Ne Mutlu Türküm Diyene yazısını da karaladılar

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ‘Kemal Atatürk’ adının kaldırılmasından sonra, İzmir’de ikinci çirkinlik Basmane’de yaşandı. Olay üstelik İzmir’in tarihi bir okulunda gerçekleştirildi. Ki bu okul, 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in işgali sırasında Kordon’da halkın önünde Yunanlıların zorlamalarına rağmen “Zito Venizelos” diye bağırmayı reddettiği için şehit edilen Albay Süleyman Fethi Bey’den adını alan bir okul. Ülkemizin kurtuluş destanının kahramanlarından birinin adıyla bu güne kadar başarılı bir eğitim veren okul; 1961 yılından bu yana aralıksız hizmetini sürdürüyor.

İhbarı, bu okuldan mezun olduğunu belirten bir okurumuz yaptı. Okurumuz, “Okulumuzdan bugüne kadar ülkemizin önemli yerlerinde hizmet veren binlerce kişi yetişti. Özellikle bilim, sanat, kültür, sanayi ve ticaret dallarında birçok tanınmış sima bu okuldan mezun oldu” dedi ve tepkisini bakın nasıl dile getirdi:

O söz tekrar yazılsın

“Okulumuz eski bir okul. Eskiden bakımlı idi ama şu sıralar milli eğitim ve belediyemiz dahil kimse ilgilenmediği için çöp ve pislik içinde. Hatta eski bir araba yıllardır burada kaderine terk edilmiş olarak duruyor. Okulun öğretmen kadrosu iyi. Yöneticiler için aynı kanaatte değiliz. Okulun adı ‘Şehit Fethibey İlköğretim Okulu’ iken Şehit Fethibey Ortaokulu oldu. Okulun tabeladaki adı değiştirilirken, öğrencilerin teneffüslerde ve okul çıkışında gözlerinin önündeki tabelanan arka yüzündeki ‘NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’ sözü siyah boya ile yok edildi. Son yıllarda Atatürk’e karşı linç politikası uygulanmaya başladı. Atatürk’ün burada yazılı olan sözü kime rahatsızlık verdi de silindi? Bu rezalete ve bu yazının yok edilmesine kim karar verdi? Okulun diğer tarafında eski arabanın yanında tabelada aynı söz var, ancak o da çöplük içinde. Biz okul adının yazılı olduğu tabelanın arka yüzüne eskiden olduğu gibi bu sözün tekrar yazılmasını, bu karalamayı yapanların da cezalandırılmalarını istiyoruz.”

BALÇOVA DAĞINDAKİ BU BETONLAŞMA YASAL MI?

Bir aydır gazetemizin ve özellikle köşemizin telefonu susmadı. Balçova’dan arayan onlarca okurumuz, Balçova Dağı’nın eteklerinde betonlaşmanın arttığını ve inşaat yapıldığını bildirdiler. Arayan okurlarımız, “Burası İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bulunduğu kampüzün tam karşısı. Üniversitemizin karşısında restoran ve kafeler var. Ancak son günlerde üniversite karşısındaki Balçova Dağı’nın eteklerinde bir işletme yerini büyütmeye başladı. Yaptığı ilave inşaat ile işletmesini genişletti. Yemyeşil çamlık yukarı doğru betonla doldu. Balçova’nın en güzel yeri çirkinleştirildi. Bu inşaat yasal mı?” diye sordular.

Konuyu Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın dikkatine sunuyorum.

Tonlarca su boşa akıyor

Urla-Çeşmealtı sakinlerinden Metin Özçicek, “8 aydan bu yana zeytinlik arazideki toprak yolda, sadece bir eve giden şehir şebekesinin içme suyu hattı 30 kez patladı. Tonlarca su boşa aktı ve heba oldu. İZSU her seferinde tamir etti. Ancak, çözümsüzlük devam ediyor. İZSU’nun bu hatta kazı yapması için kadostro çalışmasının sonuçlanması gerekiyormuş. Niye bekleniyor? Izmir bürokrasisi bu kadar basit bir konuya çözüm üretemiyorsa yazıklar olsun. Yöneticilerin bu konuya duyarlılık göstererek, suyun boşa akmasına neden olan kişiyi uyarmalarını, borusunu yenilemediği takdirde suyunu kesmesini öneriyoruz” diye uyardı.

Kahramanlar hizmet mağduru

Konak Kahramanlar sakinlerinden Mehmet İşler, “Mahallemiz yıllardır çağdaş hizmetlerden mahrum ediliyor. Alsancak, Fuar ve Basmane kenarındaki tüm yerleşim alanına doğalgaz, fiber internet kablo vb. hizmetler getirildi. Nedense Kahramanlar’a bu hizmetler verilmedi. Yetkililer, ‘Kazı planı yok’ diyor. İyi de bu ilgisizlik ve ihmal daha ne kadar sürecek?” diye soruyor.

30-31 Ekim ödemesi bir hafta uzatıldı

30 ve 31 Ekim tarihlerinde köşemizi arayan okurumuz elektrik parası ödemesi yapamadıklarını ilettiler. Okurlarımız, “Gerek GEDİZ Elektrik vezneleri, gerekse bankalardaki hesaplara girilemediği için fatura bedelleri alınamadı. Çoğumuzun elektrik parası ödeme son günü idi. TEDAŞ’ın sitesinin çöktüğü ve düzeltilemediği belirtildi. Cezalı duruma düşmemek için biz de sabah saatlerinden itibaren vezneler kapanana kadar bekledik. Ama ödeme yapamadık. Cezalı duruma düştük mü?” diye sordular.

Biz de GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürü Mehmet Buharalıoğlu’na sorduk ve şu cevabı aldık: “30 ve 31 Ekim 2012 günleri işletmemizinin internet hattındaki arıza nedeniyle elektrik abonelerinin 30-31 Ekim ödemelerini tahsil edemedik. Yönetim kurulumuzun aldığı bir karar ile bu tarihlerde ödemesi olup da yatırmayanların cezai duruma düşmemeleri için ödeme tarihlerini 7-8 Kasım 2012 günlerine uzattık. İlginize teşekkür ederiz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.