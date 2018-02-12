Pazarlarda satılan ürünler güvenli mi?

Halk, semt pazarlarında açıkta satılan tavuk, peynir, tereyağı ve erişte ile sızma diye sunulan zeytinyağı gibi ürünlerin hijyenik ve sağlıklı olup olmadığını merak ediyorSon g&uu

Halk, semt pazarlarında açıkta satılan tavuk, peynir, tereyağı ve erişte ile sızma diye sunulan zeytinyağı gibi ürünlerin hijyenik ve sağlıklı olup olmadığını merak ediyor

Son günlerde kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünlerinin semt pazarlarında açıkta satılması nedeniyle ilgili bakanlıkların yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlardan tepkiler geldi. Arayan İzmirliler özellikle semt pazarlarında açıkta ucuz fiyatlara satılan ambalajsız tereyağı, süzme yoğurt, hileli peynirler ile sosis ve salamların yasak olmasına rağmen satışlarının halen devam ettiğini bildirdiler. Yiyeceklerle ilgili denetleme ve kontrol yetkisi olan kent yöneticilerinin bu konuda görevlerini yeterince yerine getirmediğini dile getirdiler.

Tüketici bilmiyor

Geçen hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tağşişli ve hileli peynir ile ilgili sağlığa zararlı olduğu tespit edilen gıdaları sıraladıktan sonra, nasıl elde edildiği de açıklandı. Özellikle hileli peynir ile ilgili açıklama bir yetkilinin ‘Yediğiniz peynirde süt var mı?’ diye başladığı sözlerinin korku yarattığını beliten vatandaşlar tepkilerini söyle ifade ettiler: “Demek ki önlemler yetersiz kalıyor. Hileli üretim azalacağına, yaygınlaşıyormuş. Peynirde hile önlendiği takdirde Türkiye’nin çiğ sütte sorununun kalmayacağı, çiftçinin de tüketicinin de kazanacağı belirtildi. 20 ton margarinden 45 ton peynir imal ediliyormuş. İçine de margarin, nişasta, kemik unu ve iade peynirler katılarak hileli peynir üretiminin her geçen gün arttığı açıklandı. Hileli peynirin görüntüsü normal peynir gibi. Halbuki 1 kilo tulum peyniri için 10 kilo süt, natürel beyaz peynir için 7 kilo süt gerekiyormuş. Biz tüketiciler ne yapacağımızı bilmiyoruz. Denetimlerin artırılmasını istiyoruz.” Okurlarımız ayrıca, “Semt pazarlarında sızma zeytinyağı adı altında su ve meşrubat petleri içinde sıvı yağ, ev tereyağı (!) diye ne olduğu belli olmayan katı yağ, bazlama ve ekmek gibi açıkta sağlıksız ürünler de satılıyor. Bu tür ürünlerin satılması yasak değil mi? Belediye zabıtası ile birlikte il ve ilçe Sağlık ve Tarım müdürlüklerinin ilgili birim yetkilileri semt pazarlarında niçin denetim yapmıyorlar?” diye soruyor.

‘Lale Mahallesi bölümünü yıkmayın’

Bu istek Konak-Gürçeşme sakinleri adına Hüsnü Çiftçi, Cahit Yoldaş, Mevlüt Aydemir ve Mehmet İbrim’den geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Mayıs 2017 tarihinde Belediye Encümeni’nde aldığı Gürçeşme Caddesi’nin 20 metreye çıkarılma kararı ile ilgili bir önerileri olduğunu belirten okurlarımız, yetkililerin bu isteklerini dikkate almasını istediler. Bu öneri ve isteklerini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya’ya da ilettiklerini söyleyen Gürçeşmeliler önerilerini şöyle dile getirdiler: “Gürçeşme Caddesi’nin 20 metreye çıkarılması nedeniyle Mehtap Mahallesi bölümünde kamulaştırmalar tamamlandı ve evler yıkıldı. Ancak, çift taraflı olan caddenin sol tarafı Lale Mahallesi’ne ait olup, bu kısmın kamulaştırılmasının durdurulmasını istiyoruz. Çünkü bu bölüm de yıkıldığı takdirde bu semtte tek esnaf kalmayacak. Yani bölge sakinleri olarak alış veriş yapacağımız esnaf bulamayacağız. Bu mağduriyetimizin göz önüne alınmasını ve bu kararın tekrar incelenmesini istiyoruz.”

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