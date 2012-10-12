Telefon tellerini yer altına alın

Konak Alsancak 1421 Sokak sakinleri TÜRK Telekom yetkililerine sesleniyor: “Dünyayı telefon ağları ile donattık diyen telekom İzmir’in Alsancak semtini unuttu.

Alsancak 1421 Sokak Büyükşehir otoparkının da yanı. Bu sokakta ayrıca İzmir Onkoloji Merkezi ve özel bir de hastane mevcut ve buraya sürekli ambulanslar geliyor. Biz sık sık kopan ve sorun yaratan bu telefon tellerinin bir an önce yeraltına alınmasını istedik.

Ancak, TÜRK Telekom yetkilileri ne yazık ki buraya hizmet getirmekte geçiktiler. Telefon telleri şu anda araçların üzerine takılıyor ve tehlike yaratıyor. İnsanları telefonları kesiliyor. Galibe TÜRK Telekom’un telleri Alsancak semtine gelince bitti.”

İZMİR BÜYÜKŞEHİR KENTİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

TARİHİ VARYANT yenileniyor

28 Ekim 2011 günkü köşemizde Sanatçı İdris Ercan’ın tepkisini “Varyant’ı

bu çirkin görüntülerden kurtarın” başlığı ile kent yöneticilerine aktarmıştık

İzmir’in 63 yıllık değeri Varyant nihayet yeniden düzenleniyor. İzmirli çevreci ve DKTM Sanatçısı İdris Ercan’ın Mart 2009’da Büyükşehir’e verdiği dilekçe ve gazetelerde çıkan haberler sonrası değerlendirmeye alınan Varyant İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmeye başladı. 1949 yılında yapılan ve geçmişten günümüze kentin simgelerinden biri haline gelen Varyant Yolu’nu yenilemeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yapılacak işlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Resmi adı Birleşmiş Milletler Caddesi olan Varyant’taki eskiyen korkuluklar değiştirilecek, yol ölçüleri Karayolları Trafik Standartları’na göre düzenlenecek ve kaldırımlar yenilenecek. Varyant, yeni yüzüyle önümüzdeki Ocak ayı sonunda görücüye çıkacak.

Geçikme kuruldan dolayı

Yenileme işlemlerindeki geçikme, çalışmalar için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan gerekli izinler alınması nedeniyle yaşandı. Daha sonra ihale yapıldı. Onay sonrası 25 Eylül 2012’de yer teslim edildi. Konak Meydanı’nı Eşrefpaşa ve Hatay’a bağlayan 1500 metrelik Varyant’ta yapılacak çalışma çerçevesinde, elektrik hatları yol boyunca yeraltına alınacak. Korkulukların bir kısmı boyanacak, yıpranmış ve eskimiş olanlar yenilenileriyle değiştirilecek. Mevcut kaplama yerine Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de uygulanan helikopter perdahlı beton arası bazalt taş ile kaplanacak, ayrıca uyum sağlaması için de İnönü Caddesi’ndeki gibi granit bordür kullanılacak. Toplam 1 milyon 2 bin 152 TL’ye malolacak bu çalışma sonunda Varyant’ta hem taşıt trafiği, hem de yayaların daha güvenli dolaşımı sağlanacak.”

Belediye getiriyor mahalleli kaldırıyor

Karşıyaka Yalı Mahallesi 6402 Sokak sakinlerinden Yavuz Efe çöp konusunda dert yandı: “Evimizin bulunduğu 6402 Sokak’ta bulunan küçük bir trafo binası önündeki çöp konteynerleri mahallenin çöp toplama alanı oldu. Bunu trafonun sağından ve solundan geçen 6400 ve 6401 sokaklarda yaşayanlar yapıyor. Burada yaşayanlar sokaklarındaki çöp konteynerini başka yere atıp, çöplerini bizim sokağa getiriyorlar. Konuyu Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü’ne ilettik. Müdür bey 6400 ve 6401 sokaklara konteyner koydurdu. Ancak. ertesi gün konteynerler yine yok edildi ve çöpler bizim sokağa atıldı. Bu soruna kalıcı çözüm getirilmesini istiyoruz.”

Çocuk parkındaki baz istasyonunu kaldırın

Çiğli EVKA-3 sakinleri “Şehir plancıları acaba semtimize yapılan çocuk parkının yerini iyi planladılar mı da buraya yapıldı? Çünkü, semtimizdeki çocuk parkının üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Bu yetmezmiş gibi parka bir de baz istasyonu kuruldu. Gerek baz istasyonun gerekse yüksek gerilim hattının bırakın çocuklara tüm insanlara zararı var. Ya yüksek gerilim hattını buradan geçirmeyeceklerdi, ya da bu parkı buraya yapmayacaklardı. Ayrıca buradaki baz istasyonuna kim izin verdi?” diye soruyorlar.

Mini bir otobüs istedik verilmedi

Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi 108/1-24-26-27, 175/1 sokaklarda oturan vatandaşlar adına arayan Leman Şenay, “Bu isteğimizi geçen yıl da iletmiştik” diye başladığı şikayetini şöyle sürdürdü: “Ancak dikkate alınmadı. Biz toplu ulaşım konusunda en mağdur olan bir mahalleyiz. Otobüse binmek için İnönü Caddesi’nden geçen otobüslere binmek zorundayız. Yani en az 1.5-2 kilometre yokuş çıkıp iniyoruz. Yaşlılar, çocuklu aileler ve alışveriş yapanlar ellerinde paketlerle eziyet çekiyorlar. İzmir Metrosu’nun Üçyol-Üçkuyular çalışması nedeniyle Üçkuyular bağlantılı otobüslerin tamamı sokağımızdan geçti. Ancak cadde açılınca hepsi alındı. Biz Üçkuyular hattından kalkan veya oraya giden bir mini otobüsün sokağımızdan geçmesini istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.