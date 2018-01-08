Viyadüğün altına pazar istemiyoruz

Bornova’nın çağdaş koşullarda yeterli pazaryerlerinin olduğunu belirten esnaf, “Belediyemiz pazaryerlerini kendi arsalarında yaptı

Bornova’nın çağdaş koşullarda yeterli pazaryerlerinin olduğunu belirten esnaf, “Belediyemiz pazaryerlerini kendi arsalarında yaptı. Bayraklı da kendi ilçe sınırında yapsın” vurgusunu yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bornova sınırları içindeki viyadük altlarında pazaryeri kurulması taleplerine Bornovalı pazarcılardan itiraz geldi. Bornova’da çağdaş koşullarda yeterli pazaryerleri olduğunu vurgulayan pazarcı esnaf, “Biz ilçemizdeki pazarlardan memnunuz. Özellikle de Bornova’nın merkezinde yeni pazaryerine ise hiç ihtiyaç yok. Böyle bir girişim bizim işlerimizi baltalamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Biz bu projeyle ne yapılmak istendiğini öğrenmek istiyoruz” diye isyan ediyor.

Karar iptal edilsin

Bu hafta sonu itibariyle kapatılan Özkanlar Pazaryeri’nin Bornova Merkez’deki viyadüklerin altına taşınması projesine Bornovalı pazarcılardan itiraz geldi. Pazarcı esnafı kendilerinin görüşü alınmadan böyle bir girişimde bulunulmasının son derece yanlış olacağına dikkat çektiler ve bakın ne dediler:

“Bornova Belediyesi pazaryeri projelerini kendi arsaları üzerinde projelendirerek konuya çözüm üretti. Biz de vatandaşlara çağdaş koşullarda alışveriş imkânı sunuyoruz. Atatürk Mahallesi’nin ikinci pazaryerinin temeli atıldı ve kısa süre sonra açılışı yapılacak. İnönü Mahallesi pazaryeri projesi ise tamamlandı. Yeşilova Pazaryeri projelendirme süreci devam ediyor. Bornova’da pazaryeri sorunu diye bir konu yok. Bayraklı ilçesinin pazaryeri sorununu Bornova’da çözmek hiç doğru bir karar olmaz. Bu karar bizim işlerimize balta vurmaktan başka bir işe yaramaz.”

Bazı pazarcı esnafının bu konudaki düşünceleri şöyle:

Yaşar Kaya: Bornova’da açık pazar kalmadı. Bayraklı’nın bu pazarı Bornova’ya gelirse esnaf mağdur olur. Sorunlarını kendi ilçe sınırlarında çözsünler. Biz istemiyoruz.

Turhan Akbulut: Bornova Pazarı’nda bile işler yetersiz. Viyadüğün altına pazaryeri taşınırsa işler daha da düşer. Başka ilçelerdeki esnaf mağduriyetleri Bornova’da çözülemez.

Hidayet Gürbüz: Bize yakın yeni pazaryeri açılırsa bizim işlerimiz çok düşer. Esnaf olarak mağdur oluruz. Biz Bornova esnafı olarak yeni bir pazaryerini kesinlikle istemiyoruz.

Yusuf Erdem: Bornova’da yeni pazaryerine ihtiyaç yok. Bizim pazarlarımız herkes için yeterli. Özkanlar pazaryeri için bize yakın olmayan başka bir yer pazaryeri düşünülsün.

Zeliha Taşkın: Viyadüğün altına yeni bir pazaryeri açılırsa işlerimiz tamamen düşer. Bornova’da modern koşullarda pazarlarımız var. Bayraklı bu sorununu kendi sınırında çözsün.

Öğrenciler, Aydem’e teşekkür ediyor

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ’nin “Bir Kitap Paylaş Geleceğe Enerjimiz Kalsın” sloganı ile hayata geçirilen kitap bağış projesindeki etkinlik, Denizli Valiliği, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydem arasında imzalanan ‘Etkinlik Protokolü’ kapsamında yapılmıştı. Ege Bölgesi’nin Aydın, Denizli ve Muğla illerinin elektrik dağıtımını yapan Aydem’in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan projede toplanan kitaplar, Denizli Merkezefendi ilçesindeki Yeşilyayla Nimet ve İhsan Gün İlkokulu’nda “Aydem Sınıf Kitaplığı”na verilmişti. Yapılan etkinliğe Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, Aydem Pazarlama Yönetmeni Deniz Genel, okul idarecileri, öğretmenler ile öğrenciler katılmıştı. Sınıflarında oluşturulan kitaplık nedeniyle mutlu olan Yeşilyayla Nimet ve İhsan Gün İlkokulu öğrencileri Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Aydem’e teşekkür ettiklerini ilettiler.

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