Elektriği ÖTV çarptı!

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle tamamen elektrikli araçların ÖTV oranlarında ciddi artışlara gidiliyor. Böylece özellikle yüksek motor gücüne sahip elektrikli araçların fiyatlarında ciddi artış olması beklentisi var

Türkiye’de henüz emekleme seviyesinde olan elektrikli araç satışlarının artırılması konusunda firmalar yeni planlar yaparken, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararla tamamen elektrikli araçların ÖTV oranlarında ciddi artışlara gidildi. Bu kararla, elektrikli araçlarda en düşük ÖTV oranı yüzde 10’a, en yükseği de yüzde 60’a yükseltildi.

Tüm dünyada iklim değişikliğinin ciddi şekilde hissedilmesiyle başlayan ve pandemi sonrası artan bireysel ulaşım istekleriyle de hızlanan elektrikli araç seferberliği dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa’da hükümetler, gelecek 10 yıl içerisinde dizel ve benzinli araç satışlarını yasaklayarak elektrikli araçlar gibi daha temiz alternatiflere geçişi hızlandırmak için çalışmalar yürütüyor.

Fiyatlar artacak

Türkiye de otomotiv endüstrisinin geleceğinin elektrikli araçlarda olduğunu düşünerek, bu konuda ciddi çalışmalar başlatmış tamamen elektrikli ve hibrit motorlu araçları teşvik etmek için ciddi çalışmalar yapmıştı. Aynı şekilde, Türkiye’nin yerli markasını ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da, bu kapsamda üreteceği araçlarının tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı.

Ancak dün Resmi Gazete’de yayımlanan ve bazı mallara uygulanan ÖTV oranlarına değişiklik getiren kararla, tamamen elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında artışlar yapıldı. Buna göre motor gücü 85 kW’yi geçmeyenler için ÖTV yüzde 3’ten yüzde 10’a, motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7’den yüzde 25’e, motor gücü 120 kW’yi geçen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 15’ten yüzde 60’a yükseldi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında da hibrit motorlu (içten yanmalı+elektrikli) araçların ÖTV’lerinde artışa gidilmişti.

Türkiye otomobil pazarında geçen yıl satılan 610 bine yakın araçtan sadece 844 tanesinin tamamen elektrikli olduğu düşünüldüğünde, bu kararın etkisinin olmayacağı düşünülse de Türkiye’de satılan elektriklilerin önemli bölümünün 80 kW’den büyük motor güçlerine sahip araçlar olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Zira ÖTV ile birlikte ödenecek KDV’nin de artacağı hesaplanırsa tamamen elektrikli otomobillere ciddi fiyat artışlarının yansıyacağını söylemek yanlış olmaz.

Kararla halen Türkiye’de satışta olan ve 80 kW motor gücüne sahip Renault ZOE’nin fiyatında “görece” daha düşük bir etki söz konusu olurken, Mercedes EQC, BMW iX ve iX3, Audi e-Tron, Porsche Taycan gibi modellerde bu artışın fiyatlara yüzde 30-40 arasında yansıması bekleniyor. Bununla birlikte bu yıl içinde getirilmesi planlanan modeller de artıştan olumsuz etkilenebilecek. Ve son olarak her ne kadar TOGG’un aracı piyasaya çıkmak için 2022’yi bekleyecek olsa da artış, onun da fiyatını artıracak gibi görünüyor.

Avrupa’da teşvik var

Avrupa’da, Norveç, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler elektrikli araç alanlara teşvik veriyor. Norveç, elektrikli araç alacaklara yüksek vergi muafiyetleri ve başka avantajlar sunuyor.

Almanya, elektrikli otomobil alacaklara nakit teşviği uyguluyor. İngiltere benzinli ve dizel yakıtlı araçların satışını tamamen yasaklamayı planlıyor.

Pazar yıla yüksekten başladı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılına yüksekten başladı. Ocak ayında satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 artış kaydetti. ODD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.3 artışla 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Geçen ay binek otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59.2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.

‘Yatırımları da etkileyebilir’

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, elektrikli otomobillerin toplam otomobil iç pazarından aldığı payın yalnızca yüzde 0.1 olduğunu belirtirken, alınan bu kararın gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Bilaloğlu, “ÖTV artışı çevreci otomobillerin ülkemizde yaygınlaşma hızına olumsuz etki yapacak. Türkiye’ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı, menfi yönde etkileyecektir. Yerli marka stratejisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracak” diye konuştu.