‘İhracatçılar için motivasyon olacak!’

OİB Başkanı Baran Çelik, Gemlik’te temeli atılan fabrikada üretilecek “Türkiye’nin Otomobili” projesinin, ihracatçılar açısından motivasyon kaynağı olacağını belirtti

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gemlik ilçesinde temeli atılan fabrikada üretilecek “Türkiye’nin Otomobili”, şimdiden Türk otomotiv sanayiinin her kademesinde heyecan yaratmışa benziyor. Nitekim Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu projenin, ihracatçılar için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Gemlik’teki fabrikanın, Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisindeki hedeflerine ulaşmak için önemli bir ivme unsuru olacağını vurgulayan Çelik, “Yerli otomobil üretimi, Türkiye’nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dijital dönüşümün güçlü bir parçası olma hedefine katkı sunacak ve ihracatçılarımız için motivasyon kaynağı olacak” değerlendirmesini yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve yeni iş modellerinin giderek yaygınlaştığı bir dönemden geçildiğine değinen Çelik, şöyle devam etti:

“Günümüzde dünya otomotiv endüstrisi; elektrikli, birbiriyle bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlar gibi yeni trendlerle çevrili. Otomotivin yeni ekosisteminde araç içi bilgi ve eğlence sistemleri ile yazılıma yönelik yatırımlar önem kazanıyor. Mekanik teknolojinin yerini, bilişim ve yazılım teknolojileri ekseninde yapay zeka uygulamaları alıyor. Türkiye otomotiv endüstrisi olarak hedefimiz; bu alanlara hakim olarak yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası haline gelmek. Sektörümüzün sahip olduğu nitelikli iş gücü ile yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değer yaratan, verimli, güvenli, çevre ile uyumlu, dünya standartlarına uygun üretimi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu noktada, Türkiye’nin elektrikli yerli otomobil projesinin amacımıza önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz.”

İyileşir iyileşmez geldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun ilk yola çıkışından bu yana, söz konusu oluşumun içinde yer alan otomotiv duayeni Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, bir süre önce projeden ayrıldığı şeklindeki söylentilerle gündeme gelmişti.

Uzun süre ortalarda gözükmemesi, TOGG’un etkinliklerinde bulunmaması nedeniyle bu söylentilerin hedefine oturan Kıraç için Karsan Otomotiv aracılığıyla bir açıklama yapılmış, projeden ayrılmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, Kıraç’ın, sahibi olduğu Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. aracılığıyla TOGG’un yüzde 19’luk hissesine sahip olduğu vurgulanmıştı. Kıraç, nihayet önceki gün, Gemlik’teki tesisin temel atma törenindeydi. İyileşen ve iyileştikten sonra ilk kez TOGG’un bir etkinliğinde “babayiğitlerden biri” olarak yerini alan Kıraç, verdiği arayı telafi etmek için TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan yardım aldı. Nitekim Karakaş, Kıraç’a Gemlik’te kurulacak kompleksin maketi önünde anlattı detayları.

Herkes iptal ederken Tayland fuar açtı

Cenevre’den Detroit’e neredeyse tüm dünyada en önemli otomotiv fuarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle birbiri ardına iptal edilirken, Tayland, hepsine inat otomobil fuarını geçtiğimiz hafta içinde açtı bile. 41. kez kapılarını açan Bangkok Uluslararası Motor Show’un iki kez ertelendiğini, ancak bu kez tekrar ertelemek istemediklerini belirten organizatörler, “Bu fuar, aynı zamanda ülkenin, koronavirüse karşı ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamak açısından da bir gösterge olacak” ifadesini kullanıyor. Hatta organizatörler, diğer meslektaşlarının da kendilerinden örnek alacağını iddia ediyor. Zira pandeminin başından bu yana dünyanın “gerçekleştirilebilen” ilk otomobil fuarı bu...

Tabii fuar “öylesine” açılmamış. Fuar girişlerinde ziyaretçilerin ateşi ölçülürken, ziyaretçi sayısı da kısıtlanmış. Her ziyaretçinin, araçların sergilendiği stantlardaki barkodları telefonlarıyla okutturmaları, yani bir şekilde “sanal kayıt” yaptırmaları şart koşulmuş. Mankenler ve satış görevlileri de maske ve siperlik takmış.

730 beygirlik bir şey...

Motorsporlarından aktarılan teknik deneyimlerin kullanıldığı Mercedes-AMG GT Black Series, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. 730 beygirlik motoruyla, gelmiş geçmiş en güçlü seri üretim V8 Mercedes-AMG modeli aynı zamanda. Çift turbo beslemesiyle 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamlayan otomobil, 0-200 km/s hızlanmasını da 9 saniyenin altında gerçekleştiriyor. Tabii üreticisinin verdiği bilgi bu... Yüksek performansına uygun sayısız fonksiyonel tasarım ve mühendislik özelliğine sahip araç, motordaki gücü, 7 ileri otomatik şanzımanın yardımıyla arka tekerleklere iletiyor.

Ürün gamına bir SUV model daha ekledi

Son dönemde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle durgunlaşan pazar, yeniliklerle tekrar hareketlenmeye başladı. Skoda, bu kervana kompakt sınıftaki SUV modeli Kamiq ile katıldı. Ürün gamındaki SUV sayısını Kamiq ile artıran Skoda, benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan aracı, 197 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Diğer modellerine göre farklı ve özgün bir ön görünüme sahip olan Kamiq, kompakt boyutlarıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Araçta dijital gösterge paneli de mevcut.

Yarış esintisine sahip aile otomobili...

Bir süredir daha sportif görünümlü modeller piyasaya çıkarmaya çalışan Japon üretici Toyota’nın ülkemizde üretilen Corolla’sı, yeni “GR Sport” versiyonuna kavuşacak. Daha çok iç ve dış tasarımdaki sportif detayları, jantları, koltuk tasarımlarıyla bu adı hak eden Corolla GR Sport’ta, markanın performans odaklı GR modellerinden esinlenilmiş, Gazoo Racing yarış takımının teması yansıtılmış. Söz konusu araç, ülkelerdeki pazar şartlarına göre 1.8 lt hibrit ve 1.6 lt benzinli motorlarla satışa sunulacak. Bu modelin üretimi kasım ayında başlayacak ve 2021’nin Ocak ayından itibaren Avrupa’daki showroomlardaki yerini alacak.