Karabağlar, artık su baskını yaşamayacak

İZSU, aşırı yağışlarda sorun yaşayan ilçedeki kanal ve yağmur suyunu birbirinden ayıracak. 8 milyon 336 bin lira harcanacak hattın uzunluğu 12 bin 49metreye çıkarılacak...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan ve aşırı yağışlarda sıkıntı yaşayan Karabağlar’ın Yunus Emre, Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde 6.5 milyon liralık yatırımla 18 kilometrelik yağmur suyu hattı döşüyor.

4 mahalle daha var

İZSU son olarak, Karabağlar’ın Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Yunus Emre, Adnan Süvari Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde yağmur suyu hattı oluşturuyor. Yurtoğlu Mahallesi’nin yağmur suyu sorununu çözmek için İZSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde imalatlara başladı. 1 milyon 836 bin liraya mal olacak çalışmalar kapsamında 5 bin 749 metre uzunluğunda yağmur suyu şebekesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi’nin sokaklarına da 4 bin 150 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar, 100 gün sürecek. Kazım Karabekir, Refet Bele ve Sevgi mahallelerinin cadde ve sokaklarında 6 bin 300 metrelik yağmur suyu hattı oluşturulacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalar, 120 günde bitirilecek. Kanal suları ile yağmur sularını ayrı hatlarda toplayan çalışmalar, 4 mahallede daha yapılacak.



Kedi köpek isteyene çağrı

KARŞIYAKA Belediyesi, can dostlara kucak açmak isteyen hayvanseverleri Mavişehir’deki Tay Park’ta kedilerle, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’nde ise köpeklerle buluşturup onları sevimli yaratıkların sahibi yapıyor. Tay Park’ta her hafta sonu yapılacak olan etkinliklerde açılan ‘Sahiplendirme Standı’nda onlarca sevimli dost, sıcak yuvalara kavuşuyor.



Ücretsiz

Hayvanseverler, sahiplenmek istedikleri kedi ve köpekler için hiçbir ücret ödemiyor. Ayrıca, can dostların sağlık ve özellikle kısırlaştırma işlemleri için vatandaşlardan herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bu etkinlikler, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, bakın ne diyor: “3 yılda 600’den fazla kedi ve köpeği yeni ailelerine kavuşturduk. Sıcak yuvalarının kapılarını sadık bir dosta açmak isteyen gerçek hayvanseverleri bekliyoruz. Bu konular ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, 0232 324 44 19 numaralı telefonumuzu arayabilir.”

Tuna Mahallesi’ndeki trafo çok çirkin

BORNOVA Çamdibi Tuna Mahallesi Ziya Paşa Caddesi sakinleri, cadde üzerindeki trafonun çok çirkin bir görüntü sergilediğini belirtti, isteklerini şöyle dile getirdi: “Başkanımız Olgun Atila’ya bölgemize gösterdiği yakın ilgi ve getirdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ancak, mahallemizdeki ve Ziyapaşa Caddesi’ndeki trafomuz çok çirkin görünüyor. Başkanımızın Bornova merkezdeki trafolar gibi, bizim trafoyu da ele aldırıp, bölgeye yakışır hale getirtmesini istiyoruz.”

Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

Bu kareyi DHA Turgutlu Muhabiri Doğan Çizmeci arkadaşımız gönderdi ve yaşananları şöyle dile getirdi: “Yer Manisa’nın Turgutlu İlçesi, yol ise ülkemiz trafiğinin en yoğun olduğu İzmir-Ankara Karayolu. Fotoğrafta da izlediğimiz gibi hareket halindeki bir kamyonun arkasına tutunup patenleriyle ilerleyerek hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan bu iki genç, yürekleri ağza getirmiş. Kamyonun arkasında kaldıkları için şoför tarafından fark edilmeyen patenci gençler, bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülenmiş. İki genç, kamyonun tali yola dönmesiyle büyük bir soğukkanlılıkla ellerini bırakarak yollarına devam etmiş. Paten kullanan gençler, sakın ola böyle bir işe kalkışmasın.”