Nazilli halkı, Çerçioğlu ve Özcan’a minnettar...

Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekiplerin, Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi’ndeki yürüyüş ve koşu yolunu yenilemesinin bölge halkını mutlu ettiği, spor yapanların sayısının giderek arttığı belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin, vatandaşların spor yapmak için kullandığı 1200 metrelik yürüyüş ve koşu yolundaki eski zemin kaplamayı değiştirdiği, cadde üzerindeki bordürleri boyadığı, genç ve yaşlı herkesin spor yapabilmesi için aletleri yenilediği belirtildi. Yapılan bu yatırımlar sayesinde mahallelerindeki büyük bir ihtiyacın giderildiğini söyleyen Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, bu çalışmaları şöyle dile getirdi:

Sak’tan teşekkür geldi

“Vatandaşların rahat ve huzur içinde spor ve yürüyüş yapabilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Bu işlerin yapılması talimatını veren ve bize bu güzelliği yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ediyorum. Öte yandan, Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a da mahallemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemiz bu çalışmalar sayesinde güzelleşti. Ayrıca cadde boyunca peyzaj çalışması yapıldı, yeni banklar yerleştirildi ve halkın spor yaptığı bu alan modern bir görünüme kavuşturuldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce kadın, genç ve yaşlı yürüyüş yapıyor. Buraya çevre mahallelerden de vatandaşlar spor yapmak için geliyor. Bölgenin böyle güzel bir yaşam alanına çevrilmesini takdirle karşılıyoruz. Ayrıca Özlem Başkanımızın Nazilli ve çevresine yaptığı yatırımları da unutmuyoruz.”

‘Ölü bir alandı canlandırıldı’

Spor yapan kadınlar ise duygularını bakın nasıl paylaştı: “Gün boyu iş stresi yaşıyoruz. Burada sabahları huzur içinde yürüyüş yapıp temiz hava alıyoruz. Kışın da eve kapanmıyor, burada toksinlerimizi atıyoruz; sağlık açısından, ruhsal açıdan çok iyi oldu. Başkanlarımız Çerçioğlu ve Özcan’a minnettarız. Sosyal belediyecilik konusunda anlamlı işler yapıyorlar. Burası daha önce ölü bir alandı, bugün ise muhteşem bir yer oldu. Özlem Başkan, ilçemize ve çevresine çok önemli eserler kazandırdı. Hem kadın olması hem de Türkiye’nin başarılı bir belediye başkanı olması nedeniyle gurur duyuyoruz.”

DEVLET SU İŞLERİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BERGAMALILARA MÜJDE!

İsmailli’de artık su baskını yaşanmayacak

İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta 201 nüfuslu mahalle halkı, her kış yaşadığı su taşkınlarından kurtuluyor. DSİ’nin Taşkın Koruma ve Dere Islah Çalışması’nı yürüten ekip, projenin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Böylece, su baskını riski azalacak ve halk derin nefes alacak. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nce İsmailli Mahallesi’nin ortasından geçen Sarpanlar Deresi ve 1 No’lu dere üzerinde başlatılan projede, Sapanlar Deresi üzerine 500 metre, 1 No’lu dere üzerine ise 440 metre U kesitli beton kanal inşa ediliyor. Sarpanlar Deresi üzerinden gelen suyun şiddetini azaltmak için 3 adet tersip bendi yaptıklarını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, şu bilgileri verdi:

“Projenin 1 No’lu dere üzerindeki bendleri bitti. Hedefimiz, bahar aylarında projeyi tamamlayarak, mahalleyi daha modern bir görünüme kavuşturmak ve önümüzdeki yıldan itibaren de taşkın riskini minimize etmek.”