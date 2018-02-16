Olayın gaz hattıyla ilgisi yok

Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen; bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı patlamada, gaz kaçağı olmadığı bildirildi

İzmir Doğalgaz yetkilileri, patlamanın yaşandığı yerde ayrıntılı inceleme yaptıklarını bildirdi. 6 Şubat’ta saat 11.36’da Gaziemir Sarnıç’ta yaşanan doğalgaz patlaması ihbarı üzerine, Acil Müdahale Ekibi’nin olay yeri 1151/1 Sokak No: 8’deki okula saat 11.45’de yani, 9 dakika gibi kısa bir sürede ulaştıklarını aktardı.

Tüm incelemeler yapıldı

“Meydana gelen patlamanın değişik kaynaklardan alınan bilgilere dayandırılarak çeşitli mecralarda doğalgaz kaynaklı olduğu şeklinde ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Patlama kesinlikle doğalgaz kaynaklı değildir. Şirketimizce gerçekleştirilen teknik inceleme sonucunda, değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir” diye sözlerine başlayan yetkililer olayla ilgili aşağıdaki bilgileri aktardı:

“Acil müdahale ekiplerimiz çok kısa bir süre içinde okula girmiş ve gaz servis kutusundan kesilmiştir. Daha sonra kazan dairesi gaz detektörü ile taranarak, kazan, doğalgaz tesisatı manometreyle sızdırmazlık testine alınmış, yapılan her kontrolde kaçak olmadığı görülmüştür. Kazana ait doğalgaz tesisatında da herhangi bir deformasyon veya hasar tespit edilmemiştir.”

Patlayıcıya rastlanmadı

Patlamanın nedeni şöyle özetlendi: “Okula ait yeraltı servis hattında ve çevrede gaz detektörleriyle yapılan kontrollerde de doğalgaz kaçağı görülmemiştir. Ayrıca olay yerinde herhangi bir yanıcı ve patlayıcı izine de rastlanmamıştır. Patlayan kazan ve ısıtma tesisatı incelendiğinde, ortamda sadece kazanın yanma gövdesi ile duman borularının sağlam kaldığı, kazan koruma saçı ve diğer ekipmanların ise patlama sonucu etrafa saçıldığı, ısıtma devresinde bulunan vanaların, pislik tutucuların, üç yollu vana ve su iletim borularının da parçalandığı görülmüştür. Bodrum kattaki kazan dairesine uzak diğer odalarda da 3 santimetreye yakın su birikintileri tespit edilmiştir.

Sonuç olarak ifade etmemiz gerekirse; patlamanın gaz sızıntısından değil, kazan içi sıcak su devresindeki basınç yükselmesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir.”

Kalp hastasından levhalı uyarı!

Bu uyarı Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi 108/24 Sokak sakinlerinden bir okurumuz iletti. Okurumuz, “Ben kalp hastası bir kişiyim ve zaman zaman rahatsızlanıyor ve ambulansla hastaneye kaldırılıyorum. İki ay önce bir kriz daha geçirdim ve ambulans çağırıldı. Ancak, ambulans evimizin önüne yanaşamadı” diye başladığı uyarısını şöyle sürdürdü:

Zor durumda kaldım

“Eşim ve çocuklarım araç sahibini aradılar ama bulamadılar. Tabii çok büyük güçlükle beni ambulansa taşıdılar. Yoğun bakıma alındım ve iki gün sonra taburcu edildim. Yaşadığım bu sorun üzerine ben de böyle bir yazı yazdım ve kapımıza astım. Ancak bu uyarıma rağmen kapımızın önüne araç park ediliyor. Zor durumda kalıyorum. Böyle bir uyarı görüldüğünde hastalar düşünülerek kapı önlerine araç park edilmemeli.”