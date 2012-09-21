Kanal çalışması bu ay başlıyor

Bayraklı Onur Mahallesi’nde EGE-KOOP’un tamamladığı 395 konut için 3 adada toplam 2000 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu kanalı yapılacak

Ege-Koop’un 2009 yılı aralık ayında temeli atılan ve Mart 2012’de anahtar teslimi kararlaştırılan Bayraklı Onur Mahallesi’ndeki 25. Yıl Konutları’ndan ev alan 395 ev sahibinin isyanını köşemizde iki kez dile getirmiştik. Okurlarımız Ege-Koop’un evleri tamamlamasına rağmen, İZSU’nun kanalizasyon teşkilatını yapmaması nedeniyle evlerine taşınamadıklarını aktarmışlardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, şikayete proje ve ihale süreci nedeniyle kanalizasyon işinin başlatılamadığını iletmişti. Büyükşehir, geçen hafta proje ve ihale sürecinin tamamlandığını, işe bir an önce başlanacağı müjdesini okurlarımıza iletmemizi istedi. Aynen aktarıyorum:

Sözleşme imzalandı

“Sn. Kemal Önderoğlu; köşenizde ‘Kanalizasyonumuz hala yapılmadı’ başlığı ile yayınlanan okur şikayetinde, Ege Koop Bayraklı 25. Yıl Konutları’nın kanal hattının yapılmaması nedeniyle yaşanan sıkıntılara yer verilmiştir.

İZSU’dan teşekkür

Uzun zamandır mağdur olan vatandaşlara müjdeli haber geldi ve Konu ile ilgili bilgi veren İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şu açıklamayı yapmıştır: ‘Sözü edilen işin ihalesi 21 Haziran 2012 günü yapılmış, 28 Ağustos 2012 günü firma sözleşmeye davet edilmiş ve 29 Ağustos 2012 günü yüklenici firma ile ‘Bayraklı Onur Mahallesi Muhtelif Sokaklarda Kanalizasyon İnşaatı’ işinin sözleşmesi imzalanmıştır. İmalat çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Okurlarınıza iletibilirsiniz. İlginizden ötürü teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”

“Dershanemiz yasaya uygun”

14 Eylül 2012 Cuma günkü köşemizde “Binamız alt katındaki dershane kapatılsın” başlığı ile Karşıyaka Bostanlı 6347 Sokak’taki 7 numaralı Atuna Apartmanı sakinlerinin şikayetini dile getirmiştik. Yazımız üzerine kurs kurucusu Akın Usanmaz aradı, “Dershanemiz yasaya uygun çalışıyor” diye sözlerine başladı ve şunları söyledi: “Özel Bil Bostanlı İngilizce Kursu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na uygun olarak 02.05.2012 tarihinde açma izni almış olup, aynı kanunun 3. maddesi uyarınca öğretim yapma hakkı elde etmiştir. Ayrıca bu yasa ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca evraklarda kat maliklerinden izin alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Gürültü konusunda ise oldukça hassas davranıyoruz.”

Sokakta park yeri ayırmak yasal mı?

Okurumuz Deniz Aykin, sokaklardaki yasak yerlere demir direkler dikerek araç park edilmesini, “Sokakta park yeri ayırmak yasal mı?” diye soruyor ve şunları söylüyor: “Demirlerle işgal edilen sokak eski elektrik sayaç atölyesinin bulunduğu 334/2 Sokak. Şayet burada yapılan işlem yasalsa mahalle sakinleri olarak biz de aynı yasal (!) uygulamadan yararlanmak istiyoruz. Yasal değilse, demirleri buradaki bazı muhteremler araçlarını park etmek için nasıl dikebiliyorlar? Demirler aynen duruyor. Kent yöneticilerini göreve davet ediyorum.”

Kaldırım için yol değişecek

31 Temmuz 2012 günkü köşemizde “Kaldırım demeye bin şahit lazım” başlıklı yazımızda Konak Üçkuyular Gürsel Aksel Bulvarı’dan arayan okurlarımız, bulvardaki 29 numaralı apartmanın önündeki kaldırımdan dert yanmışlardı. Semt sakinleri, beton ve yeni dikilen demir elektrik direkleri dışında Telekom’un kutusunun konulduğunu söylemişlerdi. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri konuyu yerinde inceledikten sonra şu cevabı gönderdi: “Yol güzergahının değiştirilmek suretiyle sorunun giderileceği belirtilmiştir. Bilginize sunulur.”

Motosikletin sevgi yolunda ne işi var?

Karşıyakalı Hasan Sarmış motosikletlerin kaldırdımlarda cirit attığını ve yayalara zarar verdiğini çektiği bu fotoğrafla birlikte köşemize iletti. Karşıyaka İZBAN İstasyonu’nun yanında bulunan eski ev ile CSFE Fikret’in arasındaki çocuk parkında motosikletlerin gezdiğini belirten okurumuz, “Üstelik insanların yaya olarak yoğun olduğu Sevgi Yolu’nda motorlar cirit atıyor. Bunları kentimizi yönetenler görmüyor mu? Önceki gün bir motosiklet yaşlı bir bayana çarparak hastanelik etti. Yetkililerin bu soruna biran el atmasını istiyoruz. Yoksa çok canlar yanacak.” diye dert yandı.

Desenli, güzelim yollar rezil oldu

Karşıyaka’dan arayan eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Seyhan Teoman, “Karşıyaka’da son aylarda yollar berbat durumda. Desenli olarak yapılan güzelim parke yollarımız özel bir firma tarafından kazıldı, kablo döşendi, üzerleri daha önce binbir emekle yapılan desen ve renkler gözetilmeden üstün körü dolduruldu. Allah aşkına bu işler yapılırken belediyemizin sorumluları neredeydiler? Bu rezilliği görmediler mi? Belediye yetkililerinin bu imalatlarda denetim yapmalarını ve yollar eski haline getirilmediği takdirde çalışmaların durdurulmasını öneriyorum’ diye tepkisini dile getirdi.

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