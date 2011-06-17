Kazı izin ruhsatı almadan olmaz







30 Mayıs 2011 Pazartesi günkü köşemizde “Konak-Göztepe sakinleri soruyor: Doğalgaz bize ne zaman gelecek?” başlığı ile Göztepe Mahallesi Ameriken Koleji’nin bulunduğu 89 Sokak sakinlerinin isteklerini dile getirmiştik. Okurlarımız, “3-4 yıldır sokağımıza doğalgazın getirilmesini bekledik. Bu yıl da çalışmalar başladı, ancak 77 Sokak’ta durduruldu. Niçin durdurulduğunu anlamadık. 89 Sokak sakinleri olarak apartmanlarımıza bir an önce doğalgaz bağlatmak istiyoruz” demişlerdi. İzmirgaz okurlarımız bu isteğini değerlendirdi ve aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Aynen aktarıyorum:

Büyükşehir veriyor

“İzmirgaz olarak amacımız; İzmir ili ve ilçelerine ekonomik, çevreye duyarlı, temiz, konforlu, güvenli bir ürün olan doğalgazı güvenli bir altyapıyla sunmak, hızlı bir hizmet anlayışı ile kullanımını sağlamak ve yaygınlaştırmaktır. 2005 yılından bu güne kadar geçen sürede bu hedefe ulaşabilmek için tüm imkânlarımızı kullanarak çalışmaya devam ediyoruz. Ancak, İzmirgaz olarak herhangi bir bölgede altyapı çalışması yapabilmemiz için İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi’nden kazı izin ve ruhsatının tarafımıza verilmesi gerekmektedir. Konak Göztepe Mahallesi 89 Sokak’ta kazı izin ruhsatı olmadığından çalışma yapamıyoruz. Bu bölgenin izinleri verildiğinde altyapı çalışmaları başlatılarak söz konusu sokak hızla doğalgaza kavuşturulacaktır.”





Kuru otlar yanarsa huzurevi zarar görür

Basın Sitesi Nevvar Salih İşgören Huzurevi karşısındaki arsada bulunan kuru otların insan boyunu geçtiğini belirten semt sakinlerinden Kemalpaşa Yukarı Kızılca eski Belediye Başkanı Vahap Poyraz bir uyarıda bulundu: “Huzurevi karşısındaki boş alan çevre sakinleri ve huzurevinde yaşayanlar tarafından park gibi kullanıyor. Ancak, son yağışlar buradaki otları insan boyuna ulaştırdı. Şu anda bu otlar kurudu. Birisi bir izmarit atsa hemen tutuşur, bütün mahalleye ve özellikle huzurevi sakinlerine zarar verir. Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin acilen otları kesmesini ve bu alanı düzenlemesini öneriyorum.”





Yaya üst geçitlerini kullanmaya korkuyoruz

Çiğli ilçesi küçük Çiğli Mahallesi’nden arayan okurlarımız semtlerindeki merdivenli üst geçitlere, yük taşıyan kamyonların zarar verdiğini ve korkudan üst geçitleri kullanamadıklarını ilettiler. Okurumuz Sadettin Kalaycı, “Aliağa’da demir çelik üretimi yapan fabrikalara hurda metal taşıyan kamyonlar semtimizdeki yürüyen merdivenli yaya üst geçitlerine çarpmak suretiyle zarar veriyorlar. Bu kamyonlar ayrıca trafik kazalarının da yaşanmasına neden oluyorlar. Geçen yıl yaya üst geçitine çarpan hurda yüklü kamyonlar yüzünden yola dökülen parçalar trafiğin aksamasına ve istenmeyen kazaların yaşanmasına neden oldular. Çiğlililer olarak bu yüzden yaya üst geçitlerini kullanmak istemiyoruz ve bu tür kamyonların bir gün yaya üst geçitlerini alıp götüreceğinden korkuyoruz. Yetkililerden Anadolu Caddesi’nden geçen kamyoların Çiğli giriş ve çıkışlarında kontrol altına alınmasını istiyoruz” diye dert yandı.





Yol katkı payı da ne demek oluyor?

80 yaşındaki Mehmet Ali Akın Bornova Çamdibi Gazi Osman Paşa Mahallesi 5494 Sokak 17 numarada oturduğunu belirttikten sonra şikayetini, “Evimin emlak vergisini yatırmak için gittiğim Bornova Belediyesi’nde bana 300 TL daha borcum olduğu söylendi. Halbuki ben vergilerimi hep yatırdım. Tek kuruş borcum yoktu. Daha sonra öğrendim ki, belediye yaptığı yollar için hane başına bizden 300 TL katkı payı istiyormuş. Bu yaşıma kadar böyle birşey yaşamadım. Hem biz emlak vergilerini niçin veriyoruz ki?” diye dile getirdi ve şöyle bir uyarıda bulundu: “CHP’li belediyeler bu kafayla ve bu yaptırımlarla gittikleri takdirde 2014’te İzmir’deki yerel yönetimleri de AK Parti’ye teslim ederler, benden söylemesi.”





Aziz Başkan bu yolun halini görmüyor mu?

Bu şikayeti defalarca yazdık. Bu yol Alsancak Şehitler Caddesi. İzmirliler, “Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu büyük projeler ile İzmir’in geleceğini planlıyor. İyi de elimizdekiler dökülüyor ve bize zarar veriyor. Örnek o kadar çok ki. Bunlardan bir tanesi; Alsancak’tan Karşıyaka ve Bornova istikametine gidenlerin kullandığı Şehitler Caddesi ile 1510 Sokak çok kötü durumda. Alsancak Garı’ndan itibaren çevreleri açık mazgal kapakları ve bozuk asfalt araç alt takımlarına zarar veriyor. Başkanımızın bu yol ile 1510 Sokak’tan geçmesini ve rezilliği görmesini istiyoruz” diyor.





Oto yıkama yeri rahatsız ediyor

Apartman altlarında sayıları gün geçtikçe artan araç yıkama işyerleri konusunda onlarca okurumuz dertli. Bu işyerlerinin ruhsatsız olduğunu, çoğunun halı ve çamaşır yıkama merkezi ruhsatı ile faaliyet gösterdiğini belirten okurlarımız, “Yüksek basınçlı su makinesinin ve yüksek emicili elektrik süpürgesinin çıkardığı ses yaşamımızı zehir ediyor. Bornova, Karabağlar, Gaziemir, Buca ve Çiğli’de benzer işyerlerinin belediye yetkilileri tarafından incelenmesini istiyoruz” dediler.





Başka ilçelerden köpek getiriliyor

Karabağlar’dan arayan okurumuz Mehmet Uygur, “Üçkuyular Mahallesi 14/4 Sokak’ta aç, susuz ve hastalıklı sokak köpekleri var. Galiba birileri bu köpekleri başka ilçelerden getirip mahallemize bırakıyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası belediyeleri bu konuda görevlendiriyor. Ama belediyemiz bu konuda hiçbir çalışma yapmıyor. Belediyemizin sahipsiz ve hasta köpekleri toplayarak sahip çıkmasını ve bakımlarını yapmasını istiyorum.” diyor.



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