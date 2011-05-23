Mürselpaşa Bulvarı’nı hanutçular işgal etti

Uluslararası fuarların açıldığı Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı’ndan başlayarak Kahramanlar Kapısı’na, oradan da Yeşildere ve Altınyol ile birleşen cadde,





Uluslararası fuarların açıldığı Kültürpark’ın 9 Eylül Kapısı’ndan başlayarak Kahramanlar Kapısı’na, oradan da Yeşildere ve Altınyol ile birleşen cadde, Mürselpaşa Bulvarı’dır. Bu bulvardan ya Yeşildere Caddesi’ne çıkılarak Buca, Karabağlar, Gaziemir ve Adnan Menderes Havalimanı’na, ya da Altınyol’a çıkılarak Bornova ve Karşıyaka istikametlerine gidilir. Bu güzergahlardan gelinip Mürselpaşa Bulvarı’na girildiğinde ise Basmane’ye yanı İzmir Fuarı’nın ana giriş kapısının bulunduğu 9 Eylül Meydanı’na, oradan da ya Fevzipaşa Bulvarı’na ya da Gazi Bulvarı’na geçilir. Bu bulvar ve çevresinde 13 adet butik otel bulunduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Turizmci Mustafa Kaya bakın ne diyor:

Egzoz ve gürültü kirliliği

“Mürselpaşa Bulvarı ve bağlantılı sokaklar, 4 yıldızlı ve çok kaliteli butik otellerin bulunduğu bir bölge oldu. İzmir Fuarı’na en uzak otel 100-150 metre mesafede ve 2 bin civarında yatak kapasiteli bu oteller, İzmir turizmine büyük katkıda bulunuyor. Ancak buradaki tesis sahibi arkadaşlarımız ilgisizlikten şikayetçiler. Özellikle hanutçular hava karardıktan sonra burayı mekan haline getiriyor ve turist avına çıkıyorlar. Otelden kafasını çıkaran turistin etrafını sarıyor ve rahatsız ediyorlar. Kent yöneticilerinin bu konuya acile el atmalarını rica ediyoruz. Ayrıca bu bulvardaki trafik sıkışıklığı, egzoz ve gürültü kirliliği de turizmcileri rahatsız ediyor. Turistler, onlardan kurtulmak istiyor.”





Tahta kasa üstünde buğday satılmasın

Konak Meydanı güzel havalarda anneleri, babaları, dedeleri ve nineleriyle dolaşmaya çıkan küçük çocukların, İzmir’i ve özellikle Saat Kulesi’ni görüntülemeye gelenlerle sevgililerin mekanıdır. Bir okurumuz burada gördüğü çirkinliği dile getirdi ve öneride bulundu: “Konak Meydanı’nda tahta veya plastik meyve ve sebze sandıkları ile buğday satılması yanlış değil mi? Satıcıların kılık kıyafetleri de çok kötü. Bu insanlara buğday satan firmaların, Konak’a yakışacak tek tip sandık yaptırmalarını istiyoruz. Tek tip kıyafet giymeleri de sağlanabilir. Eğer firmalar bunu yapmıyorsa, Büyükşehir Belediyesi’nin gerekeni yapması lazım.”





Çok önemli bu üç bilgiyi not edin

Okurumuz Hüseyin Sarıoğlu, çok önemli bulduğu üç konuyu tüm okurlarımıza aktarmamızı istiyor. İşte aklınızdan çıkarmayacağınız ve dostlarınızla paylaşacağınız 3 önemli konu:

* Telefonum kilitliyken 112’yi aradım, aranıyor gerçekten. Eğer telefonunuz kapsama alanı dışındaysa ve acil bir durum varsa, 112’yi çevirin. Var lan herhangi bir network bulunup, yardım isteyebilirsiniz. Daha enteresanı, tuş takımınız kilitli olsa dahi, 112 çevrilebilir, bu bir...

* 444 0 911,Türkiye’deki tüm hastaneler aynı numarada birleşti. Acil durumlarda 444 0 911 numaralı telefon hattını arayan vatandaşlar, en yakın hastaneye en hızlı şekilde ulaşabilecek, ilgili hastaneden ambulans anında yola çıkacak. Cep telefonundan aranma durumunda ise oturulan şehrin alan kodu ile birlikte 444 0 911 numaralı hat aranacak. Örneğin cep telefonundan numarayı arayan vatandaş, İstanbul’da, kendisinin bulunduğu noktaya en yakın hastaneye en hızlı şekilde ulaşabilecek. Sabit telefonla aramada ise herhangi bir kod çevirmeden direkt 444 0 911 aranacak. Bu telefon arandığında kişiye en yakın hastaneden ambulans olay yerine gönderilecek, bu iki...

* Eğer uzaktan kumandalı araç anahtarınızı aracınızda kilitli unutursanız, aracınızın yedek anahtarı başka birinde varsa, aradaki mesafe ne olursa olsun, o kişiyi cep telefonunuzla arayın. Aracınızın kapısına 25-30 santimetre uzakta cep telefonunuzu tutun, karşı taraf da yedek anahtarın açma düğmesine(cep telefonuna yakın bir mesafede tutarak) basın. Kapınız açıldığını göreceksiniz. Bu uygulama bagaj için de geçerlidir, bu da üç...







İnönü Caddesi’nde su altında kalıyoruz

Üçkuyular İnönü Caddesi 837 numaralı Saadet Apartmanı sakinleri oldukça dertliler. Okurlarımız bakın ne diyorlar: “İnönü Caddesi’nin apartmanımız önündeki bölümü, her yağışta bir gölet halini alıyor. Kkapıdan dışarıçıkamıyoruz. Kaldırıma bastığımız anda ayak bileklerimize kadar suya gömülüyoruz. Bu konuyu İZSU’ya defalarca ilettik. Buradaki kanalların yetersiz olduğunu söyledik. Ancak çözüm getirilmedi. Koca İnönü Caddesi’nde yalnız bizim binanın bulunduğu civar su altında kalıyor. Yetkililerin çözüm getirmesini istiyoruz.”



Salı Pazarı’na ATM konulsun

Ödemiş İnönü Mahallesi’nden Deniz Selek, “Sokağımızdaki parka 6 adet bankamatik konulacağını duyduk. Halbuki bu sokağa konulması düşünülen ATM (Otomatik para çekme) makinaları Salı Pazarı’nın bulunduğu yerdeki parka konulsa daha iyi olur. Çünkü, burası halkın en çok uğradığı yer ve güvenlik açısından da daha elverişli. Ayrıca, sokağımız pazaryerine 50 metre uzaklıkta. En önemlisi de Kunuri Sokak çevresi trafik açısından da tehlikeli bir bölge” diye dert yandı.



Park halindeki araçlar kaldırılsın

Hatay Üçyol’dan arayan esnaf okurlarımız, “Hatay Kazım Karabekir Meydanı’nın (Üçyol) bulunduğu kavşaktaki trafik akşam saatlerinde kilitleniyor. Trafik ekipleri görev yapmasına rağmen özellikle Üçyol Metro İstasyonu nedeniyle besleme hattındaki ESHOT otobüsleri ve bazı ticari araçlar trafiği işlemez hale getiriyor. Alışveriş için duran özel araçlar da bu keşmekeşliğe katılınca trafik olduğu yerde kalıyor. Hatay Üçyol çevresindeki trafik ekibinin artırılmasını istiyoruz” diyorlar.



Tarihi mekan otopark gibi

Etnoğrafya Müzesi’nin bulunduğu alanın araçlar tarafından işgali devam ediyor. Müze çevresinin ve içinin otopark gibi kullanıldığını belirten bir okurumuz bakın ne diyor: “Müzenin yaklaşık 50 metre ilerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş’ye ait Konak Çok Katlı Otopark bulunuyor. Gerek bu müzede çalışanlar, gerekse müzeye gelenler araçlarını katlı otoparka bırakabilirler. Dünyanın hiçbir müzesinde böyle bir manzara ile karşılaşmazsınız. Müze bahçesine ve çevresine araç park edilmesine kesinlikle izin verilmemeli.”





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