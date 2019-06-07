Tatil dönüşü trafiğe dikkat!

Alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen, 31 Mayıs mesai bitiminden dün saat 16.00’ya kadar meydana gelen kazalarda 58 kişinin yaşamını yitirdiği, 409 kişinin de yaralandığı bildirildi.

31 Mayıs mesai saati sonu ile 10 Haziran günü sabah 07.00 arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarındaki ölüm sayısının artması üzerine yetkililer, tatilden dönen sürücüleri bir kez daha uyardı. Uzmanlar, sadece dün itibariyle son 24 saatte yaşanan trafik kazalarında 16 kişinin daha hayatını kaybetmesi ve 72 kişinin de yaralanması üzerine, bugünden itibaren dönüş yapacak sürücülerin çok daha dikkatli olmalarını istedi.

Kuyruklar olacak

Ölümlü trafik kazalarının genellikle aşırı hız ve şerit ihlalleri ile emniyet kemeri takılmamasından kaynaklandığını vurgulayan yetkililer, uyulması gereken trafik kurallarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “İçişleri Bakanlığı Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Daire Başkanlığı olarak, sürücülerimize tatil dönüşlerinde trafiğin yoğunlaştığını, uzun kuyruklar oluştuğunu hatırlatıyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Afyon, Uşak ve diğer Anadolu kentlerinden Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla’daki tatil beldelerine gidip dönüş yapacak olan sürücülerimizden, dönüşlerinde trafik kurallarına ve trafik işaretleri ile görevlilerin uyarılarına kesinlikle riayet etmelerini istiyoruz.” Uzmanlar, bölgemizdeki kara noktaları şöyle sıraladı:

Kara noktalar

“Ankara, Kütahya, İzmir, Eskişehir, Konya, Denizli ve Antalya gibi 12 ilin kavşak noktasındaki Afyonkarahisar’da yaşanan trafik yoğunluğu sırasında acele etmemelerini öneriyoruz. İzmir’de de Çeşme Otoyolu ile Didim, Davutlar, Kuşadası, Selçuk ve Muğla’ya bağlı tatil bölgelerinden dönüş yapanların İzmir-Aydın Otoyolu’nda dikkatli olmaları, hız ve şerit ihlali yapmamaları, kazaları önleyecektir. Ayrıca, Çanakkale-Balıkesir il sınırı ile Balıkesir devlet yol ayrımı, İzmir-Manisa il sınırı, Muğla Karatoprak ile Güllük il yol ayırımı arası, İzmir-Torbalı otoyol il yolu ayrımı ile Selçuk-Belevi-Ödemiş devlet yol ayrımı, İzmir-Aydın il sınırı Söke yol ayrımı da dikkat edilmesi gereken kavşaklar. İyi yolculuklar.” diliyoruz.”

Cep telefonu kullanmayın

İşte uyarılar: Aracınızda sorun varsa kesinlikle yola çıkmayın, lastik basınçlarını kontrol edin, uykunuzu iyice alın, direksiyon başına yorgun oturmayın, gündüz araç kullanın, gözünüzü yoldan ayırmayın, hız sınırlarını asla aşmayın, araç takip mesafesini koruyun, önünüzdeki araca fazla yanaşmayın, trafik görevlileri ve işaretlerine uyun. Sürüş esnasında cep telefonu kullanmayın, araçtaki herkes emniyet kemerini taksın, hem iki yönlü, hem bölünmüş yollarda sadece sağ şeritten gidin. Ayrıca ağır yemek yemeyin, rahat giysiler giyin, terlikle araç kullanmayın, en fazla 2 saat araç kullanın, dinlenin, sonra hareket edin. Diğer sürücülerin yanlış, sorumsuz ve saygısız hareketlerine kızmayın, sinirlenmeyin, hırslanmayın. Islak zeminlere dikkat edin.