Kayıp kaçak bedeli için TSİHH’ne gidin

Faturalarınızda izniniz olmadan alınan bedeller için bir şeyler yapmanız mümkün

Öncelikle ‘TSİHH’nin açılımını aktarayım; ”Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti”. Sıra geldi son günlerde gündemden düşmeyen “K.K. Bedeli” adı altında elektrik faturalarımıza yansıtılan bölümle ilgili vatandaşların tepkisine. Her gün en az 10-15 vatandaşımız arıyor ve “Biz bu bedeli nasıl ve nereye müracaat ederek geri alacağız? Bu soygun daha ne kadar devam edecek?” diye soruyor. Gördüğünüz faturadaki “K.K. Bedeli” bu ay ki tüketim bedelinin yüzde 15’i, 10.38 TL olarak yansıtılmış.







Dürüst abone yanacak

Kış ayları nedeniyle kabarık olarak gelen faturalardaki bu ödeme vatandaşları çileden çıkarıyor. İlginç olanı da çok elektrik kullandan çok, az elektrik kullandan az olarak alınıyor. Yani yıllardır kaçak elektrik kullanıp 5 kuruş para vermeyenlerin bu tüketimi Enerji Bakanlığı-TEDAŞ tarafından namuslu insanlardan tahsil ediliyor.

Meslekdaşım Erdal İzgi, 23 Kasım 2011 Çarşamba günü “Elektrik aboneyi kaç kez çarpar” başlıklı köşe yazısında “Elektriğin kaçağı; dürüst aboneyi yakıyor” diye bir cümle kullanmış. Ayrıca elektrik faturalarındaki soygunu tek tek aktarmış. Yetkililer, bu parayı geri almak isteyenlerin ”Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti” ne başvurmalarını öneriyor. Geçen hafta gazetelerde bu ücreti geri alanlardan bir örnek haber çıktı. “Kaçak elektrik bedelini geri aldı” başlıklı haberde Kahramanmaraşlı Emine Saygılı, Eylül 2011’de kendisine gönderilen elektrik ihbarnemesindeki 11.17 TL’lik ‘Kayıp Kaçak Bedeli’ni bu birime bildirdikten sonra parasını geri almış. Faturasını gazetemize kadar getiren okurumuz L.Ç. gibi bizi arayanlara bu bilgileri aktarıyoruz. Bakanlık yetkilileri önceki gün bu konuda bir açıklama yaptı. 2015 yılına kadar bu oran yüzde 15 olacakmış ve 2015 yılından sonra kayıp-kaçak oranı yüzde 9’a düşerse bu oranda alınacakmış.

Kemaraltı’nda mazgal ve kanalları tıkalı

Kış aylarının başladığı şu günlerde Kemeraltı’ndaki mazgalların çöplerle dolu olduğunu belirten Kemeraltı esnafı çarşıdaki kanalların temizlenmesini istediler. Arayan okurlarımız, “Kemeraltı esnafı bütün uyarılarımıza rağmen süpürdükleri sokakların çöplerini mazgalların içine döküyorlar. Hatta bazı işyeri sahipleri izmarit dolu olan sigara tablalarını bu mazgallara boşaltıyorlar. Yağmur yağdığında sular kanallardan akacağı yerde sokaklarda birikecek ve işyerlerimiz su altında kalacak. İZSU yetkililerinin bir kez daha Kemeraltı Çarşısı’ndaki mazgalları ve kanalları temizlemesini istiyoruz” dediler.



Cahar Dudayev Bulvarı ölüm yolu haline geldi

Karşıyaka Mavişehir sakinlerinden Sinan Ariş, “Karşıyaka Mavişehir’de oturuyorum. Yeni düzenlenen Mavişehir Cahar Dudayev Bulvarı trafik açısından çok tehlikeli olmakta ve her gün veya akşamları en az 2-3 trafik kazası yaşanmaktadır. Bu konuda belediyemizi uyardık. Ancak sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu öğrendik. Tabii uyarılarımıza rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı. Bu yolun ışıklardan Soyak Sitesi’ne giden tarafında sürekli olarak Bilim Müzesi ve yeni yapılan Soyak Optium önünde ölümcül kazalar meydana gelmektedir. İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde burada yaşanan trafik kazalarının sayısı öğrenilebilir. Hatırlarsanız Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda ilk yapıldığı zaman birçok kaza meydana gelmiş ve daha sonra yol yeniden düzenlenerek viraj eğimleri yasal sınırlara getirilmişti. Onun buradaki eğim hatalarının da acilen düzeltilmesi gerekiyor.”



5733 Sokak’taki branşman yenilendi

24 Ekim 2011 Pazartesi köşemizde “Karabağlar 5733 Sokak sakinleri İZSU ’ya soruyor: Bu boru daha kaç kez tamir edilecek?” başlığıyla okurlarımızın sorununu dile getirmiştik. Okurlarımız yıllardır semtlerine altyapı hizmeti getirilmediğini, sık sık patlayan su boruları yüzünden işyerlerinin su altında kaldığını belirtmişlerdi. Ki bu konuyu 3 kez köşemizden aktarmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi son yazımızdan ardındankonuya el attı ve bir cevap yazdı: “Köşenizde yayınlanan okur şikayetinde, Eski Aydın Yolu olarak bilinen 5733 Sokak’taki ana su borusunun sık sık arızalandığı, vatandaşın ve esnafın sıkıntı yaşadığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili bilgi veren İZSU Genel Müdürlüğü, belirtilen adreste inceleme yapılıp, arızanın ana su borusundan değil branşman hatlarından kaynaklandığını, branşman hatlarının yenilenerek sıkıntının giderildiği bildirmiştir.”



Kaldırımlar ne zaman bitecek?

Hatay İnönü Caddesi’nde oturan vatandaşlar uzayan kaldırım çalışmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek şikayetlerini şöyle dile getirdiler: “Kaldırım çalışması yetti canımıza artık. Öncelikle çalışmaların yavaş gittiğini belirtelim. Ayrıca dağınık çalışılıyor ve son günlerde esen rüzgar sonucunda işyerlerimiz ve evlerimiz toz içinde kalıyor. Bir taraf tamamlanmadan diğer taraf kazılıyor ve yayalar yürüyemiyor. Özellikle yaşlılar ve kadınlar düşüyor ve sakatlanıyor. Kaldırım çalışmalarının bir an önce bitirilmesini istiyoruz.”



Durak ceplerine park edilmesin

Okurumuz Muharrem Tarakçı, “İnönü Caddesi boyunca yasak olmasına rağmen otobüs duraklarına araçlar park ediliyor. Bu araçlar yüzünden otobüsler de duraklara yanaşamıyor ve caddenin bir şeridini işgal ederek yolcu indirmek zorunda kalıyorlar. Geçenlerde durakta park etmiş olan araç yüzünden yolun ortasında durararak yolcu indiren otobüsten inen bir bayan karşıya geçmek üzere otobüs önünden geçmek isterken az daha hızla gelen bir aracın altında kalıyordu. Otobüs duraklarına araç park ettirilmesine izin verilmesin” diyor.





SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.