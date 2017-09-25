Vatandaş hizmet istedi ancak yerine gelmedi

Fosseptikten kurtulmak isteyen, Ayvalık’taki Sahilkent Mahallesi sakinleri, yağışlı günlerde de asfalt yolun tarlalardan gelen toprakla kaplanmasının engellenmesini istedi, ama somut bir adım atılmadı.

Bu şikâyeti 7 Ağustos 2017 tarihli köşemizde dile getirmiş ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in dikkatine sunmuştuk. Ayvalık sakinlerinden Ayten Yıldız Bilge, köşemizi yine aradı ve Sahilkent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nin 5, 6 ve 7. sokaklarda yıllardır yaşanan sorunlarına çözüm üretilmediğini söyledi. Okurumuz, “Her yağışta asfalt yolumuz tepedeki toprak yollardan gelen taş ve molozlarla kaplanıyor. Ayrıca hâlâ fosseptik denen, geri kalmış sistemle yaşıyoruz” demiş ve biz de köşemizde aktarmıştık. Okurumuz bu kez şunları söyledi:

Dikkate alınmadı

“Sorunumuzu köşenizde dile getirdiniz, Milliyet Ege’ye teşekkür ediyoruz. Ne Büyükşehir ne de Ayvalık Belediyesi sorunlarımızla ilgilendi. Bir kez daha sıkıntımızı dile getirir misiniz? Mahallemiz, 25-30 yıllık bir yerleşim bölgesi ve altyapı hizmeti bakımından mağduruz. Yıllardır, ‘Altyapı yapılmadan iskân verilmemesini ve tarlalardan yol açılmamasını’ belediyelerimizdeki yetkililere söyledik. Ancak dikkate alınmadık. Şu hale bakın, asfalt yolumuz tepedeki tarlalarda açılan toprak yollardan gelen taş ve molozla örtülü ve hiçbir iyileştirme yapılmadı. Kış yaklaştı, geçen yıllarda olduğu gibi yine çamur içinde kalmak istemiyoruz. Yaz mevsimini yine toz ve toprak içinde geçirdik. İki belediyemizi de arayarak bu sorununumuza çözüm bulunmasını istedik, dikkate alınmadık. Başkanların bize hizmet getirmesini bekliyoruz.”

‘Demir ve tel örgüler, bu değere yakışmıyor’

İZMİR’İN tarihi değerleri arasında yer alan Milli Kütüphane’nin 23 Haziran 2017’den günümüze kadar etkinliklerine ara verildiğini belirten okurumuz, bakın ne diyor: “Yıllardır Milli Kütüphane’deki etkinlikleri takip ediyoruz. Üç aydır ara verildi. Bir yılı aşkın süredir bu tarihi değerin etrafı demir parmaklık ve tel örgü içine alındı. Niçin bu hale getirildiğiyle ilgili bilgi verilmedi. Demir ve tel örgüler ne zaman kaldırılacak? Bu görüntü bu mekâna yakışmıyor. Duvarlara yazı yazıldığı için deniliyor, doğru ise daha farklı bir önlem alınabilir. Yetkililerin bu konuda açıklama yapmalarını ve Milli Kütüphane’yi bir an önce bu çirkin görüntüden kurtarmalarını istiyoruz.”

‘Okuduğunuz kitapları getirin’

BU çağrı, Bayraklı Belediyesi’nden geldi. İlçedeki 15 mahallede kitap toplama kampanyası başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Karabağ, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Bu kampanyamızı ‘Kullanmadığınız kitaplarınızı evde saklamayın. Kütüphanelerimize bağışlayın. Her mahalleye bir kütüphane’ hedefiyle başlattık. Şu anda 15 mahallede 15 kütüphaneye sahip olduk. Teknolojik altyapılarını da tamamladığımız kütüphaneler, birer cazibe merkezi haline geldi. 7’den 77’ye herkesin ilgi gösterdiği kütüphanelerde kimileri kitap okumayı tercih ediyor, kimileri de herkes için kütüphane projesi kapsamında internet üzerinden anlatılan seminerleri takip ediyor. Kitap bağışlamak isteyenler 0 (232)477 20 00/341 telefon numaramızı arayabilir. Çocuklarımız, buralara gelerek istedikleri kitapları okuyabiliyor. Vatandaşlarımızdan okuyup, kenara koydukları kitaplarını kütüphanelerimize bağışlamalarını istiyoruz. Bugüne kadar kitap bağışlayan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.”

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