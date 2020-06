Motosiklet terörüne artık bir son verin

İzmir’in sağlık, eğlence ve alışveriş merkezi olan, Alsancak’ın ünlü caddesine motosiklet girişi yasak olduğu halde, bu kuralın uygulanmaması isyan ettiriyor

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir’in 24 saat yaşayan simge caddelerinden biri. Bu özelliliğini; İzmir’in eğlence, alışveriş ve sağlık sektörlerinin bulunması ile araç trafiğine kapalı olması nedeniyle restoranları, kafeleri, barları, kitapçıları, mağazaları ve alışveriş yerlerini her gün ziyaret eden on binlerce kişi sayesinde taşıyor. Gelin görün ki, bu cadde üzerinde işyeri bulunanlarla cadde ve çevresindeki restoran, kafe, bar ve mağazalara gelen vatandaşlar günün her saati bu caddede cirit atan motosiklet trafiğinden şikayetçi oldular.

İlgilenen yok

Okurlarımız bakın ne dediler: “Kıbrıs Şehitleri Caddesi, araç trafiğine kapalı olan bir caddedir. Araç trafiği sadece acil durumlarda ambulans, itfaiye ve polisler için söz konusu. Ancak, motosiklet trafiği 24 saat eksik olmuyor. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde ve insanları yemek yediği, bir şeyler içtiği saatlerde motosikletler ana cadde ve ara sokaklarda cirit atıyor. Şu hale bakın. Fotoğraflar her şeyi anlatıyor. Polise şikayet ediyoruz, ‘Bizi ilgilendirmez’ diyorlar. Zabıtaya söylüyoruz onlar da, ‘Biz ne yapalım?’ diye bize dert yanıyorlar. Kent yöneticilerinden, özellikle İzmir Emniyet Müdürümüz Hüseyin Aşkın’dan bu konuda kalıcı yaptırımlar getirmelerini rica ediyoruz.”

Zeytinalanı ve Urla’da ESHOT şoku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat 2016’da 90 dakika aktarmalı sistemden çıkardığı ve metropol dışı ilçelere uygulanan aktarmasız tarifeye dahil ettiği Urla’nın Zeytinalanı Mahallesi sakinleri, açtıkları dava sonucu Ocak 2017’de iptal ettirdikleri karara sadece bir ay sevinebildi. ESHOT, mahalle sakinlerinin tarife mücadelesini verdiği Zeytinalanı-F.Altay aktarma hattını iptal etti. Yerine Urla-F.Altay hattı otobüsü Zeytinalanı’ndan yolcu almaya başladı. Ayrıca 2.40 TL olan ücret 4.56 TL yapılarak halk mağdur edildi.

Otoyol niçin trafiğe kapandı?

Bu şikayeti, 8 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında onlarca okurumuz yaptı. Okurlarımızdan Baki Kolcu bakın ne dedi: “Saat 08.15’de Aydın’dan hasta olan babamızı Ege Üniversitesi Hastanesi’ne ameliyat ettirmek için, Aydın-İzmir Otoyolu’nu kullanarak yola çıktık. Aşırı yağış nedeniyle saat 11.00 gibi Işıkkent gişelere yaklaştık ancak otoyol trafiğe kapalıydı. Hem de 4 sıra ve gişelere en az 3 kilometre mesafe tıklım tıklım araç doluydu. Emniyet şeridini kullanalım diye düşündük, tıkalıydı. Babamız fenalaştı ve ne yapacağımızı şaşırdık. Aydın-İzmir Otoyolu’nun trafiğe kapalı olması ilginçti. Nedenini de öğrenemedik. Binlerce insan mağdur oldu. Bir saate yakın yolun açılmasını bekledik. Yazıklar olsun.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir, ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.