Vakıfların dağıttığı kömürler incelensin







Akşamları ve sabahları kömür koususunun yoğun olduğu dumanla karışık hava soluduğumuzu hatırlatan okurlarımız bunun için yetkililerden çözüm bekliyor





B u şikayeti geçen yıl da dile getirmiş ve yetkililerin dikkatine sunmuştuk. Tabii değişen birşey olmamış ki, iki aydır hava kirliliği ile ilgili şikayetler köşemizden hiç eksik olmadı. Şikayetler en çok da Karşıyaka ve Bayraklı başta olmak üzere, Bornova, Çiğli, Konak, Karabağlar, Menderes, Buca, Balçova, Narlıdere, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen ve Selçuk ilçelerindeki okurlarımızdan geldi. Arayanların çoğu ‘Vakıf’ kömürlerinin kalitesizliğinden dert yandılar ve “Yeter artık!” diye başladıkları şikayetlerini şöyle dile getirdiler: “Yetkililer, çevrecilik ile ilgili ulusal ve uluslararası günlerde bol bol nutuk atıp ahkam kesiyorlar. Ancak, kirlilik ortaya çıktığında ise gıkları çıkmıyor.

Yardım kömürü denetlensin

İzmir şu anda aşırı derecede hava kirliliği yaşıyor ve bir tek yetkili de çıkıp bunun nedenini dürüstçe söylemiyor. Ayrıca piyasadaki kömürlerin kontrol edildiği söyleniyor. İyi de, Sosyal Yardımlaşma’nın dağıttığı kömürler ne oluyor? Hiç kontrol ediliyor mu? İzmir’deki hava kirliliğinin birinci nedeni bu kömürler. Şayet değil, deniliyorsa, o zaman piyasadaki kömürler iyi denetlenmiyor ve İzmir’e kalitesiz kaçak kömür girişi yapılıyor. Bu hafta sabahları ve geceleri is ve duman soluduk. Kirlilik o kadar arttı ki, geceleri bazı yerlerde göz gözü bile görmedi.”

Bu sözlerin tamamı Bayraklı, Çiğli, Konak, Bornova, Torbalı, Kemalpaşa ve Selçuk ilçesinden arayan okurlarımıza ait.

İzmir’deki hava kirliliğinin azaltılması için jeotermal ve doğalgazın özendirilmesi gerektiğini belirten okurlarımız, “Bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz. İzmir’deki hava kirliliğinin birinci nedeni Sosyal Yardımlaşma’nın dağıttığı kömürler. Yetkililer bunu pekala biliyor ama niçin müdahale etmiyorlar? Kendileri de zehirleniyor. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Kalitesiz ve kötü yakıtların dumanı altında yaşamaya mahkum ediliyoruz.

Çocuklarımız zehirleniyor. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları halka kalitesiz kömür yardımı yapacaklarına onların jeotermal ve doğalgaz kullanmaları için maddi destek sağlasalar olmaz mı? İzmir’de akşamları ve sabah erken saatlerde soba ve kaloriferlerin aynı anda yakılması da, kirlilik oranını artırıyor. Yetkililer bu konuda bir program yapsalar olmaz mı? Bu kömürü kullanan evlerin bacalarından simsiyah ve koyu yeşil dumanlar çıkıyor. Yetkililer niçin takip etmiyor? Bu hava kirliliğinin sonu nereye kadar gidecek?” diyorlar.





6 aydır elektrik abonesi yapılmadık



Karşıyaka Tuna Mahallesi 1685 Sokak’ta bulunan 13 numaralı Fahrettinoğlu Apartmanı sakinleri elektrik konusunda oldukça dertliler. Haziran 2011’den bu yana apartmanlarına elektrik bağlamadığını belirten Pozan Şalbur, Halit Zengin, Merve Babiker, Öznur Yılmaz, Ufuk Dinçer, İmran Dinçer, Saime Aras, Erem Özkan, Fırat Akıncı ve Olcay Etçi sorunlarını şöyle dile getirdiler: “GEDİZ Elektrik Karşıyaka Şube Müdürlüğü’ne mesken elektiriği bağlanması için müracaat ettik. İlgili kişi 6 ay önce semtimizdeki trafo yetersizliği nedeniyle ferdi abonelik yapamayacaklarını ve Karşıyaka Belediyesi’nden trafo yeri istediklerini söyledi. Biz de bekledik. Aradan 6 ay geçti ve biz halen ferdi abonelik sistemine geçemedik. GEDİZ Elektrik Karşıyaka Şubesi’ne tekrar gittik, yetkililer ‘Belediyeniz bize trafo yeri göstersin yapalım’ dediler. Biz de Karşıyaka Belediyesi’ne gittik ve sorduk, onlar da, ‘Biz yer gösterdik. Hatta 41 ada, 61 parseldeki yeri resmi yazı ile bildirdik’ dediler. Şu anda elektrikli hiçbir alet ve cihazımızı çalıştıramıyoruz. GEDİZ Elektrik A.Şirket yetkililerinin sorunumu, sıkıntımızı gidermelerini istiyoruz.”





Bu kadar da olmaz ki!



Karabağlar Esentepe Mahallesi 14 Sokak 62 numaralı apartman sakinlerinden Koray Ünal, “Gece yarısı saat 03.00 ile 04.00 saatleri arasında, yangından mal kaçırır gibi binamızın önündeki TEDAŞ’a ait elektrik direğine baz istasyonu monte ettiler. Bu direk ve bağlanan baz istasyonu, aynı zamanda Atilla Otobüs Durağı’nın da tam köşesinde bulunuyor. Buna kim nasıl izin verdi bilmiyoruz ama, hepimiz oldukça huzursuzuz. Karabağlar Kaymakamlığı ile Karabağlar Belediyesi yetkililerinin acaba bilgisi var mı? Bu yapılan halka saygısızlıktan başka birşey değil. Mahalle ve baz istasyonlarının hemen yanındaki apartman sakinleri olarak, bu tesisin kaldırılmasını istiyoruz. Karabağlar Belediyesi yetkililerinin de Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka belediyeleri yetkilileri gibi duyarlı davranarak baz istasyonunu söktürmesini bekliyoruz” diye dert yandı.





Kaldırımlar işgal altında





Hatay Üçyol 364 Sokak sakinlerinden İdris Mestçi, ”Betonyol ve sokağımızda yürümek için canbaz olmak gerekiyor. Çünkü esnaf kaldırımlara el koymuş. Esnaf, sattığı ürünlerin neredeyse tamamını dışarı çıkarıp sergiliyor. Kaldırımlarımızı işgal ediyorlar. Ayrıca bazı işyeri önlerinde çığırkanlık yapılıyor. Tabii yayalar da yolun ortasında yürümek zorunda kalıyor. Belediye yetkilileri ve özellikle zabıta memurları bunları niçin engellemiyor?” diye soruyor.







Nöbetçi eczane sayısı artırılsın



Çiğli Egekent sakin-lerinden Yalçın Küçük, ilçedeki nöbetçi eczane konusunda dertli. Okurumuz, “Çiğli Merkez, İZKENT, Egekent, Güzeltepe, Maltepe, Küçük Çiğli, Evka 2, Evka 5 ve İstasyonaltı semtleri için geceleri ve özellikle hafta sonları, bir tane eczane nöbetçi oluyor. Eczanelerin çoğunluğu da merkez de olduğu için acil durumlarda sıkıntı çekiyoruz. İsimlerini belirttiğim semtlerde ayrı ayrı nöbetçi eczane uygulansa acaba nasıl olur? Veya birbirine yakın iki semtte bir eczane nöbetçi olsa yine sıkıntı çekmeyiz” diyor.



Aydınlatmaları onarır mısınız?





Bayraklı Salhane Mahallesi sakinleri

bazı cadde ve sokaklardaki aydınlatmaların sık sık arızalandığını belirterek geceleri sıkıntı çektiklerini bildirdiler. Özellikle İZBAN hattının mahallerindeki Ozan Abay ve bağlantılı bölümlerinde bazı aydınlatmaların

arızalı olması nedeniyle istasyon çıkışlarında ve istasyona gelişlerde korktuklarını belirten vatandaşlar lambaların onarılmasını istediler.



