Yol yapılacak alan Büyükşehir’e ait

5 Ekim 2012 Cuma günkü köşemizde “Toz ve çamurdan kurtarın bizi” başlığı ile Karşıyaka Şemikler 6496 Sokak sakinlerinden Nejat Uğur’un aktardığı bir şikayeti dile getirmiştik. Okurumuz, “Şemikler İZBAN İstasyonu ile Şemikler İlköğretim Okulu’nun bulunduğu boş alan yazları toz-toprak, kışları da çamur içinde oluyor. Gece veya gündüz buraya gelen gençler arabasına patinaj yaptırıyor ve 8 çizerek toz toprak kaldırıyorlar. Çimento kamyonları da temizliklerini burada yapıyor. Bizi bu rezillikten kurtaracak bir babayiğit arıyoruz” demişti. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri aradı ve şu bilgileri verdi:

Bu alan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olup, geniş bir yol olarak değerlendirilecektir. Ancak, kamulaştırma süreci tamamlanmaması nedeniyle iyileştirme yapılamamaktadır.

İZMİRLİLER ULAŞIM AĞLARININ BAKIMSIZLIĞINDAN ŞİKAYETÇİ

Karayolları çöp ve pislik içinde

Ege’deki turizm merkezlerine ulaşımı sağlayan yolların çevresindeki çirkinliklerden rahatsız olan vatandaşlar, kirletenlere de temizliğiyle ilgilenmeyenlere de tepkili

İzmirli Mustafa Somersan, geçenlerde yurt dışından gelen bir dostuyla yaptığı Ege turu sonrası izlenimlerini Karayolları yetkililerine aktarmamızı istedi. Aynen aktarıyorum: “Misafirim gezi boyunca nerede güzel bir manzara görse durmamı istedi ve resim çekti. Ne yazık ki, ‘Karayolları’ boyunca, üstelik seyir ve dinlenme amacıyla düzenlenmiş alanların istisnasız hepsinde korkunç bir çöp ve pislikle karşılaştık. Örneğin; Yeşillik Caddesi’nden Çeşme Otoyolu’na, Çeşme Otoyolu’ndan Gaziemir girişine bir bakın. Kent merkezine yakın Karayolları’na ait hemen hemen bütün yol kenarları çöp içinde. Ayrıca Selçuk Efes gezisi sonrası İzmir’e dönüşte Selçuk çıkışından sonraki yeni yolun kenarlarında çöp olarak ne ararsanız var. Duyarsız çapulcu takımları (!) yapmış, diye yorum yapmaktan başka birşey kalmıyor.

Misafirime mahcup oldum

Yani Karayolları’na ait otoyolların kenarları dahil bütün yol kenarları aynı şekilde çöp, moloz ve çöp içinde. Misafirim, ‘Türkler vatansever, misafirperver insanlar. Ancak anlayamadığım konu, ülkelerini bu kadar seven insanların nasıl olup da bu güzel ülkeyi bu kadar hoyratça kirlettikleri. Galiba Allah’ın ve devletinin bahşettiği bu güzelliklerin farkında değiller’ dedi. Mahcup oldum. Dostum olan kişi ülkesine döndükten sonra bana Yatağan-Çine arasındaki o muhteşem yolun kenarından çektiği fotoğrafı gönderdi. Lütfen bir çağrı yapın, fikri olan söylesin, yetkisi olan harekete geçsin, yoksa yenilir yutulur cinsten olmayan bu sözleri hep duyacağız. Bakarsınız davranışlarına çekidüzen veren çıkabilir. En önemlisi de Karayolları yetkilileri bu çirkinliklere acilen el atmalı.”

Mobil ve el arabalı satıcılar çoğalıyor

İzmir’de araçlarda ve el arabalarında satış yapan seyyarların çoğaldığını belirten vtandaşlar, bir kez daha kent yöneticilerini uyarmamızı istediler. “Kentimiz 1970’li ve 1980’li yıllarda olduğu gibi arabesk bir görünüme bürünmeye başladı” diye sözlerine başlayan okurlarımız şunları söylediler: “Kentin kalabalık yerlerinde son zamanlarda araçlarda, el arabalarında ve yerlere sergi sererek satış yapanların sayısında çok büyük bir artış oldu. Bunlar, sebze ve meyve dışında açıkta ve sağlığa zararlı her şeyi satıyorlar. Kaçak sigara ve tütün satışı yapılıyor. Trafik yoğunluğu yaşanan kavşak ve bulvarlarda satış yapan bu kişiler, araç ve yaya geçişlerini engelliyorlar. EXPO 2020 adayı İzmir’e bu görüntüler yakışmıyor. İzmirli yöneticilerin ortak tavır almalarını bekliyoruz” diyorlar.

Harmandalı çöplüğü kapansın artık

Çiğli Evka-5 ve Menemen Harmandalı Mahallesi sakinleri, Harmandalı Çöplüğü’nün zehirli kokusundan ne zaman kurtulacaklarını ve bu konunun artık çözüme kavuşturulması gerektiğini istediler. Okurlarımız, “Yıllardır ömrümüz zehir koklayarak geçti. Akciğer hastası olduk. Kanser vakaları arttı. Üst solunum yolları hastalığından da kurtulamıyoruz. Yöneticiler bu konuya acil çözüm getirsinler” diye dert yandılar.

Semtimize besleme hattı konulsun

Karabağlar General Kazım Özalp Mahallesi 47/14 Sokak sakinleri, “Öncelikle 46 Sokak genişletilsin. Çünkü bu sokakta sık sık kazalar yaşanıyor. Orkide Durağı’nın aşağı çekilmesini istiyoruz. Çünkü, ellerimizde paketler yokuş yukarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Yaşlılar ve özellikle çocuklu kadınlar çok sıkıntı çekiyor. Ayrıca semt sakinleri olarak İZBAN’dan yararlanamıyoruz. Bu nedenle semtimizden İzmir Banliyo Tren Hattı’na besleme otobüsü istiyoruz” diye isteklerini ilettiler.

Sokağın tamamı niçin asfaltlanmadı?

Buca 697/16 Sokak sakinleri sokaklarının yürünmeyecek durumda olduğunu bildirdiler. Sokak sakinlerinden Mehmet Yakın, “Sokağımızın bir bölümü bir süre önce asfaltlandı. Diğer bölümü bırakıldı. Şu anda bu bölümde bırakın araçlarla gitmeyi, yürümek bile imkansız. Araçların ise alt takımları zarar görüyor ve toz içinde kalıyoruz. Belediyemizin kış gelmeden sokağımızın tamamını düzenleyerek asfaltlamasını bekliyoruz” dedi.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.