Sevgi yolu, bir an önce aydınlatılmalı

İzmir’in Alsancak’taki ilk Sevgi Yolu’nda lambaların magandalar tarafından kırıldığını belirten halk ve esnaf, çarşının karanlıktan kurtarılmasını istediler

Alsancak İsmetpaşa Mahallesi Şevket Özçelik Sokak’taki İzmir’in ilk Sevgiyolu’nda işyeri bulunan esnaf ve sokak tiryakisi İzmirliler dertli. Hava kararmaya başladığı andan itibaren Sevgiyolu’nun karanlığa büründüğü ve korku saldığı bildirildi. Sokaktaki aydınlatmaların birer ikişer eksildiği, çirkin görüntünün dışında akşam saatlerinden itibaren Sevgi Yolu’nda hiç kimsenin kalmadığını belirten İzmirliler onarılmayan lambalar nedeniyle tepki gösterdiler.

Korku içindeyiz

Kitapçıların, gümüşçülerin, hediyelik eşya satanların ve ressamların ağırlıkta olduğu Sevgi Yolu’ndaki esnaf, havanın kararması ile birlikte yolun karanlığa büründüğünü belirterek, yaşadıklarını ve isteklerini şöyle dile getirdiler:

“Konak Belediyesi daha önce yaptığı çalışmalarla Sevgiyolu güzel bir görünüme kavuşturdu. Dekoratif aydınlatmalar ve yeni zemini ile burası İzmirlilerin uğrak yeri oldu. Şehir magandaları sokağımıza dadandı ve işyerlerimize zarar verdikleri gibi yol boyunca konulan aydınlatma lambalarını da kırdılar. Sorunu belediyeye bildirdik ama ilgilenen olmadı. Korku içindeyiz. Bu güzel yol, yeniden aydınlatılmalı.”

4 mahallede su kesintisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bornova’ya su aktaran P-16 pompa istasyonunun trafosunu yenileyecek. Bu nedenle 3 Mart 2017 Cuma günü (bugün) 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Atatürk, İnönü, Evka-4 ve Kızılay mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir, ‘Memba Suyu’ istasyonlarını kapatmasın

Bu istek onlarca İzmirli okurumuz adına Bornova’dan arayan Hasan Avcı isimli okurumuzdan geldi.

6 lira çok yüksek

Bornova ve Karşıyaka’daki İZBETON’un yönettiği Memba Suyu Satış İstasyonları’nın 31 Mart 2017’de kapanacağını belirten okurumuz, şikayetini ve isteğini şöyle dile getirdi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘İzmir Su’ markası ile kaynak suyu satışı yapacağını açıkladı. Biz şu anda 19 litrelik damacanamızı 1.50 Tl’ye dolduruyoruz. Açıkladıklarına göre İzmir Su’nun bir damacanası 6 lura olacakmış. Bu rakam ya makul seviyeye çekilsin, ya da eski su istasyonları kapatılmasın.”

İzmir’de Şap Hastalığı ile mücadele başlatıldı

Erzurum, Şanlıurfa, Burdur ve Sivas ile birlikte İzmir’de de eş zamanlı programlarla “Şap Hastalığı ile Mücadele Seferberliği ve Toplu Aşılama Kampanyası”nın bakanın da katıldığı bir törenle başlatıldığı belirtildi.

Tamamı aşılanacak

Yetkililer, şap hastalığıyla mücadelenin amacının buzağı ölümlerini durdurmak ve bir anlamda da dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırmak olduğunu bildirdiler. İzmir’deki programın Menderes İlçesi Çakaltepe mevkiinde bir tesiste gerçekleştiğini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürü Ahmet Güldal şunları söyledi: “İzmir’de şap hastalığıyla mücadelede birinci kampanyada yüzde 94, ikinci kampanyada yüzde 91, üçüncü kampanyada yüzde 98,9 oranla aşılama yaptık. 2016 yılında 1 milyon 208 bin hayvan aşılandı. Bu yıl da hayvanların tamamının aşılanacağına dair hedef koyduk. Bu anlamda İzmir’de 2017 yılında bu hastalıkla mücadele de her hangi bir problem çıkmayacağının taahhüdünü veriyoruz.”

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