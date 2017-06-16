Önce dalga geçti sonra mahcup oldu

30 Mayıs’ta Konak’ta kiraladığı bisikletin selesinde Ipad’i unutan Alman konuk, “Burası Türkiye

30 Mayıs’ta Konak’ta kiraladığı bisikletin selesinde Ipad’i unutan Alman konuk, “Burası Türkiye. Ipad geri gelmez” diye düşündü, ama cihazına kavuşunca çok utandı

İki BİSİM çalışanı, Ipad’i kaybolan Alman’ı öyle bir şaşırttı ki...

‘BİSİKLET Kenti İzmir’ projesiyle Büyükşehir Belediyesi’nin 18 Ocak 2014’te hizmete aldığı ve bugüne kadar bir milyonun üzerinde kiralamanın yapıldığı BİSİM’de, 30 Mayıs 2017 Salı günü akşam saatlerinde yaşanan örnek bir davranış, belediye yetkililerini gururlandırdı ve tüm İzmirlilere duyurmamızı isteyen Alman misafiri gezdiren iki İzmirli Ozan Biçer ve Ahmet Marangoz, olayı şöyle anlattı:

Çok gururlandık

“Ülkemizdeki önemli bir firmanın İzmir’deki temsilciliğinin çalışmalarını incelemek üzere gelen Alman misafirimiz (ismi bizde saklı) ile birlikte tarihi yerlerimizi gezdik. 30 Mayıs günü akşam saatlerinde Konak BİSİM’den Alsancak’a gitmek üzere bisiklet kiralayıp, Cumhuriyet Meydanı’na kadar geldik. Buradaki istasyonda bisikletleri teslim ettik. İki saat sonra Alman misafirimiz bisikletin selesinde Ipad’ini unuttuğunu fark etti; bize ülkemizdeki önemli firmanın dökümlerinin bu Ipad’de olduğunu söyledi. Hatta bulunamayacağını düşünmüş olacak ki, alaycı bir gülüş ve tavırla yüzümüze bakıp, ‘Burası Türkiye! Giden, geri gelmez’ dedi. Açıkçası bu tavır bizi üzdü. Hemen BİSİM’i aradık. Bir süre sonra görevli bir kişi Ipad’i bulduklarını söyledi. Çok gururlandık.”

Misafir şaşırdı

“Gidip aldık ve misafirimize verdik. Biz de Alman misafire gülerek, ‘Burası Türkiyeee, burası İzmiiiir’ diyerek rövanşı aldık. Şaşırdı. Güzel olan ise ülkemizin kötü imajının iki çalışan sayesinde bambaşka bir hal aldığını görmemiz oldu. Milletimiz adına tekrar tekrar Büyükşehir’e ve BİSİM çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İşte Türkiye, işte İzmir.”