Yeni pazaryeri 28 Aralık’ta açılıyor

2 yıl süren sorun, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un seçim öncesi başlattığı girişim ve Karayolları Vakfı Çevreyolu Viyadükleri kiracısı Hakan Beşyıldız’ın desteğiyle çözüme kavuştu.

Bir vatandaşın dava açması, Danıştay’ın da onaylamasıyla 1 Ocak 2018’den itibaren kapatılan, İzmir Bayraklı’daki ‘Özkanlar Pazaryeri’yle ilgili sorun çözüme kavuştu. 800 civarında pazarcının mağduriyeti, Başkan İduğ’a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da destek olmasıyla başlatıldı. Başkan İduğ ayrıca, Bornova’daki viyadük altlarının kiracıyla görüştükten ve onun da onayını aldıktan sonra Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne, “İlçemiz sınırlarında bünyenizdeki Bornova İş Bankası yanında bulunan viyadük altının belediyemiz adına eski Özkanlar Pazaryeri esnafına tahsis edilmek üzere verilmesini veya bedeli ile belediyemize kiralanmasını talep ediyoruz” diye bir resmi yazıyla istekte bulundu. 7 ay süren girişimler sonrası mutlu sona ulaşıldı.

Esnaf ve tüketici sevinçli

İzmir Pazarcılar Derneği’ni geçen hafta ziyaret eden İduğ, pazaryerinin kapatılmasıyla ortaya çıkan eksikliği giderecek Bornova Yeni Pazaryeri’ni, 2019 yılının son cumartesi günü olan 28 Aralık’ta açacakları müjdesini verdi. 12 bin 219 metrekare alanda kurulacak Yeni Bornova Pazaryeri’nin haftanın 4 günü kullanılacağını vurgulayan Başkan İduğ, “Yeni pazaryerini var gücümüzle hazır hale getireceğiz. Bu pazaryeri hem Bayraklı ilçe halkımıza, hem de Bornovamıza hizmet verecek. Salı günlerini kadın üreticilerimize ayırdık. Perşembe günleri tekstil pazarı olarak hizmet verecek. Cumartesi günleri de klasik sebze ve meyve pazarımız kurulacak. 12 bin 219 metrekare alana sahip pazaryerinin 4’üncüsünü pazar günleri 2’nci el oto pazarı olarak açacağız. Pazaryeri olarak kullanacağımız alanı her ay bir gün de antika pazarı olarak değerlendireceğiz. Ayrıca açılışta Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut’da kan bağışı araçları ile pazaryerinde esnaf ve halktan kan bağışında bulunmalarını isteyecek” dedi.

Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar da, “860 esnaf pazarın kapatılmasıyla birlikte büyük mağduriyet yaşadı. Bu bölgede yeni bir pazar kurulacak olması hem esnafı ve hem de her iki ilçe halkını sevindirdi. Başkanımız Mustafa İduğ’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İduğ sahip çıktı

Karayolları Vakfı’nın (KVS) Bornova Viyadükleri kiracısı Hakan Beşyıldız ise “Başkanımız, bu konuya Bornova Belediye Başkan adayı iken eğilmeye başladı. Şirketimizi ilk ziyaretinde viyadük altları ile ilgili istekte bulundu ve ben de ‘tamam’ dedim. Başkan seçildikten sonra tekrar gelerek kurulacak yeni pazaryeri için ne kadar alan gerekiyorsa kararlaştırdık ve resmi kurumlara girişimde bulundu. Karayolları Genel Müdürümüz Abdülkadir Uraloğlu da bu isteği onayladı ve bana aktardığında seve seve destek oldum. Ayrıca kullandığım viyadüklerden benden alınan 12 bin metrekare alan için kiramdan da düşmemelerini önerdim. Pazarcı esnafı ve Bayraklıların 2 yıl süren bu sorunu Başkan İduğ’un sayesinde çözüme kavuştu” dedi.