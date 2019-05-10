Yeter artık! Yavaş yavaş yok oluyoruz

Kaymakamlık ve Adliye önünde toplanan STK temsilcileri ile vatandaşlar, “Halk olarak ekmeğimize suyumuza ve havamıza yapılan bu saldırı ve insanlık suçunu kınıyor; acil çözüm istiyoruz” dedi.

Demir çelik fabrikaları ile termik santralin bulunduğu Foça ve Aliağa ilçelerinin sınırında bir ayda çıkan üç cüruf yangını, iki ilçe halkını canından bezdirmiş. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve belediye çalışanları, Foça Kent Konseyi, Foça Çevre Platformu, Foça Forum, Yeni Foça Forum ve CHP ilçe teşkilatı ile Foçalı bir grup bu olumsuzluğu protesto etti. Önce Foça Kaymakamlığı, daha sonra Foça Adliye Sarayı önünde toplanan grup, ilçe Cumhuriyet Savcılığı’na verdikleri dilekçeyle yangının çıkış sebebinin araştırılmasını ve sorumluların bulunmasını, yasal işlem yapılmasını istedi.

‘Sinsice öldürüyor’

Foça Ilıpınar Köyü Gölyüzü Mevkii’ndeki orman ve su kaynakları ile tarım alanları bakımından zengin olan bölgenin cüruf döküm alanı olarak kullanılmasına ve yangınlara büyük tepki gösteren Foçalı grup adına basın açıklamasını yapan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz şunları söyledi: “Bugün bunun için bir olduk, bu saldırı ve insanlık suçu devam ederse binler, on binler olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bir ayda 3 kez çıkarılan bu yangınlarla ekmeğimize, su kaynaklarımıza ve havamıza ihanet edildi. Her yangın, 3-4 gün sürdü. Foça Gencelli, Cumhuriyet, Ilıpınar, Yeni Foça, Kozbeyli ve Aliağa Horozgediği mahalleleri kül altında kaldı, bölgede yaşayan halk zehirlendi. Bu lanet maalesef birdenbire öldürmüyor, sinsice ve yavaş yavaş öldürüyor. Yeter artık! Bu sorumsuzluk ve ilgisizlik daha ne kadar sürecek? Bizleri, buralardan gönderene kadar mı, yoksa öldürene kadar mı? Yıllardır açtığımız davalara, çığlıklarımıza, yetkililer ne zaman kulak verecek?”

‘Büyükşehir sahiplensin’

Bölgede akciğer ve üst solunum yolları hastalıklarının arttığını, kanserli hasta sayısının ise ürkütücü boyutlarda olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, şöyle devam etti: “Bu kolay yanıcı maddeler nedir? Tehlike saçmaya devam eden tesisler hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bölgeye gelip durumun önemini kavramalarını, varsa bölgede hukuksuz olarak çalışan işletmelerin kapatılmasını, alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını, bölgedeki kirleticilerin denetlenmesini ve benzer yeni işletmelere faaliyet izni verilmemesini talep ediyoruz. Yeraltı sularımızın en önemli su havzasına ait bu vadi, tesislerden kurtarılmalıdır.”

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