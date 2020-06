Serinkuyu Kavşağı’nda yayalar Allah’a emanet

Bu kareler 3 Ağustos 2010 Salı günü saat 16.00’da çekildi. Burası Karşıyaka’nın en hareketli kavşaklarından Şemikler-Serinkuyu Kavşağı. Araçlarla insanlar köşe kapmaca oynuyor





İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Aliağa-Menderes Hızlı Tren Hattı nedeniyle İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde üst ve altgeçit çalışmalarının yanında bazı kavşaklarda da düzenlemeler yapılıyor. Ancak, fotoğraflarda da görüldüğü gibi çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan görüntüler sanki İzmir’de değil de, dördüncü dünya ülkelerinden birinde yaşanıyor. Karşıyaka Şemikler-Serinkuyu Kavşağı’nda 15 gün önce başlayan çalışmaların 15 gün daha süreceği belirtiliyor. Vatandaşlar önlem alınmadığı için tepki gösteriyor. Her gün 3-4 trafik kazası yaşandığını söyleyen çevre sakinlerinden İhsan Kızılkaya şöyle diyor:



Kavga eksik olmuyor

“Bu kavşak önceden yetersizdi, şimdi ise hiç mi hiç hizmet vermiyor. Burası Serinkuyu yani Cumhuriyet Mahallesi’yle Şemikler’i birbirine bağlayan bir kavşak. Ayrıca Esin Sitesi’nin birleştiği nokta burası. Bunun dışında Atakent, Bostanlı ve Mavişehir’den Çiğli’ye giden iki yoldan biri... Bu kavşak eskiden bu yönlere işleyen trafiği zaten kaldırmıyordu, çalışmalar başlatıldı şimdi hiç mi hiç kaldırmıyor. İnsanlar birbirini yiyor. Bağırış, çağırış eksik olmadığı gibi zaman zaman kavgalar yaşanıyor. Her gün en az 3-4 trafik kazası yaşanıyor.



‘Bu, halka saygısızlık...’

Yaya güvenliği düşünülmeden başlatılan çalışmalar nedeniyle trafik kazalarının yaşandığını belirten Hüseyin Erbay ise, “Beş dakika önce gelseydiniz, aracın biri yayaya çarptı ve kaçtı. Plakasını aldık, polise verdik. Buraya üstgeçit yapmadan bu çalışmaya başlamak hata ve halka saygısızlık. Tabii sıkıntıyı en çok yayalar çekiyor” diye dert yanıyor.





13 metreküp su limiti 20 metreküpe çıkarılsın

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı zamlı su tarifelerine tepkiler sürüyor. Çiğli’den arayan Mustafa Kemal Dinçel tepkisini şöyle dile getiriyor: “Büyükçiğli Balatçık 891/7 Sokak’taki bir su patlağı 15 gündür onarılmadı. Tabii 15 gündür aramadığımız yer de kalmadı. Ne yazık ki gelip ilgilenen olmadı. Patlak borudan su halen boşa akıyor. İyi de, İzmir Büyükşehir Belediyesi boşa akan ve kayıp kaçak suların bedelini galiba bizden çıkarıyor. Çünkü bu ay 20 ile 25 ton arasında su kullanan abonelere 75-118 TL arasında su faturaları tahakkuk ettirildi. Semtimizde yaşayanların çoğunluğu ortalama asgari ücret kadar bir maaşla geçiniyor. Bu su faturalarını nasıl ödeyeceğiz? İzmir gibi sıcak bir kentte metreküpü 2.30 TL’den 0-13 metreküp olan en ucuz su limiti 20 metreküpe çıkarılmalı. Büyükşehir Belediyesi halka böyle faturalar çıkararak su tasarrufuna özendirmek yerine kayıp ve kaçaklarla mücadele etsin. Arıza ekipleri bir patlağa 15 gün gelemiyorsa, biz su tasarrufu yapsak ne olur, yapmasak ne olur?”







Kimlik fotokopisi verirken dikkat!

19 TEMMUZ 2010 Pazartesi günkü köşemizde bir okurumuz, “Kimlik fotokopisini vermek zorunda mıyız?” diye sormuş ve yetkililerin bu konuda bir açıklama yapmalarını istemişti. Beklediğimiz açıklama geldi. Yetkililer şöyle uyardı:

“Kimlik fotokopileriyle adınıza bir yerlere üye olunabilir, abonelik açılabilir ve sizi bir yerlere kefil edebilirler. Bunların dışında, en çok gorulen vakalardan biri de, adınıza bir sürü telefon hattı açtırıp, açık hat olarak satabilirler. Ki, bu hatları alanlar herhangi bir suç işlediklerinde direkt hat sahibi yani kimlik fotokopisi kullanılarak adına hat açılan kişi zan altında kalır. Kendimizi korumak, kimlik bilgilerimizle isteğimiz dışında işlem yapılmasını önlemek için basit ve etkili bir yöntem. Mesela 0 5xx 123 45 67 nolu bir telefon hattını aldınız. Form doldururken ve kimlik fotokopisini verirken, fotokopideki kimliğin ön ve arka yüzündeki boş alanlara veya üzerine ‘Sadece abonelik içindir’ yazmanız yeterli olacaktır.



Başkan Kocaoğlu bu caddeyi ele alsın

YAŞAR Korucuoğlu, geçen hafta Halilrıfatpaşa Caddesi’ndeki olumsuzlukları dile getirmiş, biz de köşemizden yetkililere iletmiştik. Okurumuz önceki gün yine aradı ve bu konuya değindiğimiz için teşekkür ettikten sonra, “Halilrıfatpaşa Caddesi, İzmir

sahil şeridine yüksekte ve paralel giden bir cadde. Ancak, gelişmekte olan İzmir’e hiç yakışmayan bir cadde. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun köylere ve ilçelere verdiği önemi ve ürettiği projelerini bu cadde etrafında oturan bizler içinde ele almasını

rica ediyoruz” diye isteğini iletti.



Kaldırım yükseltildi evlerimizi su bastı

Göztepe 77 Sokak No:19 Tırnaklı Apartmanı sakinlerinden Nihal Sonyıldırım, “Konak Belediyesi sokağımızda yol ve kaldırım çalışması yaptı. Ancak, kaldırım gereğinden fazla yükseltildiği için geçen aylarda yağan her yağışta apartmanımız su altında kaldı. Bu konuyu belediye yetkililerine ilettik ama olumlu bir sonuç alamadık. Acaba Konak Belediyesi’nin konuyla ilgili yetkilileri apartmanımıza gelip bizi dinleyebilir mi? Önümüzdeki kış günlerini yine su altında geçirmek istemiyoruz” dedi.



Ne kural tanıyor, ne saygı gösteriyorlar

İzmir’de oturan ve Menemen’de çalışan bir okurumuz minibüsçülerden dertli, şöyle diyor: “Menemen-İzmir arasında çalışan minibüs şoförleri ne kural tanıyor, ne de müşterisine saygı gösteriyor. Ha insan, ha yük taşıyorlar onlar için fark etmiyor. Çünkü, yolda elini kaldıran bir yolcu için aniden frene basıp bütün trafiği altüst ettikleri gibi yolcuyu da bir öne bir geriye hareket ettirerek rahatsız ediyorlar. Kavşak, ışık demeden duruyorlar. Ayrıca hız sınırını da aşıyorlar. İlginç olanı ise trafik polisleri nedense bunları hiç durdurmuyor.”