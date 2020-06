Sanayiciler trafik sorunundan dertli

Gaziemir Sarnıç, sanayicilerin yatırım bölgesi olarak tercih ettikleri bir yer oldu. Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarının toplandığı bir bölge haline geldi. Gece nüfusunun 20 bin olduğu tahmin edilen Sarnıç’ta gündüz nüfusu ikiye katlandı. Ancak buradaki sanayici ve işadamları ile binlerce çalışan trafik konusunda oldukça dertli. Köşemizi arayan okuyucular, “Yeşillik Caddesi’nde trafiği rahatlatmak amacıyla alt geçitler yaparak havalimanına geliş ve gidişi kolaylaştırıldı. Sarnıç’taki sanayi kuruluşları alt geçitlerden sonra bölgesine hapsedildi” dediler ve yaşadıklarını şöyle dile getirdiler:



Sarnıç girişine alternatif yol



“Sabahları işyerlerimize yetişmek, akşam saatlerinde de Yeşillik Caddesi’ne çıkmak büyük dert. Sarnıç içinden sadece Yeşillik Caddesi’ne, ki, on dakikalık yolu bir saatte alıyoruz. Şu anda Sarnıç’tan tek çıkış yolumuz var, o da KİPA önü. Binlerce araç bu kavşaktan Sarnıç’a giriyor ve çıkıyor. Böyle bir rezalet olur mu? Sabahları trafik yüzünden işlerimize geç kalıyor, akşamları da yorgun çıktığımız işyerlerimizden sinir küpü olarak evlerimize ulaşıyoruz. Sayıları 150’ye yaklaşan sanayi kuruşları aynı saatte paydos ediyor ve servis otobüsleri aynı saatte hareket ediyorlar. Ayrıca ürün dağıtan araçlar da trafiğe dahil olunca kabus yaşanıyor. Bu sıkıntı anayoldaki alt geçitler ile Sarnıç’a giriş için yapılan köprüden sonra yaşanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin Sarnıç girişine gelerek çektiğimiz bu eziyeti izlemelerini istiyoruz. Sanayiciler ve ve çalışanlar olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sarnıç’a acilen alternatif yol ve kavşak yapmasını istiyoruz.”



Sarnıç’taki büyük sanayi kuruluşları



Alpak Kereste, Aras Kargo, Artkıy Çanta, Ataoğlu Sunta, Atlas Dış Ticaret, Ayakdaş Ayakkabı, Bilgi Trafo, By Kepi Mobilya, Beta A.Ş., Dönertaş Makine Sanayi, Ege Yem, Eksaş Konveyör Bant, Ertuğrul Tekstil, Karsak Tekstil, Erdiloğlu Petrol, Uçaroğlu Dış Ticraet, Fersan A.Ş., Dokay, FG Tekstil, EFM Tekstil, Gökkuşağı Tekstil, Göçebe Tekstil, Hakan Un, Hüroç Tekstil, Yatsan Mobilya, İstikbal-Bellona, İpek Mobilya, İya Tekstil, İSKOM , İzmak, İnka Pen, Jovi Tekstil, Koç Kundura, Konfor Mobilya, Karel Kulüp, Leana Tekstil, Majör Tekstil, Mersan A.Ş., Modern Beton, KMCK Marin, Nato-Page Europa, Orca Reklam, Özyiğit Oyuncak, Özbosan, Öztutkunlar Kereste, Öz Uyan, Öz-iş Özmüşler Atık Kağıt, Gürsüt, Sinem Grup, Simge Mutfak, Site Unlu Mamüller ve Gıda Sanayi, Solmak Gümrükleme, Şentaş A.Ş., Poli, Pataşe A.Ş., Ruba Tekstil, Tisan, Tokullar, Topçuoğlu Teneke, Türkay Tarım, Ünaldı Gübre, Ünpar Tekstil, Yataş, Yazıcılar Makine, Yenkur Mobilya, Yıldırım Demir, Yurtiçin Kargo, Yüceaslan Makas, Vitello Mobilya, RST Asansör, Beliza Mobilya, Poyraz Oto vb. daha onlarca büyük sanayi kuruluşu Sarnıç’ta bulunuyor.



Gürültü kirliliğine çözüm getirilsin



Bir haftadır gazetemizin telefonları susmadı. Gazetemizi arayan binlerce İzmirli, genel seçim nedeniyle otobüs, minibüs ve pikaplarla günün erken saatlerinde başlayıp, gece yarılarına kadar süren yüksek sesli propagandadan dert yandı. Okurlarımız, “Cadde ve bulvarlarda propaganda yapması gereken hoparlörlü araçlar sokak aralarına kadar giriyor ve yüksek sesli müzik çalarak ve bas bas bağırarak propaganda yapıyorlar. Adaylar bu tür yayınla insanları aptal yerine mi koyuyorlar? Yaptıkları saygısızlıktan başka birşey değil” diyor ve yaşanan olumsuzları şöyle ifade ediyorlar:

“Yüksek sesli cihazlarla geçktikleri yerlerde yaşlılar, bebekler ve evlerinde yatan hastalar yerinden hoplayarak uyanıyorlar. Bu kenti yönetenler buna çare bulsunlar. Otobüs, minibüs ve pikaplarla yapılan seçim propagandaları kimin denetiminde ise bu çarpık gidişe çözüm üretmeliler. İzmir’e kruvaziyer turizm yolu ile gelen turistlere de rezil oluyoruz. Turistler, benzer araçlar yanlarından geçtiğinde gözlerini patlatacak gibi açarak kulaklarını elleri ile kapatıyorlar. Çok çirkin görüntülere neden olunuyor. Kent yöneticileri ve özellikle İzmir İl Seçim Kurulu bu saygısızlığa el atmalı.”



Kalın saç levhalar tehlike saçıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yağmur sularını körfeze akıtmak için yaptığı çalışmalar sırasında geçici olarak konulan levhaların bir yıla yakındır kaldırılmadığını belirten okurlarımız, “Levhaların asfalta gömülmemesi nedeniyle, araç trafiğinden kaçan halk, acele ile saçın kalınlığını fark etmiyor ve kalın kenara çarparak yere düşüyorlar. Her gün en az 3-5 kişi bu şekilde sakatlanıyor. Özellikle adliyeden akşam çıkışlarında çok daha tehlikeli oluyor” diyor.



Kordon’daki başıboş köpekler korkutuyor



1. Kordon’da sabahları erken saatlerde ve zaman zaman da geceleri spor yapmak için yürüyüşe çıkan vatandaşlar başıboş köpeklerden dert yandılar. Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanan alan içinde onlarca sahipsiz köpeğin gezdiğini belirten bir grup okurumuz, “Sabah erken saatlerde ve geceleri koşu yaptığımızda başıboş köpeklerin saldırısına uğruyoruz. İzmir’in en nadide bir köşesinde yaşanan bu olumsuzluğu kentimizi yönetenler görmüyorlar mı? Geçen hafta bir turist grubuna 3-5 köpek birden saldırdı” diye dert yandı.



Doğalgaz bize ne zaman gelecek?



Bu istek Konak Göztepe Mahallesi Ameriken Koleji’nin bulunduğu 89 Sokak sakinlerinden geldi. Okurlarımız, “Bu yıl da çalışmalar başladı ve 77 Sokak’ta durduruldu. Niçin durdurulduğunu anlamadık. 89 Sokak sakinleri olarak biz de apartmanlarımıza doğalgaz bağlatmak istiyoruz. İzmirgaz yetkililerinin bizim sokaklara da doğalgaz verilip verilmeyeceğini açıklamalarını bekliyoruz. Eğer verilecekse biz de apartmanlarımıza tesisat kurduracağız” diyorlar.



Kaldırıma araç park ettirilmesin



Buca Kozağaç’tan arayan Sami Uzun, “Buca’da Çevik Bir Meydanı’ndan, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne gitmek çok zor. Çünkü, kaldırımlar araçlar tarafından işgal ediliyor. Tabii yayalar da yoldan yürümek zorunda kalıyor. İzmir’in en fazla araç geçen yolları arasında yer alan bu civarda kaldırıma araç park edilmesin. Şayet araçlar kaldırımda kalacaksa, o zaman yayalar için çözüm üretilsin” dedi.



Sabah otobüsleri hep geç kalıyor



Buca Gümrük ve Çankaya bağlantılı otobüslerin hep geç kaldığını belirten okurlarımız, “Bizler sabah saat 07.00 ile 07.30 saatlerinde işyerlerimizde olmak zorunda olan işçileriz. Çankaya ve Gümrük istikametine gelen 71, 205, 274 ve 376 hatlı otobüsler hep geç kalıyor, biz de işimize yetişemiyoruz. Konuyu hareket şefliklerine söylüyoruz ama çözüme kavuşturamıyoruz. Özellikle sabah kalkan ilk otobüslerin saatinde hareket etmesini istiyoruz” diyorlar.



SORUNUNA SAHİP ÇIK



