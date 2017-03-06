Yağmurlu havada bu yoldan geçemiyoruz

Menemen’de, OSB’nin ana ulaşım yollarına bağlantıların yetersiz ve zeminin bozuk olduğunu belirten yetkililer, bu durumun personel ve ürün taşımacılığında sıkıntıya neden olduğunu, trafiği de zorlaştırdığını vurguladı

Türkiye’nin ilk Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Menemen’de açıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da Esen Plastik’in sahibi, İzmirli işadamı Salih Esen yapıyor. Başkan Esen ve bölgedeki fabrikaların sahipleri, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden ana ulaşım yollarına bağlantıların yetersizliğinden yakındı. Ayrıca, bağlantı yollarının bozuk olduğuna vurgu yapıldı, “Bu durum, hem ürünlerimizin nakliyesinde hem de personel taşımacılığında sorun yaratıyor. Trafiğin, bozuk yol nedeniyle sıkışması, bir başka sorun” dedi.

‘Gelişime engel oluyor’

Özellikle yağışlı dönemlerde yolların geçilmez hale geldiği kaydedilerek, sorunun bir an önce çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi’nin desteği beklendiği vurgulandı. Yaratacağı istihdam ve sahip olduğu imkanlar ile tüm ülkeye hatta dünyaya örnek olacak bir organize sanayi bölgesini hayata geçirdiklerini ifade eden Salih Esen, “Sektörümüze ivme kazandıracak olan bölgemiz, bütün yatırımcılara yer almak istediği bir OSB oldu, parsellerin tamamı satıldı” dedi.

1500 kişi çalışıyor



Bölgedeki altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Esen, “Bütün çalışmaları, başta plastik sektörüne, geniş anlamda ise ülke ekonomisine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Yolun genişletilmesi gerekiyor. Bu yollar, OSB için büyük önem taşıyor. Çalışan 1500 işçimiz ulaşım sorunu yaşıyor. OSB tam kapasiteye çıktığında sorun, daha da çekilmez hal alır. Şimdiden önlemi almak lazım” diye konuştu.

Yaşlılar artık yalnız değil



Bu mesajı Karşıyaka’da yaşayan kimi kimsesi olmayan yaşlılardan Hatice Solmaz, gazetemize iletti. Bakın ne dedi: “Ben 80 yaşına yaklaştım. Kimim kimsem yok ve tek başıma yaşıyorum. Geçen hafta Karşıyaka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeleri geldi. Evimi temizlediler ve evimdeki sorunların tamamını giderdiler. Kaymakam Bey, ‘Bu heyet yalnız yaşayan yaşlı ve engellilerin sorunlarını gideriyor’ dedi. Çok mutlu oldum.”

İzmir’in metro ağı daha güzel olacak



Her gün 350 bin İzmirlinin kullandığı İzmir Metro’da istasyonların, geniş çaplı tadilat ve boya işlemine alındığı bildirildi. Öncelikle kapalı istasyonlardan başlamak üzere tüm yapılarda, işletmeyi ve yolcu akışını etkilemeyecek şekilde bakım, onarım ve boya işlemi yapılacağı iletildi. Bu işlemlerin özellikle sefer dışı saatlerde sürdürüleceği, yenileme ve tadilat çalışmalarının öncelikle sistemin en eski istasyonları olan Üçyol, Konak, Çankaya ve Basmane istasyonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

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