Kiraz, bahçede beş markette ise 25 lira

Kemalpaşa’daki erkenci üreticiler, fiyat tutarsızlığından şikayet ediyor

Kemalpaşa’daki erkenci üreticiler, fiyat tutarsızlığından şikayet ediyor. Ürettikleri ürünün karşılığını alamadıklarını belirten çiftçiler, “Gübre, ilaç, mazot, işçilik rakamları fırladı. Her zaman olduğu gibi bu işin kaybedeni yine biz olduk” diye sitem etti

BU şikayet ve serzeniş Kemalpaşa’dan, geçimlerini “Kiraz” yetiştirerek sağlamaya (!) çalışan bir grup çiftçimizden geldi. Çiftçiler, kirazın bahçede 2 ila 5 lira arasında satıldığını; manavda, markette ise fiyatın 19 ila 25 lira arasında değiştiğini, bu durumdan çok rahatsız olduklarını dile getirdi. Bu konuda destek istedikleri, milletvekilleri ve Tarım Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere hiçbir yetkiliden yardım görmediklerini belirten çiftçiler, “Bu haksız kazancın önüne geçilmesini istiyoruz. Biz üreticilerin suçu ne?” dediler.

Teşvik dışı kaldık

“Son yıllarda kirazdan para kazanamadık. Çünkü, ürün ilk piyasaya çıktığında iyi fiyattan alınıyor, sonra düşüyor. Bu ürünü elde etmek için maliyetimiz çok yüksek. Birkaç yıl önce toplayıcılara 20-25 TL yevmiye verilirken, bugün 60-70 TL ödüyoruz. Yılda en az 2 kez gübre, 4-5 kez ilaçlama yapıyoruz. Bahçeyi ürün hasatına kadar en az 4-5 kez sürüyor; budama, sulama ve diğer girdileri de eklersek bugünkü rakamlarla çiftçiler olarak kirazdan bırakın para kazanmayı, kredi alarak masraflarımızı karşılayabiliyoruz. Kemalpaşalı kiraz çiftçisi ayrıca, kuraklık, dolu, yağmur ve ne felaket varsa yaşıyor. Alıcı-üretici arasındaki fiyat çıkmazı da yaşıyoruz. Piyasadaki tokatçılar her mevsim ilçede kol geziyor. Kiraz alıyorlar, para ödeme zamanı gelince kayıplara karışıyorlar. Yani üretici hep mağdur. Kimse de bize sahip çıkmıyor. Siyasetçiler ve ilgili yetkililer geliyor, ahkam kesip gidiyorlar. Kirazdan parayı da aracılarla market ve manavlar kazanıyor. Bir önemli konu da, tarım ürünleri arasında kiraz hep teşvik dışı bırakılıyor. Yöneticilerin yıllardır sahipsiz kaldığımız bu sorunumuza sahip çıkmasını istiyor ve bekliyoruz.”

Sanayi Caddesi yine unutuldu!

BORNOVA “Sanayi Caddesi” İzmir’in çok önemli bir köşesi ama, “Gözden ırak olduğu için gönülden de hizmetten de ırak.” Bu cadde hastane, gazete, üniversite ve fabrikalarla dolu ama gelin görün çevre düzeni ve temizlik bakımından İzmir’in en bakımsız köşesi.

Biraz ilgi gösterin

Çevdekiler bakın ne diyor: “Başkan Olgun Atila, ‘Bornova Bizim Evimiz’ diyor ama galiba burayı kast etmiyor. Öyle olsaydı Bornova merkezi gibi burası da pırıl pırıl olurdu. Şu hale bakın, kaldırımlar ağaç dalları ve otlar yüzünden yürünemeyecek durumda, insanlar yolda yürüyor. Çöp konteynerleri hep dolu. Burada bir hastane ve üniversite olmasına rağmen çirkin görüntü hep gözler önünde. Bu bölge üvey evlat muamelesi görüyor.”

Otoyolda aşırı hız yapan yanar

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce otoyollarda ortalama hız tespit sisteminin, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren devreye gireceğini bildirdi. Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları arasındaki protokolle, otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızları tespit edilecek ve ihlali bulunanlar cezalandırılacak.

Protokole göre, OGS-HGS noktaları ile çıkış yaptıkları OGS ve HGS noktaları arasında kat ettiği mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek, hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına trafik cezası uygulanacak. Bu sistem İzmir-Aydın, Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.

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