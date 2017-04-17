Şikâyet, istek ve öneriler alınacak

Belediye Başkanı Özer Kayalı, halka daha hızlı ve sağlıklı iletişim için oluşturulan ‘Güvercin Masa’nın, 16 kişilik ekiple halka hizmet vermeye başladığını açıkladı

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, alanında uzman eğitmenler tarafından 6 ay boyunca etkili iletişim teknikleri, beden dili, diksiyon, öfke kontrolü ve çağrı merkezi eğitimleri verilen 16 kişilik “Güvercin Masa” personeli, ilçe halkına hizmet vermeye başladığını açıkladı. Başkan Kayalı, Kuşadası halkına sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşların yaşadıkları sorunları hızlı ve etkin bir biçimde çözüme ulaştırmak amacıyla böyle bir ekibin oluşturulduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

48 saatte çözüm

“İletişim çağının ve sahip olduğumuz insan odaklı anlayışın gereği olarak tüm vatandaşlarımıza eşit ve profesyonel hizmet vermek amacıyla Güvercin Masa Projesi’ni yaşama geçirdik. Bu masa ile iletişimin en önemli unsuru olan geri bildirimi devreye sokarak vatandaşlarımıza istek, öneri ve şikayetleri ile ilgili bilgilendirme yapacak ve tüm sorunların takipçisi olacağız. Bu masanın yakın zamanda alt birimleri de devreye girecek. Bu birim şu anda belediyemizin ‘Ana Hizmet Binası’ giriş katında hizmet verecek. Alınan tüm veriler ilgili birimlere aktarılarak 48 saat içinde çözüme kavuşturulacak.”

Vatandaşların belediyeye gelerek aktardığı istek, öneri ve şikayetlerini ayrıca, Kuşadası Belediyesi sosyal medya hesabı olan www.kusadasi.bel.tr adresli web sitesine, 0552 460 40 40 numaralı WhatsApp hattına ve Güvercin Masa’nın Çağrı Merkezi olan 460 40 40 numaralı hatta da aktarabilecekleri açıklandı.

Çeşmeliler ‘Alo 155’ten dertli

ÇEşmelİ vatandaşlar 155 Polis İmdat hattından dertli. Hakkı Kavadarlı’nın anlattıklarını aktarıyorum: “1 Nisan’da saat 18.00 gibi evime geldiğimde bahçem işgal altındaydı. Uyardım ve üzerime saldırıldı. Eşim kızım ve ben korktuk. Bunun üzerine 155 Polis İmdat’ı 15-20 dakika ara ile 4 kez aradım. Ancak bir saat sonra gelindi. Tabii faydası olmadı. Şanslıydık, başımıza bir şey gelmedi.”

Asansör ve yürüyen merdiven hep arızalı

Hatay sakinlerinden Selim Akşit, İzmir Metrosu’nun Üçyol İstasyonu’ndaki yürüyen merdivenleri ile asansörünün sık sık arızalandığını belirterek şikayetini şöyle ifade etti: “Ben engelli bir kişiyim, Hatay Üçyol’da oturuyor ve Bornova’da çalışıyorum. Her gün bu istasyonu kullanarak işime gidiyor ve bu istasyona geliyorum. Engelli olmam nedeniyle yürüyen merdiveni veya asansörü kullanıyorum. Bu istasyonun Karabağlar tarafındaki merdiven ve asansörün bazen ikisi birden arızalanıyor. Çok büyük zorluk çekiyorum. Çıkışta vatandaşlar yardımcı oluyor. Yetkililerin bu istasyondaki yürüyen merdiven ve asansörlerini kontrol etmelerini istiyorum.”

Sevgi Yolu değil sanki karayolu!

Bayraklı’da trafiğe kapanan Sevgi Yolu’nda son haftalarda geçen yıllarda olduğu gibi bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülerin arttığı bildirildi. Vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerinin önceki yıllarda olduğu gibi önlem almalarını istedi.