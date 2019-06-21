Yeni dönemde yedi proje bitirilecek

31 Mart’taki seçimlerde ikinci kez Belediye Başkanı seçilen Doğruer, “5 yıl sonunda beni tekrar başkanlığa getiren ilçe halkımıza ne söz verdiysem onları gerçekleştireceğiz” diyor.

İlk hedefinin ‘Aquapark’ yatırımını bir an önce bitirmek olduğunu söyleyen Başkan Sadık Doğruer, bunun nedenini şöyle dile getirdi: “Bu projemizi 11 Mart 2019 tarihinde başlatmıştık. Aquapark’ı ilçemiz Poyracık’ta yapıyoruz. İçinde olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu, bir adet kır düğün salonu, sosyal tesisler ve yazlık açık sinemamız olacak. Bunların tamamının kapladığı alan 15 bin metrekare civarında. Acele etmemizin nedeni; yaz sıcaklarında ilçe halkımızın bu tesislerden bir an önce yararlanması. Bu nedenle 2’nci dönem için mazbatamı aldığım günden itibaren, burada 7/24 prensibi ile çalışarak bu yatırımımızı önümüzdeki ay tamamlayarak hizmete sunacağız.”

Çocuk Köyü

5 yıllık yeni dönemin 75 gününde devletimizin yatırımları olan tüm projeleri takip ettiğini söyleyen Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşaatı başlayan Kınık Öğretmen Evi’nin 18 Aralık 2018’de ihalesini yapmıştık. Yıkım işlemleri tamamlandı. Bu projemiz zemin artı 3 kat olup, 75 yataklı ve sanat atölyeleri ile toplam 7 bin 815 metrekare kapalı alana sahip olacak. Ayrıca 24 derslikli Kınık Halk Eğitim Merkezi şantiyemizde sürüyor. Çalışmaları devam eden diğer bir şantiyemizde Yayakent Mahallesi Kınık-Bergama Karayolu kenarında 20 bin 600 metrekare alandaki ‘Çocuk Köyü’ projemiz. Bu köyün içerisinde paleontoloji adası; veteriner, hastane, market, çiftlik, disco ve postane butaforları ile trafik adası, çocuk şehri, tornada adası ve ters ev gibi güzellikler yer alacak ve bu projemiz de 3 milyon 500 bin liraya mal olacak.”

Gençlik merkezimiz yapılıyor

Başkan Sadık Doğruer, Poyracık Mahallesi’nde Kınık Belediyesi’ne ait 9 bin 300 metrekarelik araziye yılların eksiği olan gençlik merkezi yapılacağını söyledi ve yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu projenin ihalesi 18 Aralık 2018’de yapıldı. 3 bin 750 metrekare kapalı alanlı tesisimizde bir spor salonu, kütüphane, kafeterya ve sanat atölyeleri ile resim, müzik ve şiir kursları için sınıflar olacak. Kalan 5 bin 550 metrekare açık alanda ise halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortları yer alacak. 7 milyon 500 bin liraya malolacak olan gençlik merkezimizi 500 günde tamamlayacağız. Bir de, Hamzahocalı Mahallesi’nde TEİAŞ tarafından 154 KW gücünde trafo merkezi inşaatımız da devam ediyor. Trafo tamamlanınca Kınık Organize Sanayi ile kömür madenlerinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Bir diğer projemiz de, Mustaklar Mahallesi’nde belediyemizce ihalesi yapılan Mustaklar Çok Amaçlı Salon ve Köy Kahvehanesi. Bunların dışında belediyemizin altyapı hizmetleri devam ediyor. Bu yıl için 65 bin metrekare parke taş ihalesi yaptık. Şu anda ilçe merkezi ile birçok mahallemizde parke taş döşeme çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Soma Karayolu’nda da kaldırım ve yol ile ışıklandırma çalışmaları da yapılıyor.”