın her iki tarafına belli aralıklarla kasisler koymalarını istiyoruz. Ayrıca Villakent Muhtarlığı olarak 14 Nisan 2011 tarihli dilekçemizde belirttiğimiz, Villakent Anadolu Lisesi öğrencileri için kapalı otobüs durağı isteğimizde dikkate alınmasın.”





Yollarımız dellik deşik



Geçen hafta Aliağa-Dikili arasındaki Çaltıdere, Yeni Şakran, Çandarlı, Denizköy, Bademli ve Yahşibey yollarını kullanarak Dikili’ye giden okurumuzun yolların haliyle ilgili bir şikayetini dile getirmiştik. Buca’dan Salih Uzunoğlu da aynı konudan dert yandı. Okurumuz, “Buca’dan Yenigün’e oradan, Gediz’e geçip, Kozağaç üzerinden Üçkuyular’a giderseniz; yolların ne kadar kötü durumda olduğunu görürsünüz. İzmir’in içinde bu kadar kötü yollar olamaz; çünkü delik deşik ve çok kötü durumda. Ayrıca bu güzergahta yaşayan insanlar toz ve toprak içinde kalıyorlar. Hele hele ara sokaklar daha da kötü. Buca ve Karabağlar belediyeleri niçin bozuk yolları ele almıyorlar?” diye soruyor.





Kemeraltı esnafı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin geçen hafta sonu Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda başlattığı operasyonlar nedeniyle çarşı esnafından teşekkür mesajları yağdı. Çarşının akşam saat 18.00’den sonra işportacıların eline geçtiğini belirten okurlarımız, “Zabıta ekiplerinin 21.00’e kadar hizmet vermesi bizim için çok çok iyi oldu. Kocaoğlu ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. İzmirliler gündüz sıcak nedeniyle çarşıya inemiyordu. Akşam da çarşı seyyar satıcıların ve işportacıların eline geçtiği için biz satış yapamıyorduk. Uygulamanın kalıcı olmasını istiyoruz” dediler.

Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Mehmet Gülaylar da, “Çarşıda vatandaş ve esnaf için sıkıntı yaratan seyyarları, mekanlarda oturan müşterileri rahatsız eden satıcıları ve kaldırıma park eden araç sahiplerini defalarca uyardık. Ancak başarılı olamadık. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik. O da ekiplerine talimat vererek çarşı esnafımıza sahip çıktı. Çarşımızda görev yapan ekip sayısı iki misline çıkarıldı. Teşekkür ediyoruz. Bizim beklentimiz esnafın ve vatandaşın huzurunu kaçıran seyyar satıcılar ve işportacılarla mücadelenin aralıksız devam etmesidir” dedi.





Baz istasyonunu kaldırır mısınız?



Balçova Teleferik Mahallesi sakinleri semtlerine kurulan baz istasyonunun kaldırılmasını istediler. Semt sakinleri adına arayan Uğur Yıldız, “Baz istasyonu tam da teleferik işletmesinin altına kuruldu. Biz bu sistemin kurulmamasını istedik. Bunun için imza topladık ve ilgili makamlara verdik. Ancak, bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadı. Hatta nereye baş vurduysak engel olamadık. Teleferik mahallesi sakinleri olarak baz istasyonunun kaldırılmasını ve yetkililerin bize destek olmasını istiyoruz” dedi.





Kanallar ele alınacak mı?



Narlıdere Sahilevleri Irmak, Palmiye ve Yosun sokaklarda oturan okurlarımız kış aylarında taşan kanalların temizlenmesini ve değiştirilmesini istediler. Arayan okurlarımız, “Yağışlı havalarda rögarlar taşıyor ve sokaklarımız dere gibi oluyordu. Hatta pis sular evlerimize giriyordu. Bu rezillikleri 6 yıldır çekiyoruz. Havaların ısındığı şu günlerde özellikle Palmiye Sokak’ta bulunan kanallar başta olmak üzere yetersiz kalan kanalların değiştirilmesini istiyoruz” dediler.





Bostanlı Barınağı pislik içinde



İnciraltı Balıkçı Barınağı’nın bakımsız ve denizin pislik içinde olduğunu bildiren okurumuz, Karşıyaka Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın da aynı durumda olduğunu iletti. Okurumuz, “Balıkçıların yer aldığı neredeyse her yer pislik içinde. Barınaklar kimin denetimindedir bilemiyorum ama bu tekne sahiplerine ya bulunduğunuz denizi temiz tutun veya burayı terk edin denemez mi? Onlara orayı temizletmek veya temiz tutmalarını sağlamak çok mu zor?” diye uyarıda bulundu.





Boş arsa moloz ve çöple doldu



Manisa Hafza Sultan Mahallesi 4837 ve 4856 sokakların birleştiği yerde evi olan okurumuz Ali Değerli, “Kapı numaram 41. Evim her iki sokağa bakıyor. Burası aynı zamanda üçyol kavşağı. Evimin yanında bir boş arsa var ve burası moloz ve çöplük gibi kullanılıyor. Herkes herşeyi buraya atıyor. Boş arsada inşaat kalasları var ve biri bir izmarit atsa tutuşur ve benim evim dahil birçok ev yanar. Belediyeden çöp ve molozlar ile inşaat kalaslarını kaldırtmasını istiyoruz” diyor.