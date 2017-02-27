Kırık kapak ve parkeleri onarın

Bu ihbarı yapan okurumuz Mithatpaşa Caddesi üzerinde yaşadığını belirterek fotoğraflarını da çekip gönderdiği şikayetini şöyle dile getiriyor: “Semtimiz tramvay çalışmaları nedeniyle şu anda tam bir inşaat bölgesi gibi. Ancak, Mithatpaşa Caddesi üzerinde göze görünmeyen ama yürürken ayağımızın takıldığı kırık taşlar ve kapaklar var. Bunlardan bir tanesi Mithatpaşa Caddesi Aydın Eczanesi önündeki mazgal kapağı. Yayalar için bir tuzak. Diğeri de yine Mithatpaşa Caddesi 339 numaralı binanın önünde kırık bir parke taşı. İnsanlar takılıp düşüyor. Onarılmasını istiyoruz.”

Keçi Kalesi’nin sahibi yok mu?

2012 yılında dönemin Belevi Belediyesi tarafından restore edilen Keçi Kalesi’nin, ilgisizlik, defineciler ve doğa koşulları yüzünden harap hale geldiği belirtildi.

Geçen hafta, İzmir’deki bir dağcılık kulübü doğa yürüyüşü yaparak tırmandıkları Selçuk ilçesi sınırlarındaki Keçi Kalesi’nde gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini söylediler. Doğa sporcuları, “Her yıl en az bir kez çıktığımız kale, 5 yıl önce restore edilmesine rağmen ilgisizlikten ve geçen zaman içinde define avcıları ve doğa koşullarının olumsuz etkileri sonucunda eski yıkık haline dönüyor. Selçuk’a 9, Belevi’ye 2 kilometre mesafede Alaman Dağı’ndaki bu değerin korunması gerekmiyor mu?” diye başladıkları eleştiri ve önerilerini şöyle dile getirdiler:

Turlar düzenlenebilir

“Biz her yıl bir kez Belevi tarafından bu kaleye çıkıyor ve güney istikametine yürüyerek Selçuk tarafına iniyoruz. Bu kale Unesco Dünya Mirası Listesi’ne giren Efes Antik Kenti nedeniyle Selçuk için çok önemli bir tarihi değer. Ancak, ne yazık ki bu değeri bilinmiyor. Helenistik dönemde (MÖ. 300-MS. 20) yapıldığı belirtilen Keçi Kalesi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’lar tarafından da kullanılmış, Küçük Menderes Ovası’na hâkim bir noktada olan kale Sardes yolunu kontrol altında tutan gözetleme ve kontrol kalesi niteliğinde bir yer. Kesme taştan dikdörtgen planlı olarak yapılan ve 5 yıl önce restore edilen kale eski yıkık haline dönmek üzere. Biz bu kalenin ışıklandırılmasını öneriyoruz. Patika yolu ile doğa yürüyüşçüleri için bir güzergah ve arazi araçları ile safari yapacak olanlar için de bir dağ yolu yapılabilir ve ülkemize gelen turistler için cazibe merkezi haline getirilebilir. Mesela, Nemrut Dağı gibi güneşin batışı ve doğuşu turları düzenlenerek bölgeye farklı bir değer kazandırılabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri niçin bu kaleyi değerlendirmiyor?”

Tehlike yaratan ağaçlar budandı

Bir aydır esen şiddetli rüzgarlar ve yağışlar nedeniyle Karabağlar’da özellikle okul bahçeleri ile çevrelerindeki ağaç dallarının devrilmesi şikayetlerini inceleyen Karabağlar Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. Konu ile ilgili gelen bilgiler şöyle: “Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarına devam sürdürüyor. Sömestre döneminde okul bahçelerinde bulunan ağaçları budayan ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle budama yapılmayan okullara da girerek çalışmalarını tamamlıyor. Sokaklarda tehlike arz eden ağaçlar budanıyor.”

Tamamlanmayan işler bozuluyor

İzmirli okurumuz Nuri Kerman, altyapı çalışmaları ile ilgili yarım bırakılan işleri eleştirdi ve şunları söyledi: “Örnek vereyim isterseniz. Altındağ Pınarbaşı arasındaki Kemalpaşa Caddesi üzerinde çalışma başlatıldı. Ancak yapılan refuj ve yol yapım çalışmaları yarım bırakıldı. Şu anda yapılanların neredeyse tamamı bozuldu. Yazık değil mi? Bunların parası bizden çıkıyor.”

Atığınızı rögarın yakınına atmayın

Dikili Belediyesi’nin, kent merkezine ulaşımı sağlayan ana arterlerle sokak aralarında bulunan ızgara ve mazgalların su akış yolları ile yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması vatandaşların dikkatini çekmiş olacak ki, okurlarımız bakın ne diyorlar: “Belediyemiz yoğun yağışlara karşı riskli tüm sokak ve caddelerde önlem alıyor. Özellikle ana arterler ile eğimin ters olduğu sokaklarda yağmur suyu kanalları ile mazgal ve ızgaraların etrafında su akışını engelleyen kum, toprak ve çamurdan temizleniyor. Yetkililer, inşaat ve bahçe temizliği ile ortaya çıkan atıkları yağmur suyunun rögarlara ulaşmasını engelleyecek noktalara atmamamızı istiyor.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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