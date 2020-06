Kurbanınızı LÖSEV ve KİTVAK’a verin

Bu çağrı, 1995 yılında İzmir’de hasta ve yakınlarına yönelik kurulan KİTVAK ile 8 Kasım 1998 yılında Ankara’da lösemili çocuklar için çalışmalarına başlayan LÖSEV tarafından yapıldı

İslam aleminde sevgi, saygı, huzur, kardeşlik ve paylaşım günleri olarak benimsenen Kurban Bayramı, yarın ‘Arefe Günü’ ile başlıyor. Bugün yazıma iki önemli öneri ile başlayacağım. İlk önerim; araçlarıyla memleketlerine gidip aile ziyaretleri yapacak olanlar ile tatile gideceklerin, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artacağını da göz önüne alarak, araçlarını trafik kurallarına uyarak kullanmaları olacak. İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği son uyarısını da aktarayım: “Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı telefon kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır.” Aman dikkat! İkinci önerim ise, bayram tatili süresince evlerinizi terk edip 5 ile 9 günlük sürede memleketine veya tatile gidecek olanların, kapı ve pencerelerini kilitlemeleri, komşularına tatil boyunca evlerinde olmayacaklarını söylemeleri ve tatildeki yerinizden paylaşım yaparak hırsızlara kapı açmamanızdır. Ayrıca komşularınıza, şüpheli bir durum gördüklerinde 155 ALO Polis ve 156 ALO Jandarma’yı aramalarını söyleyin. Şimdi gelelim iki vakfın çağrısına...

Bu yıl 1040 lira

İlk olarak “Her kurban, lösemili çocuklara can” bu sloganla çağrı yapan LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Duygu Selin Çakıcı şu bilgileri veriyor: “Kurban Bayramı’nda LÖSEV’e vekalet vererek kurbanlarınızı dini usullere uygun kestirebilir, bağışlarınızla lösemili ve kanserli çocuklarımızın hayatını kurtarabilirsiniz. Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar vücut savunmasını yok ettiği için, tedavide en geçerli besinin de protein olması nedeniyle, kanserli çocukların protein ağırlıklı beslenmesi gerekiyor. LÖSEV 12 ay boyunca 40 bine yakın hasta çocuklarımız ile ailelerine taze et ve et ürünleri iletiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayı doğrultusunda ülkemizdeki sağlıklı et kombinalarında, din görevlileri, noter ve veteriner hekim eşliğinde kesilen kurbanlar, yıl boyunca lösemili çocuklarımıza can oluyor. Bu yıl 1040 lira olarak belirlenen vekaleten kurban bağışlarınız, tüm banka şubelerinden, bankaların bağış sayfalarından, dokuz ilde bulunan LÖSEV ofislerimizden ve www.losev.org.tr internet adresinden yapılabilir. LÖSEV olarak, hayırsever halkımızı vekaleten kurban bağışlarıyla hayat kurtarmaya davet ediyor, destek olanlara şükranlarımızı sunuyoruz.”

Kesim yapmıyoruz

İkinci çağrı “Yaşamak çocuklarımızla güzel” sloganıyla başlayan ve “Onkoloji Hastanesi” kurmak amacıyla hizmetlerini sürdüren, Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı’ndan (KİTVAK) geldi. KİTVAK yetkilileri, “Umut ve destek kanseri de iyileştirir. Konuk evlerimizde kalan ihtiyaç sahibi kanser hastaları için ‘Kurban Bayramı’ vesilesiyle gönülden bağışlarınızı bekliyoruz. Biz kesim yapmıyoruz. Banka hesap numaramız; Halk Bankası İzmir Konak Şubesi Hesap No: 16000008 (IBAN TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08)’dir” diyor. KİTVAK’ın ayrıca Ege ve Dokuz Eylül üniversite hastanelerinin kampüslerinde ‘Hasta ve Hasta Yakınları Konukevleri’ de bulunuyor. Ayrıca KİTVAK’ın Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde yer alan Pediyatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi, Avrupa Transplant Birliği tarafından akreditasyon alan Türkiye’deki iki merkezden biri olduğu da belirtiliyor.

‘Ruhumuz bayram edecek’

Bu arada Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz LÖSEV gönüllüsü olarak bundan böyle hizmet edeceklerini açıkladı. Belediye personeliyle birlikte imece usulü toplanan bağışları, LÖSEV’e teslim edeceklerini belirten Başkan Sengel şunları dile getirdi: “Efes Selçuk Belediyesi hizmet binasına ve birimlerimize bağış kutuları koyduk. Ayrıca Kurban Bayramı sebebiyle Efes Selçuk Belediyesi adına gönderilecek tüm hediyelerin de lösemili çocukların tedavilerine katkı sağlamak için LSV Dükkan’ından satın alacağız. Ben inanıyorum ki, başta belediyemiz çalışanları ve tüm Selçuk halkı birlikte umutları filizlendirecek. Bu kararımızla ruhumuz da bayram edecek. Bağışta bulunan ve bulunacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.”

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise, “Tüm halkımızı LÖSEV’e destek vermeye davet ediyorum. Sevgili çocuklarımıza şifalar diliyorum” diye çağrıda bulundu.