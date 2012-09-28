OPTİMUM OUTLET ÖNÜNDEKİ YAYA GEÇİŞİ ÇOK TEHLİKELİ

Buraya trafik ışıkları koyun

Gaziemir Optimum Outlet önünde bulunan yaya geçitindeki tehlikeli durumdan dert yanan İzmirliler kent ve Optimum yöneticilerinin acilen önlem almalarını istediler.

Okurlarımız burada yaşanan tehlikeyi şöyle ifade ettiler: “Gaziemir Optimum Outlet’in önündeki yaya geçidi çok tehlikeli. Hızlı tren İZBAN’la Optimum’a gelenler her an bir aracın altında kalma tehlikesiyle karşı karşılar. Trafik lambalarının olmadığı bu yaya geçitinde, araç sürücülerinin tacizleriyle karşılaşıyoruz. Optimum ve kent yöneticileri, buraya acilen trafik ışıkları koyarak üzücü olayların yaşanmasına engel olmalılar.”

Kocaoğlu’na teşekkür ediyoruz

Konak’taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi yanındaki otoparkın kapatılması nedeniyle kültür, sanat ve bilim camiasının tepkilerini bu köşede defalarca dile getirdik. Önce hatırlayalım; Konak’taki AKMve Resim Heykel Müzesi yanındaki otopark, 12 Şubat 2012 tarihinde kapatılmıştı. Otoparkı kullanan İzmirliler de tepki göstermişlerdi. Sanatçılar geçen hafta gazetemize gelerek, otoparkın tekrar açılacağını, duyduklarını söylediler. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bakın ne dediler:

“Öncelikle sesimizi duyup bu otoparkın tekrar kültür, sanat ve bilim camiasına verilmesi için gayret gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyoruz. Yılda 2 bin civarında etkinliğin yapıldığı AKM’ye gelen 8-10 milyon kültür, sanat ve bilim sever bu anlayışın karşılığını elbette unutmaz. Burada Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Araç Sevk Amirliği’ yapılması yanlıştı. Ayrıca Başkanımızı konserlerimizde görmek istiyoruz.”

Yol, kış gelmeden asfalt yapılmalı

Karşıyakalı Bahar Kanberoğlu, “Bizim sıkıntımız İZBAN’ın Şemikler durağının Bostanlı çıkışı ile ilgili. Biz burayı yaz-kış kullanıyoruz. İZBAN’dan Atakent tarafına doğru yürürken özel mülk olarak çit ile çevrilmiş arazi etrafında kışın yağmur ve çamurla, yazın da toz ve toprakla boğuşuyoruz. Yüzlerce kişi bu konuda dertliyiz. 6 aydır belediye tarafından herhangi çevre düzenlemesi veya asfaltlama yapılmadı. Bu yaz toz ve toprak içinde kaldık, hiç değilse bu kışı çamur içinde geçirmeyelim” diye dert yanıyor.

Kaldırım yapılınca sokağımız daraldı

İzmir’in Hatay semti Altıntaş Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Turamanlar, “Belediye 369 Sokak’ta da düzenleme yapıldı. Dar olan bu sokağa kaldırım yapıldı ama geniş bir kaldırım yapılınca sokaktan iki araç karşılıklı geçemez oldu. Şu anda iki araç geldiğinde trafik tıkanıyor, korna sesleri ve tartışmalar yaşanıyor. Kaldırım dar tutulsaydı bu sıkıntı yaşanmazdı. Ayrıca sokağımıza ambülans ve itfaiye de giremez” diye uyarıyor.

Sürücüler yolu otopark yaptı

Bornova’dan arayan Ünal Aktaş, “Bornova Mustafa Kemal Caddesi’nden Büyükpark’a giden yoldaki her iki kaldırım araç sahipleri tarafından otopark yapıldı. Burası 154 Sokak ve işleyen bir sokak. Ancak, araç sahipleri tarafından işgal edildi. Belediye zabıtasını aradık, ‘Bizim işimiz değil, trafiği arayın’, Bornova Emniyet Müdürlüğü’nü aradık, onlar da, ‘Belediyeyi arayın’ dediler. Şu anda kaldırımlar araçlarla işgal edildiği için yayalar yolun ortasından gidiyor. Bizler sokağımıza araç park ettirilmemesini ve kaldırımların yayalara açılmasını istiyoruz” diyor.

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