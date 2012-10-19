Yağmur başlamadan yollarımızı yapın

Ulukent 30 Ağustos Mahallesi’nde yaşayan binlerce vatandaş, Belediye Başkanı Şahin’in 4 yıldır semtle hiçbir hizmet getirmediğinden yakınıyor

Milliyet Ege olarak ilkini 2011 yılında “Dört yıldır bu yollar onarılmadı”, ikincisini ise 22 Haziran 2012 Cuma günü dile getirmiş ve Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in dikkatine sunmuştuk. Tabii Menemen Belediyesi’nden tek satır cevap almadığımız gibi Ulukent 30 Ağustos Mahallesi’ndeki yüzlerce metre yol da onarılmadı. Aklımıza; “Tahir Şahin burayı Menemen’den saymıyor” veya “Başkan Şahin gazete okumuyor, uyaran da olmuyor” diye düşündük. Başkan ilgilenmese de mahalle sakinleri sorunlarını köşemize iletmekten vazgeçmedi.. Bu kez 156 imzalı aşağıdaki yazıyı Başkan Tahir Şahin’e iletmemiz için göndermişler; görevimiz aktarmak:

Söz verdi ama tutmadı

“Başkan Şahin 4 yıldır Ulukent 30 Ağustos Mahallesi’ne çivi bile çakmadı ve bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Neden mi? Gördüğünüz bu yollar 4 yıldır böyle. Bu yollar harfiyat çeken ağır tonajlı kamyonlar yüzünden bu hale geldi. Tahir Başkan 29 Mart 2009 seçimlerinde mahallemize geldiğinde, bize yollarımızı seçimden sonra yapacağına dair söz vermişti. Aradan 43 ay geçti ve ne yazık ki Başkan Şahin sözünü tutmadı. Özellikle 7221 Sokak ve bağlantılı bütün sokaklarda yollar delik deşik. Başkanın yollarımızı yağmurlar başlamadan bir an önce yapmasını bekliyoruz. 2013’te yapılacak seçimde aday olacağını duyduk. Sakın ola bu mahalleye ve özellikle bu yolların çevresinde oturanların yanına sakın ola gelmesin ve bizden oy istemesin. Kazanmaması için elimizden ne gelirse yapacağız.”

Üniversitenin trafik çilesi

Ege Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrenciler akşamları ders çıkışında (saat 16.00-18.00 arası) trafik eziyeti çektiklerini ilettiler. Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Taylan Altuğ, Bornova Manisa Kavşağı ile hastane önüne kadar olan mesafede yaşananları şöyle dile getirdi: “Bütün yolların burada birleşmesi nedeniyle işkence çekiyoruz. Önceleri üniversiteden çıkan araçların İzmir istikametine gidişte tali yoldan (Jandarma ve Suphi Koyuncuoğlu Lisesi arkası) viyadüğe çıkma olanağı vardı, kapatıldı. Hastane önündeki kavşak da bu kadar sıkışmıyordu. Akşamları 500 metrelik yol 20- 30 dakika arasında alınıyor. Sadece akşamları eskiden olduğu gibi viyadük bağlantısı sağlanamaz mı?”

Olimpiyat Köyü sakinleri dertli

5 yıldır İzmir Olimpiyat Köyü’nde yaşadığını ve buradaki yaşlıların sıkıntı içinde olduğunu belirten Meltem Esen Deveci semtlerinde yaşanan sorunları bir kez daha yöneticilere aktarmamızı istedi: “Öncelikle ulaşımla ilgili sorun çözümlenmedi. Balçova’da bağlı bulunduğumuz muhtarlığa bile halen 2 otobüs değiştirerek, ancak 1-1.5 saatte gidiyoruz. Ayrıca kaldırılan durağımız da yerine getirilmedi. Durağı tekrar istedik ve olumsuz yanıt aldık. Ayrıca Olimpiyat Köyü’ndeki bloklarda asansör yok. Yaşlılar 300 metre yokuş iniyor ve 7-8 kat çıkarak ancak evlerine ulaşabiliyorlar. Yaz koşullarında ellerinde yükü olanlar güçlükle evlerine ulaştı. Yağıışlar başladığında da yürümeleri çok daha zor olacak. Asansör yapılmasını istiyoruz.”

Yol ortasındaki direk kaldırıldı

6 Temmuz 2012 günü köşemizde, “Yol ortasında direğin ne işi var” başlığı ile Harmandalı’daki tuhaflığı dile getirmiştik. Semt sakinleri, “Burası otobüs son durağı yapılınca direk yol ortasında kaldı. Birçok araç bu direğe çarptı. Üzücü bir kaza yaşanmadan elektrik direği ya kaldırılsın” diyerek uyarıda bulunmuşlardı. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri giönderdikleri yazılarında, söz konusu direğin 13 Ekim 2012 tarihinde kaldırıldığını bildirdiler. GEDİZ Elektrik A.Ş. yetkililerine okurlarımız adına teşekkür ediyoruz.

Köpekler terk edildi

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatil yörelerine gidenlerin alıp besledikleri köpeklerin tatil dönüşü terkedildi. Çeşme, Foça, Didim ve Kuşadası’ndan arayan onlarca okurumuz bakın ne dediler: “Zincirli tasmalı çok sayıda başıboş köpeğe rastlıyoruz. Hepsi bakışlarıyla adeta yalvarıyorlar. İnsanın yüreği dayanmıyor. Kent yöneticileri yörelerindeki tatilcileri bu konuda niçin uyarmıyorlar? Kış başlamadan bu hayvanlara sahip çıkılmasını istiyoruz”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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