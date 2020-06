Sokakta düğün yasak değil mi?

Gece yarılarına kadar yüksek sesli müzik çalarak sokakların işgal edildiğini bildiren vatandaşlar, silah atıldığını ve havai fişek gösterisi yapıldığını ilettiler...

234 imzalı bir dilekçe ile semtlerinde sokak düğünlerinin başlatıldığını ihbar eden Nafiz Gürman Mahallesi sakinleri bakın ne diyorlar: “Geçen yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla birlikte sokaklar yine işgal edilerek düğünlere tahsis edilmeye başladı. Bunlar kim ve bu cesareti nereden alıyorlar? Sokakta düğün yapılması yasak. Şimdilik haftada 1 veya 2 gün düğün yapılıyor. Okullar tatil olduğu zaman haftanın 6 günü sokakta düğün yapılıyor. Tabii burada yaşayanlar olarak ne uyku uyuyabiliyor, ne de evlerimizde konuşabiliyoruz. En önemlisi de düğün sonrası sokaklardaki çöp ve pislikler mahallemize ve ilçemize yakışmıyor. Nafiz Gürman Mahallesi 7088 Sokak ve çevresi sakinleri olarak bu konuda oldukça dertliyiz. Şu anda çarşamba günleri hariç sokakta düğün yapılıyor. Şikayetimizi defalarca belediyeye ilettik, ancak düğünler devam ediyor. Akşam saat 19.00’dan gece yarısı saat 24.00’e kadar yüksek sesli cihazlarla sokakta yapılan düğünler yüzünden yaşamımız alt üst oldu. Gürültü ve çevre kirliliğine müdahale edilmiyor. Düğün sonrası semtimiz çöplüğe dönüyor.





En önemlisi de gecenin ilerleyen saatlerinde düğün havasına kapılanlar silahlarını çekip ateş ediyorlar. Ayrıca havai fişek atılıyor ve çatılara düşüyor. Korkuyoruz. Yaşanan gürültü kirliliği nedeniyle her an büyük bir olay yaşanabilir. Semtimizde yapılan sokak düğünlerinin yasaklanmasını istiyoruz. Ayrıca mahallemiz hizmet almıyor.”

Doktor ablam tehdit altında

Okurumuz Bülent Gündüz, Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde kanser olduğunu iddia ederek özürlü kartı almak isteyen bir bayana, tetkikler sonunda “kanser olmadığı ve sağlıklı” olduğu için rapor vermeyen ablası Opr. Dr. Figen Gündüz’ün her an saldırıya uğrayabileceğini bildirdi. Okurumuz “Basınımızdan da yardım istiyorum” başlıklı yazısında bakın ne diyor: “Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde doktor olan ablamın başına gelen olay 9 Mayıs 2012 Çarşamba günü yaşandı. Genel cerrah olan ablama, kanserli olduğu (!) gerekçesiyle özürlü kartı almak talebi ile gelen M. Y. isimli bir bayan başvuruyor. Gerekli taramalar yapıldıktan sonra kişinin kanser olmadığı anlaşılıyor ve bayan kanser olmadığı için sevineceği yerde özürlü kartı alamayacağı için ablama tepki gösterip hakarette bulunuyor. Ayrıca, ‘Maaşınızı vergilerimizle biz veriyoruz, geri zekalı’ diyerek hakaretler yağdırıyor. Bir süre sonra da hastanın (!) eşi olduğunu öğrendiğimiz C. Y. isimli şahıs ablama saldırıya geçiyor ve ablam güvenlik görevlisi sayesinde saldırıdan son anda kurtuluyor. Saldırgan karı-koca ablamı tehdit ederek, ‘Sizi boşuna öldürmüyorlar’ diyor. Sonuç olarak aile olarak endişe içindeyiz. Bizim sesimiz olun ve yetkilileri bir de siz uyarın.”

Bekleyen taksiciler trafiği felç ediyor

İzmirliler, Konak Meydanı’ndan Alsancak istikametine kadar uzanan güzergah boyunca akan trafik içinde ani duruş ve bekleme yapan taksicilerden dert yandılar. Okurumuz Can Boduroğlu, “Her gün İzmir Alsancak ile Güzelyalı arasında araç kullanan bir kişi olarak taksicilerden dertliyim. Sabahları Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Bulvarı ve Talatpaşa Bulvarı’na kadar kadar uzanan güzergahta sağ şeritleri taksiciler işgal ettikleri için trafik akışı aksıyor. Ayrıca duraklamaları bir yana, ani çıkışlar yaparak kazalara da neden oluyorlar. Aynı duraksamaları akşamları da yaşıyoruz. Taksici esnafının bu konuda uyarılmalarını istiyorum” diye uyarıda bulundu.

Ölüm virajına bariyer ve işaret konulmalı

İzmirli duyarlı bir okurumuz, İzmir’in kara noktaları arasında bulunan bir kavşakla ilgili şöyle bir uyarıda bulundu: “Burası Karabağlar bitiminden Üçyol’a dönen Kızılçullu Kavşağı. Burayı tanımayan sürücüler için bu kavşak büyük tehlike arz ediyor. Hasan Hüseyinler’de bulunan bu kavşak 45 derecelik bir açıda olmasına rağmen, ne bir ikaz işareti ne de bir bariyer var. Bazı araçlar hızını alamayıp buradan aşağı uçarak ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden olabiliyor. Kent yöneticileri nasıl oluyor da bu virajın tehlikeli olduğunu fark etmiyorlar? Buraya en kısa zamanda bir bariyer yapılıp üzerine de keskin viraj işareti konmasını istiyorlar.

Dar kaldırım tehlike saçıyor

Gaziemir Akçay Caddesi’nde Ege Serbest Bölgesi Gümrük Müdürlüğü ile Optimum Alışveriş Merkezi civarındaki kaldırımların yetersiz olduğunu belirten okurlarımız, “Gaziemir’den Optimum’a gelecekler için yaklaşık 40 santimetre genişliğindeki kaldırım yayalar için oldukça tehlike arz ediyor. Özellikle hafta sonları binlerce kişinin kullandığı bu kaldırımın acilen genişletilmesi gerekiyor. Yetkililerin burayı incelemelerini ve bu yolda yeniden düzenleme yapmalarını istiyoruz” diyorlar.

İnönü Caddesi’nde trafik akmaz oldu

İnönü Caddesi sakinlerinden Sevgi Ulucenk, daraltılan ve cadde üzerinde park eden araçlar yüzünden sıkıntılar yaşandığını belirterek, “İnönü Caddesi’nde kaldırımlar gereğinden fazla büyütüldü ve yol daraltıldı. Şu anda iki araç yan yana geçemiyor. Geçen gün hastalanan bir komşumuz için gelen ambulans 100 metrelik mesafeyi 10 dakikada geçti. Yani koca cadde, tek aracın bile geçemeyeceği sokak haline getirildi. Ayrıca ikinci sıra park eden araçlar yüzünden trafik akmaz oldu. Acilen trafik polisi görevlendirilmeli” dedi.

SORUNUNA SAHİP ÇIK



Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.