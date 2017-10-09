Konutların arasında besicilik olur mu?

2014’ten bugüne, şikâyetleriyle ne Ayvalık ilçesi yönetiminin ne de Balıkesir Valiliği’nin ilgilendiğini belirten konut sahibi vatandaşlar, sonunda isyan etti.

Ayvalık Altınova Mahallesi 133 ve 135’nci sokaklarda oturan vatandaşlar, imarlı arsaların içinde ve onlarca konutun arasında ticare amaçla büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. Köşemezi arayan okurlarımız, 2014 yılından bu yana hayvan dışkıları arasında yaşamaktan bıktıklarını belirtti, yetkililere şöyle seslendi:

‘Kimse oralı değil!’

“Görüntülerde de gördüğünüz gibi, bulunduğumuz yerleşim yerinde hem de imarlı alanda ve konut diblerinde ticari amaçlı büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları besleniyor. Bu işi yapanları uyardığımızda mal sahipleri; ‘Hiçbir kuvvet benim hayvanlarımı buradan kaldıramaz’ diyor. Bu konuda yetkili kim varsa hepsine sıkıntılarımızı defalarca aktardık. Şikâyetimizi ilgili kurumlara hem yazılı hem sözlü hem de görüntülü ilettik. Kimse ilgilenmedi. Yaşamımızı bu hayvanların dışkıları, idrarı ve her türlü tehlikeli durumlarıyla içice sürdürüyoruz. Hem de turizmde patlama beklenen Ayvalık gibi bir yerde. Hayvan dışkıları ve idrarı yüzünden karasinek istilası ve pis koku içinde yaşıyoruz. Kapı ve pencere açamıyor, evlerimizde hapis hayatı sürdürüyoruz. Balıkesir Valiliği’ne soruyoruz; ‘Vatandaşların konut imarlı arsalarında ve onlarca konutun arasında, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hiçbir kriterine uymayan, hijyenik hiçbir koşulu taşımayan bu besiciliğe, Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık İlçe Tarım Müdürlüğü nasıl ruhsat verdi?’ Ayrıca sütlerin sağılmasını bir görseniz, hayatınız boyunca bir daha süt içmezsiniz. Buradaki çirkinlikleri 2014 yılından bu yana ilçemizin tüm ilgili birimlerine bildirdik ama ilgilenen olmadı. Bir konuyu daha belirtelim; biz hayvancılığa karşı değiliz, ancak böyle olmamalı ve yeri de bu alanlar değil. Şikâyetçiyiz.”

‘Kedi ve köpekleri öldürenler bulunsun’



URLA Bademler’den arayan hayvansever Aslıhan Şenkul, 3 Ekim 2017 günü kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü bildirdi. Konuyla ilgili gelen bilgiler şöyle: “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü yaşadığımız gün kahrolduk. Bademler Hisarevleri ve Tokatlılar siteleri çevresinde yaşayan 14 köpek ile 20 civarında kedinin 3 Ekim 2017 günü saat 16.00’da tarım ilaçlı tavuklarla zehirlenmiş olduğunu duyduk. Konuyu bu bölgede hayvanları besleyen Reyhan Tomac Sönmez’in sosyal medyadaki çığlıkları üzerine haber aldık ve hemen yanına gittik. Olayın bireysel değil organize olduğu hayvanlara yapılan otopsi sonuçlarından anlaşıldı. Bademler’deki bu katliamlara artık ‘dur’ demek istiyoruz. Yeter artık. Suçluların cezalandırılmasını, ‘delil yok!’ deyip geçiştirilmemesini istiyoruz.”

‘Soruyoruz, Kılıçreis’e ne zaman hizmet gelecek?’



BU soruyu Konak’taki Kılıçreis Mahallesi sakinleri soruyor. 281 ile 352 sokaklar arasındaki yolların delik deşik olduğunu belirten vatandaşlar, isteklerini şöyle dile getirdi: “Biz İzmir’in en eski yerleşim bölgesi Kılıçreis Mahallesi sakinleriyiz. Konak Belediyesi Güzelyalı, Göztepe ve Alsancak gibi semtlerde çok güzel çalışma yaptı. İyi de, bize sıra ne zaman gelecek? Yollarımız yaz ayları geçti, kimse ilgilenmedi. Sokaklarımız delik deşik. Ayrıca çöplerimiz de her gün alınmıyor. Özellikle inşaat molozu ile tadilat sonrası ortaya çıkan atıklar öylece duruyor. Çöp konteynerlerimiz mikrop saçıyor ve konulduğu günden bu yana dezenfekte edilmedi. Konak Belediyesi yetkililerinin bizimle de ilgilenmelerini bekliyoruz.”

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