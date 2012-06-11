Üç yer ihale edildi altı yere büfe açıldı

İzmir’in en büyük sağlık kuruluşları arasında yer alan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan “Kafeterya-Market-Kantin ve Çay Ocağı” ihalesinde sözleşme şartlarının dışına çıkıldığı ihbarları aldım. İhalenin iki kez iptal edildiğini ve üçüncü de ilk iki ihalede verilen fiyatlardan daha düşük bir fiyata verildiğini belirten İzmir Büfeciler ve Kantinciler Odası üyeleri olduğunu söyleyen okurlarımız, kent yöneticilerinin ihaleyi incelemelerini istediler. Konuyu meslek odalarının yönetimine de ilettiklerini söyleyen okurlarımız, ihale ilanındaki şartlara uyulmadığını ve kuralların dışına çıkıldığını bildirdiler.



İlave 3 büfe yasal değil

Hastane yönetiminin şartnamede üç birim olarak ihale ettiği yerler dışında, hastane içinde 3-4 yerde daha satış standları açıldığını ve buralarda alış veriş yapan vatandaşlara satış sonrası fatura veya satış fişi kesilmediği iletildi. Konuyu İzmir Büfeciler ve Kantinciler Odası Başkanı Selahattin Arslan’a sorduk ve ihbarların kendisine de bildirildiğini belirten Aslan şunları söyledi:



“Odamız üyelerinin katıldığı bu ihale ile ilgili şartname dışına çıkıldığı bize de iletildi. Biz de hastane yönetimine konuyu sorduk. Onlar da bize iki sayfalık cevap yazısı gönderdi. Ancak yazıda belirtilerin dışında oda yönetimi olarak bazı hatalar olduğunu ve ihale kazananların hastane içinde keyfi hareket ettiğini tespit ettik. Sorumluluk hastane yönetimine ait olsa da, odamız üyeleri haksızlık ve yanlışlık olduğu konusunda ısrar ediyorlar. Öncelikle ‘Kafeterya-Market-Kantin ve Çay Ocağı’ olarak 3 birim ve yer için ihale edilmiş olmasına rağmen satış yerleri sayısı 6’ya çıkarılmıştır. İkinci ve en önemlisi de ilave edilen satış yerlerinde müşterilere satış belgesi (fatura veya fiş) verilmediğini gördük. Bir başka konu da ilk iki ihalede 2 milyon TL’nin üstünde bedel verilmesine rağmen, bir buçuk milyon TL’nin biraz üstünde bir şirkete bırakıldığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu ihaleyi araştırmasını, ayrıca bu ihaleye katılan 7 kişinin de ifadesine başvurulmasını öneriyorum.”



Konuyu İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Özkan’ın dikkatine sunuyorum.



Minibüsler Bahriye Üçok’tan alınsın

Karşıyaka Bahriye Üçok Bulvarı sakinlerinden Arslan Havaçeliği gürültü hava kirliliği konusunda dertli olduklarını iletti. Bahriye Üçok Bulvarı’ndaki olumsuzlukları daha önce Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğini belirten okurumuz şunları dile getirdi: “Günde en az 250 minibüs 10’ar seferden 2500 kez bu bulvardan geçiyor, gürültü ve egzoz kirliliği yapıyorlar. Yolcu alıp, yolcu indirmeleri, korna çalmaları, kırmızı ışıkta geçmeleri yarattıkları motor gürültüsü ve egzoz kirliliğinin yanında tuzu biberi oluyor. Merhum Başkan Ahmet Piriştina, bulvarı ve yeraltı otoparkını açtığında minibüslerin bulvardan işleyişlerine son vermişti. Ne oldu da tekrar bu bulvarda gidip gelmelerine izin verildi. Bu minibüslerin Anadolu Caddesi’ne çekilmesini istiyoruz.”

60 yaş kartlarında sorun var

Karşıyakalı Mehmet Haldun Ertürk, 60 yaş kartları ile ilgili sıkıntıların yaşadığını dile getirmiş. Okurumuz, “2008den beri 60 yaş kartı kullanıyorum. Son uygulamada bazı aksamalar var. 4 Haziran 2012 Pazartesi akşam saatlerinde, Konak İskelesi’nde en az 15 kişi saat 19.00 da kartlar 10 saniye kadar geç açıldığından, kapılar kapandı. Tabii 20 dakika kadar onlarca kişi beklemek zorunda kaldık. Acaba 60 yaş kartları bu saatlerde (+) (-) 10 dakika toleransla uygulanamaz mı? Bir de saatinde binmemize rağmen 90 dakika kuralı devreye girmiyor. Bu soruna da bir ayar getirilmesini istiyoruz” diyor.

Kurtarın bizi bu rezillikten

Karşıyaka Yalı mahallesi sakinlerinden Kazım Metin Levent, “6498 ve 6499 sokaklarda yağmur suyu giderlerinin az olması nedeniyle yağan aşırı yağmurlarda bir adet olan mazgallar tıkanıyor ve söz konusu sokaklar küçük bir gölet haline geliyor. Bu olumsuzluğu İZSU yetkililerine ilettik. Ancak sokağımızda hiçbir çalışma yapılmadı. Yaya olarak geçmek bir yana araçlarla bile geçmek mümkün değil. Toplanan sular bina temellerine ve zemin katların rutubetlenmelerine yol açıyor. Kış şartları bitti. Sorunumuzun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

İki saat bekledik otobüs gelmedi

2 Haziran 2012 Cumartesi günü saat 20.30’da ESHOT otobüsü ile Güzelyalı’dan Mektupçu’daki akrabalarına giden bir grup okurumuz toplu ulaşım sorununu yetkililere iletmemizi istediler: “Saat 21.00’de akrabalarımızda olduk. Oturduk bir yaş gününün kutladık ve saat 22.40’da kalktık. Saat 22.50’de Mektupçu durağındaydık. Saat 23.30 oldu ve tek bir otobüs gelmedi. Açık olan markete sorduk ve 30-40 dakika arayla saat 00.30’a kadar otobüs olduğunu öğrendik. Bekledik, gelmiyor, biz de Mithatpaşa Caddesi boyunca başladık yürümeye. Bir yandan da otobüs geliyor mu diye takip ettik. Geldik Güzelyalı Parkı’na. Saat 00.35 olmuştu ve hepimiz kan-ter içinde kaldık. Tabii tek otobüs dahi geçmedi. Sorumlu yetkililer, 22.50’den 00.35’e Mithatpaşa güzergahından tek otobüsün gelmeyişini bize nasıl açıklayacaklar? Cevap bekliyoruz.”

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