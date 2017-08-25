Kurban derinizi bize bağışlayın

Bu istek, Kurban Bayramı nedeniyle hayırseverlere, KİTVAK’ın İzmir’de 3

Bu istek, Kurban Bayramı nedeniyle hayırseverlere, KİTVAK’ın İzmir’de 3. eseri olan, DEÜ Hastanesi’nde yapımı süren, ‘Hasta ve Yakınları Konukevi’nin tamamlanması için yapıldı

İzmir’e bir onkoloji hastanesi ile maddi durumu iyi olmayan hasta ve hasta yakınlarının çok düşük ücretlerle teşhis ve tedavi süreçlerinde konaklama ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri amacıyla Ege Üniversitesi’nde bir konukevi kazandıran KİTVAK’ın (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı) üçüncü projelerindeki ikinci konukevi yapımında sona yaklaşıldığı bildirildi.

‘Tüm Türkiye kullanıyor’

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnciraltı Kampüsü’nde yapımı devam eden ikinci hasta ve yakınları konukevinde son aşamaya gelindiğini ifade eden KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, “Hayırseverlerimiz ve bağışçılarımız bizim can suyumuz. Ramazan ve Kurban bayramı dolayısıyla yapılan bağışlar kanser tedavileri devam eden hastalarımız ve yakınlarının umudu oluyor. Bu bayramda da 3’ncü büyük eserimizin kalan imalatı için vatandaşlarımızın az-çok demeden katkı ve desteklerini bekliyoruz. KİTVAK olarak önce Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ni yaptık ve bu birimimizi tüm Türkiye kullanıyor. Şimde de DEÜ Hastanesi Kampüsü’nde ikinci konukevini bağışçılar ve hayırseverler sayesinde tamamlayacağız. Bağışlar tümüyle sağlık alanında kullanıldığından kurban kesimi yapılmıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf olan vakfımız hakkında bilgi edinmek, projelerimizi, sosyal desteklerimizi öğrenmek isteyenler web sayfalarımızı; (www.kitvak.org veya info@kitvak.org) ziyaret edebilirler. Ayrıca 0 (232) 463 37 63 telefonumuzu da arayabilirler. Hesap numaralarımız: Halk Bankası İzmir Konak Şubesi No: 16000008 (IBAN TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08) bağışlarınızı bekliyoruz.”