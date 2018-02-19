Pamucak bölgesi Allah’a emanet!

‘Unesco dünya mirası olan Selçuk’un sahil kesimi dökülüyor

‘Unesco dünya mirası olan Selçuk’un sahil kesimi dökülüyor. Ephesus Princess, Aqua Fantasy Aquapark, Palm Wings Ephesus, Richmond Ephesus, Korumar Ephesus ve Hedef Beyt gibi tesisler ile sitelerin bulunduğu bölgenin ele alınması isteniyor

Türkiye’nin turizmde toparlanma yılı olan 2017’de ümit veren turizm rakamlarının 2018’de daha da artarak devam etmesinin beklendiği bir dönemde İzmir’in Selçuk ilçesinin 7 kilometrelik Atatürk Mahallesi’ne bağlı Pamucak Bölgesi sahili ilgiye muhtaç. Alman, Fransız, İngiliz, Kore, Çinli, Güney Koreli ve ülkemiz tatilcilerinin en çok tercih ettiği Pamucak’taki turistik tesislerin yöneticileri ile bu bölgedeki Efes, Pam ve Pamucak-TUR sitelerinde yaşayan vatandaşlar belediye hizmetleri açısından üvey evlat muamelesi gördüklerini belirtiyor. Bölgede yaşayanlar çevre düzenlemesi, çevre temizliği ve kıyı şeridinin bakımsızlığından dert yanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesine giren Efes Antik Kenti’nin Pamucak Bölgesi’nin 7 kilometrelik kıyı şeridindeki turizmciler ve sitelerde yaşayanlar başlıkta da belirttiğimiz gibi Allah’a emanet! Bu bölgede yaşayan ve tatil için gelen vatandaşlar, üvey evlat muamelesine tabi tutulduklarını söylüyor ve bakın ne diyorlar:

Duraklar paramparça

“1) Çevre temizliği ve yeşil alan düzenlemeleri diye bir hizmet akıllarına gelirse şöyle bir geçiştiriliyor. Kavşaktan itibaren oteller arasındaki yol, kaldırım ve çevresi rezil durumda. Kaldırım bordür ve parke taşları yıllardır yerinden sökülmüş. Ne yazık ki ele alan yok. Yani yol boyu Allah’a emanet! Kırık, dökük, kazılı durumda, çöp ve insan boyu otla kaplı.

2) Pamucak kavşağından Ephesus Princess otele kadar uzanan 6 kilometrelik yoldaki 8 adet yolcu durağının hali ise içler acısı durumda. Hepsi kırık, dökük, parçalanmış ve rezil bir durumda. Duraklardaki levhalara konulan harita ve reklam panoları ise parçalanmış durumda.”

Dezenfekte edilmedi

“3) Efes, Pamucak ve Pam Tur sitelerinde yaşayanlar 6 yıldır yıkanmayan ve dezenfekte edilmeyen delik ve içleri mikrop yuvası, pis kokan çöp konteynerlerine mahkum edildi. Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı başkan seçildiğinin 4’üncü ayında bu sitelerdeki çöp konteynerlerinin en kısa zamanda yenileri ile değiştirileceğini, kullanılanların da yıkanacağı ve dezenfekte edileceği sözü vermişti. 4 yıl geçti delik çöp konteynerlerine mahkum edildik. Geçen hafta delik çöp konteynerleri değiştirildi. Ancak eski konteynerler ne yıkandı ne de dezenfekte edildi.

Pamucak’ta tek düzgün giden hizmet ise; temizlik ekibi düzenli olarak sitelerin ve özellikle de sahildeki turistik tesislerin çöp konteynerlerini her gün boşaltıyorlar.”

25 kilometreye kadar tek bilet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN’ın Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik hat uzunluğunda yeni bir ücretlendirme yaptı. Yetkililer, 15 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlanan bu sistemle ilgili olarak vatandaşlarımızı bir kez uyarmamızı istedi. Ücretlendirmeyle ilgili gelen bilgiler şöyle:

Her kilometre için 7 kuruş

“İZBAN’ı kullanan vatandaşlarımız, kartlarını muhakkak yeni konulan ‘Artı Para Makinesi’ne okutmalılar. Çünkü, bulunduğunuz istasyondan gideceğiniz en uzak istasyonun ulaşım ücreti, istasyon çıkışında kartınızdan bloke edilecek. Yani 25 kilometreye kadar tek seyahat yaptıysanız çıkışta ‘Artı Para Makinesi’ne kartınızı gösterdiğinizde kartınızdan tek bilet ücreti alınacak ve kalan paranız kartınıza iade edilecek. 25 kilometreye kadar ‘Tam 2,86’, ‘Öğretmen 2,20’, ‘Öğrenci ve 60 yaş 1.65’ lira olarak tahsil edilecek. Seyahat ettiğiniz mesafe 25 kilometreden fazlaysa, her kilometre için tam biletten 7 kuruş, öğretmenden 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletinden 4 kuruş tahsil edilecek. Yolcuların dikkat edeceği en önemli husus, vatandaşlarımız giriş ve çıkışta İzmirim kartlarını muhakkak okutmadan geçmesinler. Bloke edilen ücretten yolculuk yaptığınız ücret alındıktan sonra, kalan ücretiniz kartınıza yüklenecek. Onun için siz siz olun, kartınızı giriş ve çıkışta muhakkak okutun.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...