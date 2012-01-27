Yaşı 65’ten büyük olanların suçu ne?

İzmir’de 60 yaş kartlarının Sayıştay uyarısı ile iptali daha önce yasal sıkıntı olmadan serbestçe seyahat eden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları mağdur etti. 65 yaş üzerindekilerin bu hakdan yararlanmaya devam etmesi konusunda hiçbir yasal engel bulunmadığını belirten vatandaşlar, “Sayın Kocaoğlu, indirim hakkını 65’ten 60’a çekene kadar sorun yoktu. Bakanlar Kurulu 60 yaşla ilgili karar alana kadar bizim hakkımız verilsin” diyor.



Yasal hakkımız var

Okumuz Orhan Takım, 60 yaş kartları ile ilgili bakın ne diyor: “Bizde de, Sn. Aziz Kocaoğlu’nun 60 yaş kartlarının tamamen kaldırılmasını istiyormuş gibi bir kanı oluştu. Çünkü, sayıştayın kararından sonra Sn. Kocaoğlu, kartların tekrar verilmesi için istekli olduğunu belirten biz yaşlıları ikna edecek bir açıklama maalesef yapmadı. Şu anda onbinlerce yaşlı, başkanımızın bu konuda açıklama yapmasını bekliyor.

Bu konunun siyasi çıkar ve siyasi yıpratma amacı olarak kullanılmasını istemiyoruz. Ben 70 yaşında bir kişiyim. Yasalar 65 yaş ve yukarısındaki yaşlılara indirimli veya ücretsiz seyahat hakkı verileceğini belirtiyor. Bize niçin böyle bir hak tanınmıyor? Kartların iptal edilmesine 3-4 gün gibi bir zaman kaldı. Peki kartlarında kontörleri kalanlar ne yapacak? Başkanımızdan açıklama bekliyoruz.”

65 yaşa indirim olmalı

Hukukçular, 8 Ocak 2002 tarihinde kabul edilen 4736 sayılı yasa ile 65 yaş ve üzerine muafiyetle ilgili yetkinin belediyelere verildiğini hatırlatıyor ve “Sayıştay kararı sadece 60-65 yaş arasını kapsıyor. Sayıştay görüşünde; 65 yaş ve üzeri kişiler indirim sağlayan yasal bir düzenleme bulunduğu halde, 60-65 yaş grubundaki kişiler için bulunmadığını belirtiyor. Büyükşeir Belediyesi, Bakanlar Kurulu’na yapılan önerinin sonucunu beklerken, 65 ve yukarı yaşlarda olan vatandaşların kartları, 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren eskisi gibi devam ettirilebilir” diyor.

KARABAĞLAR BASIN SİTESİ 220 SOKAK SAKİNLERİ DERTLİ

Delik deşik yol ne zaman düzenlenecek?

Karabağlar Basın Sitesi 220 Sokak sakinleri iki aydır delik-deşik sokaklarından dert yandılar. İZSU’nun kanal çalışması nedeniyle sokaklarının tam orta yerinden kazıldığını, kanal boruları yerleştirildikten sonra bir daha uğranılmadığını belirten okurlarımız yaşananları şöyle dile getirdiler. “Sokağımız iki ay önce kanal çalışması için kazıldı ve kanal boruları döşendi. Kazılan yer çakıl ile dolduruldu. Tabii asfaltlanmadı. Aradan iki ay gibi bir süre geçti ve şu anda kazılan yerde inanılmaz çukurlar oluştu. İki aydır yağan yağmurlar sonunda sokağımız araçlarla bile geçilmesi imkansız bir hal aldı. Şu anda sokağımız rezil bir durumda. Araçlar alt takımlarını sürte sürte, yayalar ise bata çıka karşıya geçiyor. Bu kanalı açıp bu halde bırakanların sokağımıza gelip yaşanan olumsuzluğu görmelerini, yağış nedeniyle asfaltlama yapılamayacaksa, parke taş döşeyerek bizi bu rezillikten kurtarmalarını istiyoruz.”

KARŞIYAKA ÇARŞI ESNAFI YETKİLİLERE SESLENİYOR:

Çarşı girişine araç park ettirilmesin

Karşıyaka Çarşısı’ndaki 1713 ve 1715 sokakların kesiştiği yerde park eden araçlar yüzünden iş yapmadıklarını belirten esnaf belediyeden kalıcı çözüm getirmesini istiyor. Her iki sokakta çarşı girişine park eden araçların müşterilerin çarşıya girişini engellediğini dile getiren esnaf, “1713 ve 1715 sokakların Karşıyaka Çocuk Yuvası ile kesiştiği bölgeye gelişigüzel araç park edilmesi yüzünden bu civardaki 25-30 işyeri sahibi olarak hepimiz sıkıntı içindeyiz. İş yapamaz hale geldik.



Kalıcı çözüm üretilsin

Bu sorunun çözümü için başvurmadığımız yer kalmadı. Yaşadığımız sıkıntıyı Kaymakamlık başta olmak üzere Belediyemize defalarca ilettik. Zaman zaman araçlara ceza kesildi ama kalıcı bir çözüm üretilmedi” diye dert yandılar ve yaşanan olumsuzlukları şöyle dile getirdiler:

“Bizler binlerce TL kira ve rüsum ödeyen, işçi çalıştırarak ekonomiye katkı sağlayan işyeri sahipleriyiz. Buraya araç park edenler 5.00 TL park parası ödememek için ekmeğimizle oynuyorlar. Park edilen araçlar saatlerce burada kalıyor. Ayrıca bir yangın çıksa itfaiye aracı, acil bir sağlık durumu olsa ambülans giremez. Araç sahiplerini de arayın ki bulasınız. Bazen öyle sık park ediliyor ki, çocuk arabalı hanımlar ve engelliler araçların arasından geçemiyor. Park eden araçlar yüzünden sık sık tartışmalar, zaman zaman da kavgalar yaşanıyor. Belediyenin önündeki metal direklerden buraya da istiyor, belediyemizin bu sorunumuza kalıcı çözüm getirmesini bekliyoruz.”

Doğalgaz ne zaman bağlanacak?

Doğalgaz isteyenlere Buca Kuruçeşme 205 Sokak sakinleri de eklendi. Köşemizi arayan okurlarımız bakın ne diyorlar: “Geçen yıl sokağımıza doğalgaz hattı döşendi. Arka sokaklarada binalara doğalgaz verildi. Bizim sokaktaki binalara bağlantı yapılmadı. Anket yapıldı ve isteyenlerin müracaat etmesi belirtildi. Biz de dilekçe ile müracaat ettik. Hatta muhtarlık kanalıyla da isteğimizi ilettik. Geçen nisan ayından bu yana bekliyoruz. Bizim binalara ne zaman doğalgaz kutusu bağlanacak?”

Mimar Kemalettin terkedilmiş gibi

Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nde bir aydır uygulanan araç giriş çıkışı yasağına tepkiler geldi. Okurlar şunları söyledi: “Yönetim 10.00-18.00 arasında girişi yasakladı. Ürettiğimiz ürünler Çiğli Atatürk Organize, Gaziemir ve Tekstilciler Sitesi’nden geliyor. Depolarımız dışarıda. Gelen ürünleri el arabaları ile taşıyoruz. Acil yüklemeler olduğunda da yine el arabaları ile Gazi Bulvarı’ndaki araçlara mal taşıyoruz. İzmir dışındaki müşterilerimiz sabah geliyor, siparişlerini 13.00-14.00 gibi yükleyip gitmek istiyor. Araçlar alınmadığı için müşterilerin çoğu kaçtı. Zor durumdayız. Yönetim yükleme ve mal indirmede izin versin, iş bitiminde de araçlar çıkarılsın. Çıkmayanlara cezai işlem uygulansın.”

KEY ödemesini nasıl alacağım?

Buca Belediyesi Zabıta Amirliği’nden emekli Mustafa Ulgur, “1975-1989 Temmuz’a kadar Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkanlığı’nda Zabıta Komiserliği yaptım. Buraya 2011 yılında dilekçe ile müracaat ettim. Belediyede çalıştığım dönemler için gelen yazıda, ‘1987-1988-1989 yıllarında maaşından KEY kesintisi yapılmış. 423,50 TL kesintiler tahkime uğradığından ilgili kuruma yatırılamamıştır’ diye belirtiliyor. Belediye başkanı da, ‘Dava açıp, kazanırsanız öderiz’ diyor. Böyle bir hakkı var mıdır?” diye soruyor.

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