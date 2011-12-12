Önlem alıp yolumuzu trafiğe açar mısınız

Belediyenin yaptığı yolu karayolları kapattı. Evimize giderken çok dolaşıyoruz

Karşıyaka Örnekköy Saklıbahçe Evleri 1. Etap sakinlerinden Mehmet Barbaros Alhan, “Karşıyaka Örnekköy’ün merkezini Yeni Girne Caddesi’ne bağlayan 35 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğundaki yol, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı ve trafiğe açıldı. Ancak, yolun can güvenliği konusunda riskli olması nedeniyle birkaç gün sonra Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bariyerlerle kapatıldı.







Dolanarak evimize gidiyoruz

Ayrıca Girne Caddesi’ne bağlanması planlanan yolun önünü de kapatan Karayolları ekipleri, belediye tarafından yapılan asfaltı ve küçük kavşağı da kaldırma kararı aldı. Masrafı da Büyükşehir Belediyesi’ne fatura edildi. Tabii hiç de iyi olmadı. Can güvenliği bahane edildi. Madem can güvenliği riski vardı, pekala önlem alınabilir ve eksikler tamamlanabilirdi. Bu yolun trafiğe kapatılmasıyla yüzlerce aile şu anda dolambaçlı yollardan evlerine geliyor. Saklıbahçe Evleri sakinleri olarak oldukça mağdur duruma düştük. Biz bu yolun trafik güvenliğinin sağlanarak acilen trafiğe açılmasını istiyoruz” diye dert yandı.

Okurlarımızın tekrar trafiğe açılmasını istedikleri yol için açıklama yapan Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun, “Önce can ve mal güvenliğini düşünmek zorundayız. Zaten Örnekköy’de olduğu gibi birçok yerde, isteneni tamamen reddetmek yerine uygun yeri önerdik yapmadılar. Kanun gereği otoyollar, Karayolları’nın sorumluluğundadır. Bize Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin kararlarını gösteriyorlar. O kararlar, sokaklarda düzeni sağlamak içindir; yoksa UKOME’nin böyle bir yetkisi bulunmuyor” diye belirtiyor.

Kaldırılan katsayının bize yararı olacak mı?

İzmirli ‘Endüsti Meslek Lisesi’ ve Ticaret Meslek Lisesi’ öğrencileri geçen hafta gazetemize gelerek ÖSYM’de katsayının kaldırılmasının kendilerine hiçbir yararı olmadığını iddia ederek, yetkililerden açıklama bekliyorlar. Öğrenciler, “30 Kasım’da Yüksek Öğrenim Genel Kurulu’nda alınan kararla, üniversiteye giriş sınavı puanlarının hesaplanmasındaki katsayı uygulamasının ‘kaldırıldığı’ “ bildirildi. İyi de, ‘Meslek Lisesi’ öğrencileri teknik üniversitelere girebilecek mi? Ticaret lisesi öğrencileri de işletme fakültelerine normal lise mezunları gibi kayıt yaptırabilecek mi? Bu müfredat ile üniversite sınavını geçmemizin imkansız olduğu söyleniyor. Lisede meslek dersleri gördüğümüz, üniversite sınavlarında kültür derslerinden sorular sorulduğu belirtiliyor. Katsayı eşitliğinin bize yaramayacağı, imam hatip liselerine yarayacağı söyleniyor, doğru mu? Yetkililer bize ne öneriyor?” diye soruyorlar.

Orman kasıtlı yakılıyor

Seferihisar Ulamış Mahallesi Güzel Çiftlik Sitesi 1475 Sokak sakinlerinden Bahattin Şenkök, ”Geçtiğimiz 20 gün içerisinde, neredeyse hergün gece ve gündüz demeden ‘177 Alo Orman Yangın’ telefonuna yangın ihbarı yapmaktan usandım. Bu orman kasıtlı yakılıyor” diyor ve nedenini şöyle ifade ediyor:

“Çünkü, hemen hemen hergün 1-2 defa Ulamış köyü karşısındaki, Düzce köyünün (Seferihisar’a yaklaşık 6 kilometre mesafede) yan ve arkasına düşen tepelerdeki makilik ve ağaçlık alan, tesadüf olamayacak şekilde, kasıtlı olarak yakılıyor. Acaba bu bölge için bazı çevreler ve insanlar bu bölgenin yerleşim alanı olarak açılması amaçlı gayret mi sarfetmekteler? Yanan Habitat, yeşillik, bunca hayvan, yöreye özgü doğal güzelliğimizdir. Artık birilerinin bu barbarlığa ‘DUR’ demesi lazım.”

+393’lü telefonları sakın ola aramayın

Bu uyarıyı daha önce de aktarmıştık. Önceki gün arayan okurumuz Yusuf Aslan, “Cep ya da, sabit telefonunuza +39319326.... ile başlayan numaralardan +39319326xxxx gibi cevapsız aramalar geldiği takdirde sakın ola geri dönüş yapmayın. Ben yaptım ve 93.00 TL ödemek zorunda kaldım. Bir dolandırıcılık sistemi olduğunu başıma gelince öğrendim. Bu yöntem ile telefonunuz bir kez çalıyor ve kapanıyor. Siz cevapsız çağrıyı görüp aradığınız anda karşınıza çeşitli dillerde konuşan bir robot çıkıyor ve görüştüğünüz an dakikası size 50 dolar olarak yansıtılıyor. Arama tamamen yasal olduğu ve aramayı siz yaptığınız için de kesinlikle itiraz etme şansınız olmuyor. Aman dikkat!” diyor.

Aydınlatmanın ampulü arızalı

Çankaya’dan arayan okurlarımız, “Hilton Oteli’nin yan sokağında otopark çıkışı karşısındaki 1374 Sokak No. 16/A önündeki tratuvar üzerinde bulunan T3 1515 numaralı aydınlatma direğinin ampülleri sık sık arızalanıyor. Akşam saatlerinde bu sokak serserilerle doluyor. İşyerlerimize gelen yabancı turistler ile diğer müşterilerimiz korkuyorlar ve zorluk çekiyorlar. Bu civardaki aydınlatmaların onarılmasını istiyoruz” diyorlar.

Hurda araçlar halen duruyor

Buca’dan arayan Necdet Hiçyılmaz, ”Buca Yiğitler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi 347 Sokak’ta 2 yıldır duran terkedilmiş hurda bir araç serserilerin mekanı oldu. Çevreye bu şekilde verdiği rahatsızlığın yanında çirkin görüntü de oluşturuyor. Ayrıca bu aracın biraz ilerisinde bir araç daha aylardır olduğu yerde duruyor. Buca Belediyesi yetkililerinin bu araçları buradan kaldırmalarını istiyoruz” diyor.

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