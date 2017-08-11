Yaya geçidinde cinayet gibi kaza

Özlen Tuncer’in annesi Türkan Tuncer’e, Urla Zeytinalanı’nda, yaya geçidinden geçtiği sırada çarpan araç kaçtı. Annesini kaybeden Özlen Bey, yetkilileri göreve çağırdı...

BU iddianın sahibi İzmirli illüzyonist Özlen Tuncer. Tuncer, Urla Zeytinalanı’nda araçlara kırmızı ışık yandığında annesi ve köpeğiyle birlikte yaya geçidinden geçerlerken aşırı hızla gelen ve annesine çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsünden şikâyetçi oldu. Annesinin ölümüne neden olan bu trafik kazası ile ilgili olarak, “Bu olaya kaza demek, kurallara uyduğu halde hayatını kaybeden bir insana yapılacak en büyük haksızlıktır. Zira anneme çarpan aracın sürücüsü frene bile basmadı. Çarptıktan sonra hızını kesti, arkasına baktı ve kaçtı” dedi. Özlen Tuncer, üzüntüsünü şöyle ifade etti: “İsminin daha sonra Orhan E. olduğunu öğrendiğim 35 UIM 78 plakalı aracın sürücüsü araçlara kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı; annem Türkan Tuncer’e çarptı, havaya savurdu; sonra durdu, baktı ve kaçtı. Ben, Urla’dan İzmir istikametine gittiğini tahmin ettiğim bu araç sürücüsünün alkollü olduğu için kaçtığı kanısındayım.”

Kırmızıda geçti

“Bu sürücünün kazadan 2 saat sonra avukatıyla birlikte Urla İskele Polis Merkezi’ne teslim olması bana ilginç geldi. Bir ilginç durum ise yasal prosedür yerine getirildikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılması. Sonuçta bir ölüm olayı var. Sürücü anneme, Zeytinalanı Cami önündeki ışıklı yaya geçidinden karşıya geçerken çarptı. ‘Ne yaptın?’ diye seslendim. O da bana ‘Ben bir şey yapmadım’ der gibi baktı ve kaçtı. Geç teslim olması, ‘Acaba alkollü de, alkolün etkisinin geçmesini mi bekledi?’ veya ‘Sürücü değiştirildi mi?’ gibi soruları getiriyor.

Karakoldaki ifadesinde yolun karanlık olduğunu ve neye çarptığını görmediğini, kaza hatırlatıldığında ise annemin aracın önüne atladığını söylemiş. 79 yaşında bir kadın nasıl araç önüne atlar? Çok ilginç. Oralarda güvenlik kamerası yok. Israrla söylüyorum; araç sürücüsü araçlara ‘KIRMIZI’ ışık yandığında geçti. Fren bile yapmadı, anneme çarptı, sonra durdu, baktı ve kaçtı.”

‘İzmir GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye teşekkür ediyoruz’

3 AĞUSTOS Perşembe günü öğle saatlerinde iş yoğunluğunun olduğu bir saatte, işyerimde büyük bir arıza sonucu elektrik saatinin yandığını belirten Kemeraltı’nın 31 yıllık Ankara Dönercisi Çetin Yıldız, GDZ Elektrik’e neden teşekkür ettiğini şöyle açıkladı: “Hiç beklemediğimiz ve öğle sıcağı ile iş yoğunluğunun yaşandığı bir saatte işyerimize ait elektrikler kesildi. İncelediğimizde elektrik saatimizin yandığını gördük. İşyerimde döner dışında karadut, limonata, dondurma, su ve her türlü meşrubatın bulunduğu dolaplar durdu. Müşterilerin de olduğu bir saatte işyerimiz karanlığa büründü. Hemen GDZ Elektrik ‘i arayarak arızamızı bildirdik. Ekipler çok kısa bir zamanda geldi ve yanan saati değiştirerek bizi yaşadığımız olumsuzluklardan kurtardı. İzmir GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin yetkilileri ile arıza ekibindeki çalışanlara çok çok teşekkür ediyoruz.”

İçme suyu boşa akıyor

İZMİR Konak, Faik Paşa Mahallesi’nden arayan okurlarımız, mahallelerinde patlayan içme suyu borusunun günlerdir onarılmadığını bildirdiler. Okurlarımız bakın ne dediler: “İzmir’de suyun boşa akıtılmaması için kampanyalar yapılıp, tasarruflu kullanmamız isteniyor. İyi de, kent içinde patlayan eskimiş borular çok geç onarılıyor. Patlak Faik Paşa Mah. 967 Sokak ve muhtarlık binasının da önünde. Geçen cuma gününden bu yana patlak su borusu onarılmadı, İZSU yetkililerinin el atmasını istiyoruz. Boşa akan suya yazık oluyor.”