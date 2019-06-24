Turizmden en az pay bize düşüyor

Ülkemize gelen yabancıların Selçuk’taki tarihi eserleri muhakkak gezdiğini söyleyen Yolcu “Turizm Bakanlığı’na milyonlarca lira para kazandırıyoruz. Paylaşımda haksızlık var” dedi.

Geçen hafta ziyaret ettiğim Selçuk Ticaret Odası’nda (STO) üyelerin tamamı, ilçelerinin turizm geliri bakımından devlete en fazla geliri sağladığını, ancak hak ettiği payı alamadığını dile getirdi. STO Başkanı Koray Yolcu bu serzenişlerinin nedenini, “İlçemizin tarihi derinliği 9 bin yıl öncesine dayanıyor. Hatta 2015 yılında UNESCO’ya girme sürecinde ilçemizdeki kültürel varlıkların korunması ve gelecek nesillere kusursuz şekilde aktarılması konusunda kent olarak taahhütte bulunduk. Bu nedenle Selçuk dört bileşeniyle ve neredeyse yüzölçümünün yarısını kapsayacak şekilde Birleşmiş Milletler UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Ancak, İzmir’de ören yerleri gelirlerinden alınan payın ilçelere, nüfus oranlarına göre dağıtılması yüzünden Selçuk’a haksızlık yapılıyor” diye özetledi ve nedenini şöyle sıraladı:

Bu sistem adaletsiz

“UNESCO Dünya Mirası listesine girmemiz için verdiğimiz taahhütlerin başında, Selçuk’taki ören yerlerinin temizliği ve bakımı gibi öncelikler yer aldı. Onun için biz, ören yerlerinden elde edilen gelirlerin dağıtımında nüfus oranlarına göre değerlendirilen sistemin adaletsiz olduğunu iddia ediyoruz. Bakın size bakımını yapmak için söz verdiğimiz yerleri tek tek sayayım: Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze gelen Ayasuluk Kalesi. UNESCO listesinde olan St. Jean Bazikilası (kilisesi). Artemis Tapınağı. 4 kez değişime uğrayan ve ülkemize gelen yabancıların yüzde 95’inin muhakkak gezdiği, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Efes Entik Kenti. Meryem Ana Evi, üç çeşme ve yol üstündeki dev heykeli. Yedi Uyuyanlar Mağarası. Miken, Arkaik, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin eserlerinden oluşan 50 binin üstünde eserin sergilendiği Efes Arkeoloji Müzesi. Müzemizdeki Artemis heykeli, Eros heykeli, Sokrates başı, İsis heykeli, Saatdet Hatun hamam müzesi var. Yine UNESCO listesine giren Aydınoğulları İsa Bey tarafından yaptırılan ve restore edilerek ziyarete açılan İsabey Camii ile hamamı. Rum döneminden kalma ve günümüzdeki tarihi değerleriyle restore edilen Şirince. Şirince’deki 2 kiliseden ayakta kalan St. John Baptist Kilisesi.”

Önerilerimizi Bakan Ersoy’a ilettik

STO Başkanı Koray Yolcu sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca Çetin Maket Köy, Çamlık Açık Hava Lokomotif Müzesi. Bunların dışında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma han, hamam ve cami vb. birçok eser var. Biz bu kültürel varlıklarımızla İzmir ve ülke turizmin en önemli markalarına ev sahipliği yapıyoruz. Başta da söylediğim gibi, ören yerlerinden alınan payların nüfus oranında dağıtıldığı bu sistemin yanlış olduğunu sizin aracılığınızla duyuruyoruz. Biz ören yerlerinden dağıtılan payların verdiği değer üzerinden yani, kaynağından kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Gelen turistin ilçemize bıraktığı değer üzerinden ödenmesini istiyoruz. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un İzmir’e yaptığı ilk ziyaret ve toplantıda kendisine bu konuyu ilettik. Geçen hafta “İzmir Oda ve Borsaları Birliği” ortak toplantısında Yönetim Kurulu Üyemiz Ümit Yolcu da bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Karar alıcıların bu yanlış sistemi gözden geçirerek Selçuk’un yıllardır yaşadığı bu haksızlığı gidereceklerine inanıyoruz.”