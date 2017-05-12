Senaryo kaza bile korkuttu

Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamada trafik kuralları hatırlatıldı; kaskın, kemerin önemi anlatıldı. Yürek hoplatan tatbikatı öğrenciler izledi ancak büyüklerin bulunmaması üzdü

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nın, Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlik, tek kelimeyle harikaydı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma trafik, Acil 112 ve arama kurtarma ekipleri, meydanda stantlar açtı. Stantlarda, trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Çocuklara trafik temalı yapbozlar, boyama kitapları, defterler, kalemler, anahtarlıklar hediye edildi.

İlgiyle izlendi

Etkinliğe katılanlara, temsili olarak bir otomobille motosikletin kazasında, iki yaralıya nasıl müdahale edildiği gösterildi. Gerçeği aratmayan tatbikatı izleyen çocuklar arasında korkanlar oldu. Tatbikatta, motosiklet sürücüsü ve yolcusunun mutlaka kask takması gerektiğine vurgu yapıldı. Sanal kazada sürücünün kask taktığı, arkasında oturan kadının kaskı olmadığı gözlendi. Yaralıları hastaneye götürecek ambulanslara yol açma konusu da işlendi.

İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, stantlarda incelemelerde bulundu. Bilgiç, trafikle ilgili olan herkesi uyardı,

Bir hata, doğruları götürür

“Trafikte bir hata, tüm doğruları götürür. Çocuklar, bu çalışmadan çok iyi dersler çıkardılar. Keşke yetişkinlerin katılımı da üst düzeyde olsaydı” dedi. Programa katılanlar, emniyet kemeri simülasyon aracına binerek, emniyet kemeri takılmadığında takla atan otomobilde neler yaşandığını uygulamalı olarak gördüler.

Çöpler alınıyor teşekkür ederiz

21 Nisan 2017 Cuma günkü köşemizde “Çöpler 10 günde bir alınıyor” başlığı ile İzmir’in turizm kenti ve Efes Ören yeri ile Unesco Dünya Mirası Listesi giren Selçuk’un Atatürk Mahallesi Pamucak’ta yaşayan vatandaşların şikayetini dile getirmiştik. Yazımızın çıktığı gün köşemizi arayan Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, “Bundan böyle çöpler haftada 2 gün (pazartesi-cuma) alınacak” bilgisini verdi. Pamucak sakinleri, “Başkan’a teşekkür ederiz. Çöp konteynerlerinin yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini bekliyoruz” diyor.

İrlandalılar uçak seferi istiyor

İzmirli Kenan Edemen İrlanda’da yaşıyor ve ülkemizdeki turizmcilere bir çağrıda bulunuyor: “İrlanda’dan ülkemize gelecek turist potansiyeli çok fazla. Burada kime sorsam; Haftada bir gün bile olsa Belfast ya da Dublin’den Bodrum’a sefer konulmasını istiyorlar.”

