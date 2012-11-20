Sokak düğünleri hala devam ediyor

Nisan 2012 tarihinden günümüze kadar geçen 7 buçuk ayda 187 gece sokak düğünü yapıldığını belirten Bayraklı halkı kent yöneticilerini göreve çağırıyor

Gümüşpala Nafiz Gürman Mahallesi 7088 Sokak ve çevresinde yaşayan vatandaşlar sokak düğünleri konusunda oldukça dertliler. Nisan 2012’den bu yana havanın müsait olduğu her gece sokak düğünlerinin devam ettiğini belirten okurlarımız, “Nafiz Gürman Mahallesi pazaryeri ve çevresinde oturan bizler sokak düğünleri yüzünden huzurlu bir gece geçiremedik. Siz yazdınız ve bir süre sessizlik içinde birkaç gece geçirdik. Hatta belediyemiz de bir takım çalışmalar yaptı ve bu boş alana yani pazar yerine ‘Düğün yapılması yasaktır’ diye levha astı. Ancak bir süre sonra düğünler yine başladı ve hiç kesilmedi” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyorlar:

Olay mı çıkaralım?

“Şu anda pazaryeri ve otopark olarak kulanılan alan amacının dışında, açık hava düğün salonu gibi çalışıyor. Tabii sokağımız, pazaryeri ve çevresi seyyar birahaneye dönüyor. Düğünlere gelenler tuvalet ihtiyaçlarını sokaklarda görüyorlar.

Atılan havayi fişekler de diğer bir korkumuz. Evlerin önü işgal ediliyor. Gürültüden konuşamıyor ve uyuyamıyoruz. Belediyeyi arıyoruz ‘Polisi arayın’, polisi arıyoruz ‘Belediyeyi arayın’ deniliyor. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Belediyeden isteğimiz burayı denetim altında tutmaları. Ayrıca soruyoruz; burada düğün yaptıranların bir ayrıcalığı mı var? Bunlara kim ve niçin göz yumuluyor? Düğünlerin engellenmesi ve kalıcı olarak yasaklanması için olay çıkıp, birilerinin ölmesi mi gerekiyor?”

Bu okula bir yıldır bayrak asılmıyor

Çiğli Evka-2 sakinleri, Tuğba Özbek Anadolu Lisesi’nin milli günlerde bayrak asmama ile ilgili şikayetlerine İlçe Milli Eğitim’den gelen cevabı paylaşıyor ve şunları söylüyorlar: “Cevapta, büyük bir bayrak asıldığı, yan cephedeki küçük bayrakların da rüzgardan kıvrıldığı aktarılıyor. Biz bu fotoğrafı 29 Ekim günü çektik. Ön tarafta da, yan tarafta da büyük Türk Bayrağı yok. Bu okul bu yıl önce 19 Mayıs’ta, sonra 30 Ağustos’ta, hatta 9 Eylül’de ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayrak asmadı. Okul yönetimi, törenlerle ilgili son genelgenin arkasına sığınıyor olacak ki, bayrak asmaktan imtina ediyorlar. Yani kendilerine vazife çıkarıyorlar. Çok üzücü.”

İZBAN platformları yüksek ve tehlikeli

Çiğlili Sencer Tümer, “Mavişehir ve Çiğli istasyonlarında otobüs durakları uzakta ve ters yönde olduğu için zorluk çekiyoruz. Bu istasyonların çevresindeki boş alanlar değerlendirilmeli. Ayrıca İZBAN istasyonlarındaki platformlar normal tren istasyonlarına göre çok yüksek. Yolculardan birinin olası baş dönmesi ve dalgınlıkla aşağı düşmesi halinde, o kişileri yukarı almak için önlem de alınmamış. İstasyonun görünür bir yerine merdiven konulabilir” diyor.

09, 49, 99 kuruşlu satış yasaklansın

İzmirliler, “Büyük mağazalar, marketler ve birçok kurumda 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 ve 99 kuruşlu satışlar yapılıyor ve alışveriş sonrası 1 kuruş verilmiyor. Sadece büyük market ve mağazalar değil, TEDAŞ, İZSU, Ptt, TELEKOM, GSM şirketleri de faturalarında da 01, 04, 09 vb. kuruşlu faturalar gönderiyorlar. Biz ucuzluk yapılmış gibi 3.49, 4.59, 19.99 ve 99.99 TL vb. rakamlarla satışların yasaklanmasını istiyoruz. Çünkü, benzer rakamlı alışverişlerde para üstü verilmiyor. İstendiğinde de kasadakiler yüzünüze acayip acayip bakıyorlar. Ticaret odaları bu konuda niçin kararlar almıyorlar?” diye soruyorlar.

Başkan Sındır’dan kaldırım istiyoruz

Bornova Pınarbaşı’ndan Adnan Özşar, “Gürpınar Mahallesi Ay-Koop 2 sitesinde 400 işyeri var . Skıntımız ulaşım konusunda. Sitemize gelen yolda kaldırım yok. Bu yüzden istenmeyen kazalar yaşanıyor. Kenarlara araç park edildiğinde yayalar zor durumda kalıyor. Bornova Belediye Başkanımız Prof. Dr. Kamil Oktay Sındır’dan yolumuzu düzenlenmesini ve kaldırım yapmasını istiyoruz” diyor.

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