Savaş değil virüs!

Daha önce savaş dönemlerinde askeri teçhizatlar üreten, ancak sonrasında tamamen kendi asıl işlerine yönelen otomotiv üreticileri, bu kez koronavirüs mücadelesinde yer almaya hazırlanıyor.





Bugün birkaç marka dışında otomotiv üreticilerinin büyük bölümü, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında tamamen kendi işlerine odaklanmıştı aslında. Ancak şimdilerde dünyayı saran koronavirüs nedeniyle pek çok otomotiv üreticisi, bir başka “savaş” için kendi branşlarının dışına çıkmaya hazırlanıyor. Hatta Çinliler bunu yapmaya başladı bile...







Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa, ABD ve Rusya’da otomotiv üretimi yapan şirketler, hükümetlerin emriyle, bu işlerini bir kenara bırakıp tanktan uçağa, gemiden tabancaya kadar aklımıza gelmeyecek pek çok ürüne odaklanmış, üretmişti. Hatta BMW’nin ambleminin bir dönem ürettiği uçaklardan geldiği söylenirken, Porsche’nin kurucusu Ferdinand Porsche’nin tank tasarımları yaptığı da tarih kitaplarında yer alır. Bu şirketlerin pek azı halen askeri amaçlı araç üretimi yaparken, otomotivcilerin büyük bölümü 2. Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte kendi işlerine dönmüştü.



Kolları sıvadılar



Ancak dünyayı hızla etkisi altına alan ve ani can kayıplarına neden olan koronavirüs, hükümetlerin zorlamasıyla otomotiv şirketlerini de harekete geçirdi. Pek çok farklı sektörde üretim yapan şirket gibi, otomotiv üreticileri de şimdilerde koronavirüs mücadelesi ve tedavisinde kullanılacak tıbbi cihazların üretimi için ya düğmeye bastı ya da basmak üzere.



Koronovirüs hastalarının tedavisinde büyük ihtiyaç duyulan ve üretim kapasitesi sınırlı olan solunum cihazı gibi tıbbi araçların üretimi için İtalya, ABD, İngiltere’de hükümetler, otomotiv sektörünün kapısını çaldı. Hükümetler, salgın nedeniyle üretimlerine ara veren otomobil üreticilerinin tasarım konusundaki bilgi ve birikimlerinden yararlanmayı, giderleri düşük tutabilmek için dağıtım zincirlerini kullanmayı hedefliyor.



İngiltere’de bulunan Formula 1 takımları ve motor üreticileri, koronavirüs krizi boyunca solunum cihazı üretimini artırma çabalarına destek olacaklarını açıklarken, İngiliz süper spor otomobil üreticisi McLaren de, üretim olmasa da solunum cihazlarını bir an önce üretimine başlanması amacıyla “tasarım ve geliştirme desteği” sunmak amacıyla ekipler oluşturduğunu açıkladı.



İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari ve onun sahibi konumundaki Fiat Chrysler Automobiles (FCA) İtalya’da bu konuda çalışmalar yapan iki üretici. Solunum cihazları üreticisi Siare, bu konuda FCA, Ferrari ve Magneti Marelli ile görüşmeler yürütüyor. Ferrari’nin, acil gerekli solunum cihazlarının bazı parçalarını üretmeyi planladığı, FCA’nın da buna katkı sağlamak istediği belirtiliyor. FCA, aynı zamanda ABD’de de benzer bir çalışma içinde. Nitekim General Motors, ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye soktuğu yasayla, ülkede solunum cihazı, tıbbi aspiratör üretimi için fırsatlara baktığını geçtiğimiz gün açıkladı. FCA, Tesla ve Ford da, bu yasa çerçevesinde katkıda bulunacaklarını belirten şirketler.



Almanya’da ise VW Grubu bünyesindeki Volkswagen, Skoda, Porsche’nin yanı sıra bir başka Alman üretici BMW de, ellerindeki “üç boyutlu yazıcılıların” desteğiyle solunum cihazı üretimine hazır olduklarını açıkladı. Solunum zorluğu yaratan koronavirüste, solunum cihazı, tedavinin bir parçası durumunda.









12 silindirli motora benziyor!



Vantilatör üretimine ilişkin olanakları araştırdığını açıklayan Amerikan General Motors, dünyanın ilk kalp pompasının gelişimine de önayak olmuştu. 1952 yılında ilk kez Detroit kentinde bulunan Harper Hastanesi’nde bir hastaya mekanik kalp pompası takan doktor Forest Dodrill, bu 12 silindirli motora benzeyen pompayı General Motors mühendisleri ile şirketin laboratuvarlarında birlikte geliştirmişti. Söz konusu pompa, 41 yaşında bir Polonya göçmenine takılırken, operasyondan sonra 30 yıla yakın bir hayat sürdü. Söz konusu pompanın bir eşi, şu an Amerikan Bilim ve Sağlık Müzesi’nde sergileniyor.



Çinli firmalar iş başında

Çin’de teknoloji şirketi Foxconn’dan sonra pek çok Çinli otomotiv üreticisi de koronavirüse karşı koruma sağlayan maskenin yanı sıra dezenfektan ve diğer sağlık ürünlerinin üretimine başladı. ABD’li General Motors’un Çin’deki ortak girişimi olan SAIC-GM-Wuling, günde 1.7 milyon maske üreteceğini açıklarken, BYD de, maske üretim kapasitesini 5 milyona çıkarttı, ayrıca dezenfektan üretimine de gireceğini bildirdi. Toyota ve Honda için üretim yapan Guangzhou maske parçaları ve maske üretimi, kamyon üreticisi Shaanxi de koruyucu gözlük üretimine başladığını açıklamıştı.



GTA efsanesi yeniden doğdu



Kuruluşunun 110. yılını kutlamaya hazırlanan Alfa Romeo, sadece kendi tarihinin değil aynı zamanda otomobil tarihinin de en önemli efsanelerinden biri olan Giulia GTA modeline yeniden hayat veriyor.



Felsefe ve ruhu, ilk kez 1965 yılında tanıtılan aynı isimli modele dayanan yeni Giulia GTA’nın kaputu altında, Giulia Quadrifoglio’da kullanılan 2.9 litre V6 Bi-Turbo motorun 510 HP’den 540 HP’ye cıkarılmış daha güçlü bir versiyonu yer alıyor. Ultra hafif malzemelerin kullanılmasıyla Giulia Quadrifoglio’ya kıyasla 100 kg daha hafif yapı ve 2.82 kg/HP ile sınıfının en iyi ağırlık/güç oranına sahip olan yeni Giulia GTA’nın bir de, iki adet yarış koltuğu, güvenlik kafesi ve 6 noktalı emniyet kemerleri ile dikkat çeken çok özel bir versiyonu daha yer alıyor.



Evden dışarı çıkmadan bisikletle dolaş...



Spor araç gereçleri üreten Wahoo adlı şirket, “Kickr Bike” adını verdiği ve sokağa çıkmadan doğada bisiklet sürüyormuş hissi veren bisiklet simülatörünü ABD’den sonra İngiltere’de de satışa sunmuş. Yaklaşık 3 bin Sterlin fiyata sahip bisiklet, sanki tam da bu dönem için yaratılmış... Hiç evden dışarı çıkmadan, yolda ve doğada yapılabilecek her türlü bisiklet deneyimini tattırabilen Kickr Bike, akıllı telefon uygulaması sayesinde kullanıcılarına hangi hızda gitmeleri gerektiğine varıncaya kadar pek çok tavsiyede de bulunabiliyormuş. Aletin, yokuş çıkma ve inme hissi vermenin yanı sıra vites seçimi yapmaya bile olanak tanıdığı kaydediliyor. Yani o kadar da gerçekçi... Fiyat pahalı ama sanki...









Mercedes’in gözdesi yenilendi



Mercedes-Benz’in, kendi sınıfında lider olan modeli Vito, yenilendi. Yenilenen Vito’nun, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye7de satışa sunulması bekleniyor.



Karankteristik ön tasarımı yenilenen Vito’nun, iç mekanı da güncellenmiş. Arkayı gösteren dijital ayna özelliği yenilenen Vito’da dikkat çekerken, bilgi-eğlence sistemlerinin de kapsamı genişletilmiş. Ekim 2020 itibarıyla ilk kez Vito modelinde sunulacak AIRMATIC havalı süspansiyon, kendini yol ve sürüş şartlarına uyarlayabiliyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT düğmesi üzerinden üç farklı sürüş modundan birini seçebiliyor, yükseklik buna göre ayarlanabiliyor.



Aktif Fren Yardımcısı, DISTRONIC ve dijital iç dikiz aynası gibi unsurlarla birlikte güvenlik ve sürüş yardım donanımlarının sayısı 10’dan 13’e yükselmiş.



Bununla birlikte aracın motor seçenekleri de değişmiş. Tüm arkadan itişli Vito versiyonları, 4 silindirli 2.0 lt dizel motorla sunuluyor. Bu motor, 136 ile 190 HP aralığında dört farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Yine tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.

İkinci el pazarına yeni oyuncu geldi

Yıllarca önemli otomotiv firmalarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, kendi sektöre kendi yatırımlarıyla devam eden Sami Nacaroğlu, ikinci el otomobil pazarına yönelik yeni bir girişimi daha hayata geçirdi. İkinci el araç pazarında, kullanıcıların araçlarını satmak ve hızla nakde dönmek konularında yaşadıkları sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla “nakitaraba.com” sitesini devreye sokan Nacaroğlu, hızlı ve güvenilir bir platformu ikinciel araç pazarına kazandırdıklarını belirtti.

Okar Otomotiv ve İkinciel Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Nacaroğlu, yeni platformun hayata geçmesine ilişkin “Yıllardır ‘ikincielotomobilim’ markasıyla 2. el araç pazarında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi, daha da geliştirip kullanıcıların araçlarını doğrudan satın almaya yöneliyoruz. Bünyemizdeki ‘Okar Otomotiv’, ‘ikincielotomobilim’ ve ‘otodoktor’ markalarına, ‘nakitaraba.com’u da ekledik” değerlendirmesini yaptı.

Yeni platformun, kullanıcıların araçlarını satarken yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirten Nacaroğlu, “nakitaraba.com araçlara en doğru fiyatlamayı yapan ve aracın nakit satın alınmasını sağlayan bir platform olarak tasarlandı” dedi.

Toyota’dan önlem; randevulu çalışma

Toyota, Türkiye’deki tüm bayilerinde koronavirüs salgınının önüne geçmek, çalışanlar ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla “randevulu çalışma” sistemine geçiyor.

Buna göre; bayilerin çalışma saatleri yeniden düzenlenirken, satış ve servis ekiplerinin farklı gruplara ayrılmasıyla, bayi çalışanlarının günlük çalışma saatleri de yarıya indirildi. Markanın Türkiye çapındaki 59 bayisinde devreye alınan sisteme göre showroom ve servis kabul alanlarına aynı anda en fazla 2 müşteri kabul edilecek ve müşteriler arasında en az 1 metrelik mesafenin korunmasına dikkat edilecek.

Bayilerde gerçekleştirilecek işlemler sırasında tüm araçlar periyodik olarak dezenfekte işleminden geçecek ve çalışanlar ile müşteriler arasında en az 1 metrelik sosyal mesafe korunacak.

Toyota’nın “interaktif showroom” uygulaması da evlerinden çıkmak istemeyen müşteriler için hizmet vermeye devam ediyor.