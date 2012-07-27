Kipa Kavşağı ne zaman açılacak?

2007’de açılan Kipa girişindeki kavşak Karayolları standartlarına uymadığı ve trafik kazalarının artması nedeniyle 31 Temmuz 2010 günü trafiğe kapatılmıştı

Kuşadası Yavansu Mahallesi’ndeki Kipa Alışveriş Merkezi’ne ilçe içinden ve Davutlar ile Söke istikametinden gelen vatandaşların kısa sürede ulaşımını sağlayan kavşağın bir an önce trafiğe açılması isteniyor. Kuşadalı bir grup okurumuz Başkan Altungün’ün kavşağı trafiğe kapatırkan 6 ay içinde tekrar açılacağını söylediğini belirttiler ve sözlerini şöyle sürdürdüler: “Başkan, ‘Bugüne kadar Karayolları koşullarına uymayan, pek çok kazaya sebep olan, sinyalizasyonsuz ve kontrolsüz kavşağın yerine, Kuşadası’na yakışacak modern bir kavşağı kısa sürede hizmete sokacağız’ demişti. Ancak aradan 2 yıl geçti ve kavşak halen hizmete sunulmadı. Ne zaman açılaçağı da belli değil.





Bayrama yetişsin

Hatta başkanımız Kipa çıkışına koyduğu levhada, ‘Kavşağı en kısa sürede hizmetinize sunacağız’ diye açıkladı. Biz Ramazan Bayramı gelmeden kavşağın düzenlenerek halkın kullanımına açılmasını istiyoruz. Sıcakların en yoğun yaşandığı şu günlerde özellikle Kuşadalılar olarak Davutlar Kavşağı’na kadar gidip geri dönmek hem zaman kaybına, hem akaryakıt israfına, hem de trafik açısından sorun yaşanmasına neden oluyor. Ayrıca Davutlar kavşağından Kipa istikametine her dönüşte kent girişindeki asayiş ekipleri tarafından dururuluyor ve ‘Terörist’ olmadığımızı ispat ediyoruz. Bu da bize çok ağır geliyor. Özellikle hafta sonları gelenler çok daha büyük eziyet çekiyor.”

su taşıyanları denetleyin

Bu fotoğrafı ve şikayeti Cavit Şenol iletti. Okurumuz, “24 Temmuz 2012 Salı günü saat 08.35 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu’ndan İzmir’e gelirken gördüğüm bu olay beni bir hayli düşündürdü. Çünkü, petrol türevi damacanaların insan sağlığına zararlı olduğu bilim kurulları ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Laboratuvarlarda yapılan analizler sonucunda markalı damacana sular dahil, birçok firmanın suyunda mikroorganizmalara rastlandı. Bazı sularda da insan dışkısı bile tespit edildi. Bilim adamları damacanaların güneşe maruz kalması neticesinde ölümle sonuçlanan hastalıklara neden olduğunu hatırlatmalarına rağmen bu taşıma şekline niçin müdahale edilmiyor? Suların üstü kapalı araçlarla taşınması gerekmiyor mu? Bu ne demek oluyor?” diye soruyor.

‘Dario Sokağı’ oldu ‘Oto Kuaför’ sokağı

Bu fotoğrafı gazeteci bir okurumuz çekmiş ve bana göndermiş. Okurumuz, “Dario Moreno Sokak İzmir’in yakın tarihini günümüze yansıtan en önemli bir sokak. Ama şu hale bakın. İzmir Karataş yani Karantina’nın içinde bulunduğu Turgut Reis Mahallesi’ndeki bu sokak belediye yetkilileri tarafından hiç mi denetlenmiyor? Üstelik İzmir’in tarihi Asansörü’nün de yer aldığı bir sokak burası. ‘Dario Moreno Sokak’ levhasının altına kondurulan ‘Oto Kuaför’ levhasını bir tek yetkili görmedi mi? Buna kim izin verdi ve halen niçin göz yumuluyor?

Ayrıca TEDAŞ’a ait kutunun üstüne yapıştırılan afişte, ‘İçindeki dünyanın farkında mısın?’ yazısı bile buradaki yanlışlığı çok güzel sergiliyor. TEDAŞ kutusu da sehpa olmuş. Ama kimse bunların farkında değil. Acaba arada bir bu tarihi sokağa zabıta ekipleri gelip, olumsuzluklara müdahale etse nasıl olur?” diye soruyor.

KampUs girişine ilave kanal açın

Geçen kış Ege Üniversitesi öğrencilerinden Ezgi Odabaş gönderdiği şikayetinde, “En ufak yağmurda Ege Üniversitesi’nin içindeki caddeler kaldırımlara kadar sularla doluyor. Her yağmurda sırılsıklam oluyoruz. Kampus içine yağmur suyu kanalları açılsın” demişti. Okurumuz yine aradı ve “Yeni öğretim yılında aynı dertleri yaşamak istemiyoruz. Lütfen İZSU yetkililerini uyarın da, kampüs girişi ve yollardaki yağmur suyu kanalları genişletilsin, hatta ilave kanallar açılsın” diye uyarıda bulundu.

Manisa’dan Foça’ya nasıl gideceğim?

Bu soruyu, iki yıldır İstan-bul’dan Balıkesir’e oradan Manisa’ya gelip, Foça’ya tatile giden Dr. Mehmet Bali soruyor ve bakın ne diyor: “İzmir-Manisa Karayolu’ndan Foça’ya gitmek için levha yok. İki yıldır görmedim. Geçen yıl da göremediğim için İzmir’e geçtim ve oradan Foça’ya gittim. Yani yolu uzattım. Bu hafta aynı güzergahı kullanarak Manisa’ya geldim yine levha yoktu. İzmir üzerinden Foça’ya gittim. Aynı çileyi bu yıl da yaşadım. Halbuki Manisa-Menemen üzerinden Foça’ya gitmek varken, İzmir üzerinden gidilmesi çok büyük eziyet, akaryakıt ve zaman açısından da büyük külfet. Karayolları yetkilileri Manisa içinden bu yöne gidiş levhalarını niçin koymuyor?”

Semtimize mini otobüs verilsin

Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi 108/1-24-26-27, 175/1 sokaklarda oturan vatandaşlar bir kez daha ESHOT yetkililerine seslendiler: “Biz toplu ulaşımda mağdur olan bir mahalleyiz. Yaşlılar, hamileler ve çocuklu aileler olarak Üçkuyular hattından kalkan bir mini otobüsün semtimize tahsis edilmesini istiyoruz.”





