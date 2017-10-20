Yanan alanları ağaçlandıralım

Baro Başkanı Aydın Özcan, Menderes’te yanan ormanlık alanın ağaçlandırma işini Orman Bölge Müdürlüğü, TEMA ve Ege Orman Vakfı’yla birlikte yapacaklarını açıkladı

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, geçenlerde beraberinde İzmir Barosu Çevre Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Erçoban, çevre komisyonu üyesi avukatlar ve Menderes Baro Temsilcisi Figen Türkkal’ın da bulunduğu heyetle birlikte 1 Temmuz 2017 tarihinde Menderes’te yanan 800 hektarlık ormanlık alanı gezerek incelemelerde bulundu. Alanı üzüntü içinde gezdiklerini ifade eden Başkan Özcan, ağaçlandırma için kampanya başlatmaya karar verdiklerini belirtti, tüm İzmirlileri destek vermeye çağırdı. Kampanyaya ilişkin detayların İzmir Barosu internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti, şu bilgileri verdi:

Hedef 100 bin TL

“İzmir Barosu olarak her zaman insanımıza, kentimize, tarihimize, suyumuza, havamıza, ormanımıza sahip çıkıyoruz. Bu bölgede çıkan yangını yüreğimiz kanayarak izlemiştik. Şimdi bu alanı gezerken bir kez daha aynı acıyı hissettik. Ancak artık içimizde bir umut var. İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu’nda gönüllü çalışan meslektaşlarımız ile birlikte bu alanın ağaçlandırılması ve bu alanın tekrar eski görünümüne kavuşması için vakit kaybetmeden bir kampanyası başlatmaya karar verdik. Konuyu ve yapacaklarımızı tüm detaylarıyla komisyon üyesi arkadaşlarımızla değerlendirdik. Yapacağımız kampanyanın başvurusunu İzmir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne ilettik ve önerimiz olumlu karşılandı. Yanan bölgenin yeniden ağaçlandırılması için başlatılan kampanya kapsamında 100 bin TL toplamayı hedefledik. Tabi bu işi sadece baro olarak değil, Orman Bölge Müdürlüğü, TEMA ve Ege Orman Vakfı’yla işbirliği yaparak gerçekleştireceğiz. Tüm İzmirlileri 12 Ocak 2018 günü bitecek olan kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz.”

6.8 milyon liralık yatırım yapılacak

İzmir’in tarım, turizm ve sanayi alanında her geçen gün gelişen 87 bin nüfuslu ilçesi Menderes’in gelişimine GDZ Elektrik’in destek verdiği ifade edildi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Metin Demirdağ Menderes’in elektrik altyapı, şebeke yenileme ve arıza bakım onarım çalışmaları ile elektrik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti, şu bilgileri verdi:

Belediyeler destek verdi

“Yıl sonuna kadar bu ilçeye 6.8 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Ağustos ayında Gazipaşa’ya 2 adet, Kemalpaşa Mahallesi’ne 1 adet trafo merkezi ilavesi yaptık ve ekonomik ömrünü tamamlayan 5 km’lik havai hat şebekesini de yer altına aldık. 2017 yılı sonuna kadar Kemalpaşa Mahallesi’ne 3, Çakaltepe’ye 8, Tekeli’ye 4, Görece’ye 1 olmak üzere toplam 13 adet trafo ilavesi yaptık. Kısıkköy Organize Sanayi’ye 4 adet trafo merkezi ilave edeceğiz. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan havai hatlar yeraltına alınacak. Deliömerli Mahallesi’ne 1 adet trafo ilavesi ile toplamda 6 km. yeni havai hat şebekesi yapılacak. Bu çalışmaların yanı sıra mevcut şebekede yenileme-iyileştirme çalışmaları ile 3 km. yeni havai hat şebekesi devreye alındı. 13 km havai hattın da yenilemesi yapıldı. Bu çalışmalarda verdikleri destek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi’ne teşekkür ederim.”

‘Görme engelli nasıl yürüsün?’

Bu fotoğrafı İzmir’de gördüğü her çarpıklığı görüntüleyip köşemize gönderen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir okurumuz aktardı. Fotoğrafı şöyle açıkladı: “Burası Buca Akıncılar Akdoğan Caddesi üzerinde görme engelliler için yapılmış bir koridor. Ancak gelin görün ki, bırakın görme engellileri, bu koridordan görme engelli olmayanlar bile yürüyemez. Zira görme engelliler için yapılan koridordaki bir taş oynuyor ve kalkık durumda. Görme engelli bir kişi bu koridoru kullansa kesinlikle yüz üstü kapaklanır. Merak ettiğim konu buradan Buca Belediyesi çalışanlarından hiç kimse geçmiyor mu? Taşın bulunduğıu yerdeki dolgu malzemesi çökmüş. Vatandaş kendisi dolgu yapıyor ama dayanmıyor. Yetkililerin acilen bu soruna çözüm getirmesini bekliyoruz.”