Strateji farklı ama hedef aynı...

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de de otomotiv sektöründe gergin bir bekleyiş var. Firmalar ve satış sonrası teşkilatlar, bu dönemi atlatabilmek amacıyla kendi stratejilerini belirlemeye çalışıyor

Tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkisi altına alan koronavirüs salgını, otomotivi de gergin bir bekleyişe soktu. Geciken ve “sarkan” siparişler nedeniyle şimdilik büyük bir durgunluk yaşamayan Türk otomotiv pazarı, virüsün asıl yansımasını nisan ayında görmeyi bekliyor. Pek çok distribütör ve bayi, bu dönemi atlatmak için farklı stratejileri uygulamaya koyarken, mümkün olduğu ölçüde istihdamını korumayı, ayakta kalmayı, kısacası virüsün etkilerinin ortadan kalkmasıyla oluşacak talep için “hazır beklemeyi” hedefliyor. Bunun için her bir firma, birden fazla senaryo çalışmaya başlarken, “en kötü”ye göre hazırlıklar yapıyor...

‘Ertelenen talep pazarı artıracak’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO’su Ali Haydar Bozkurt, satış ve kar etmek gibi hedefleri geri plana attıklarını, en temel hizmetleri mevcut şartlar altında sürdürmeye çalıştıklarını bildirdi. Şirket olarak “iyi, kötü ve en kötü senaryolara” göre planlamalar yaptıklarını belirten Bozkurt, “En kötü senaryomuza göre, yıl sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa bile, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık” ifadelerini kullandı.

Bu zorlu süreçte bayi sahiplerine; çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaları çağrısı da yapan Bozkurt, yarın bu durum düzeldiğinde kayıpların telafi edilebileceğini vurgulayarak, ertelenen talepler nedeniyle bu dönem geçtiğinde satış ve servislerde patlama olacağını kaydetti.

‘İyimserlik adına bir işaret’

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, dünyada yaşananları, krizin Türkiye’ye ve sektöre etkilerini yakından izlediklerini belirtirken, 2020 yılı için farklı senaryolar çalıştıklarını kaydediyor.

Tüm senaryoların temelinde yatan noktanın, sürecin uzunluğu olduğunu vurgulayan Çağdaş, “İyimser senaryoda, ısının artışıyla virüsün yayılma hızının azalması ve ertelenen talebin yaz ayları başında karşılanabilir olması” dedi. “Çin’de üretimin yavaş yavaş yeniden başlaması, iyimser olmak adına güçlü bir işaret” diyen Çağdaş, “Türkiye’de otomobil pazarında virüs krizinin etkileri, ertelenen talep karşılanmaya devam ettiği için mart ayı satış rakamlarına net yansımayacak. Ancak martın son haftasından itibaren yavaşlama gözlemliyoruz” diye konuştu.

‘Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız...’

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız” dedi. Nisan ayında önemli ölçüde durgunluk yaşanmasını beklediklerini söyleyen Şahsuvaroğlu, “Mart ayı dahil eski satışların teslimatları sürüyor. Ancak mart ayının 3’üncü haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda... Muhtemelen nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır” ifadelerini kullandı. Markaların gerek satış gerekse diğer hedefleri gözden geçirmesi gerektiğini aktaran Şahsuvaroğlu, “Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız” ifadesini kullandı.

‘Sürecin uzaması tüm firmaları zora sokar’

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, “Son 2 haftalık dönemde yedek parça toptan satışlarında yüzde 40, perakende mağazalarda yüzde 50’lik düşüşler gözlemliyoruz. Bu rakam, tamirhane kısmında ise yüzde 55’leri buluyor” dedi. İş hacmindeki düşüş trendinin daha da artmasını beklediklerini kaydeden Özalp, “Kara yolu taşımacılığındaki daralma nedeniyle ticari araç bakımlarındaki düşüş daha fazla. İnsanların mobilitesi azaldığı için hasar ve sigorta ihbarlarında da düşüş var. İnsanların evlerinde vakit geçirmesi de zaruri olmayan ihtiyaçların ötelemesine sebep oldu. Bu da yedek parça talebini azalttı” dedi. Özalp, “Sürecin uzaması birçok firmayı zor durumda bırakacak” diye konuştu.

Salon hastaneye döndü fuar iptal oldu...

Koronavirüs ile birlikte dünyada pek çok organizasyon iptal edilirken, ABD’nin en önemli otomotiv fuarlarından biri de, “virüsle mücadele” kapsamında iptal edildi. Nitekim 2020 Detroit Otomobil Fuarı’nın gerçekleştirileceği salonun, koronavirüs mücadelesi çerçevesinde, hastalara müdahale ve tedavi amaçlı “sağlık merkezi” olarak kullanılacağı belirtiliyor.

Asıl adı Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı olan etkinliğin, gelecek yıl Haziran ayında yine Detroit’te bir başka mekanda gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Cenevre ve New York otomobil fuarlarından sonra iptal edilen üçüncü büyük çaplı otomotiv etkinliği olan Detroit Fuarı’nın organizatörleri, “Sağlık olsun. Sağlık çok daha önemli. Detroit ve Michigan halklarının koronavirüsle mücadelelerini destekleyeceğiz” dedi. Bununla birlikte Ford ve Fiat Chrysler Automobiles (FCA) yetkilileri de, kararı desteklediklerini açıkladı.

16 aylık ‘iyilik’ bir günde tersine döndü!

ABD’nin otomotiv devi General Motors’un CEO’su Mary Barra, bundan 16 ay önce ABD içindeki bazı fabrikaları tasarruf gerekçesiyle kapatacağını açıkladığını Başkan Donald Trump tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Bunun ardından Barra, Trump ile ardayı düzeltebilmek ve iyi geçinmek için 16 ay çaba harcamıştı. Bu arada Trump, geçtiğimiz günlerde bir kararname imzalayarak, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde bazı tıbbi cihazların Amerikan otomotiv üreticileri tarafından imal edilmesini söylemişti. Ancak bu konuda bir gelişme olmaması ve ABD’li otomotivcilerin bu konuyu ağırdan alması, Trump’ı sinirlendirdi. Nitekim 16 ay Başkan ile barışık kalmaya çabalayan Barra’nın, bu nedenle Trump’tan ciddi bir “azar işittiği”, dolayısıyla ilişkinin bir günde bozulduğu belirtiliyor. Bakalım bu konuda ne gibi gelişmeler olacak, Barra arayı nasıl düzeltecek?

Dünyanın ilk ‘dövmeli’ aracı Lexus’tan geldi

Bazıları için bir yaşam biçimi haline gelen “dövme”nin, sadece insan vücuduna yapılacağını düşünenler için bir haberimiz var. Zira Japon Lexus, bunun böyle olmayacağını bir denemeyle kanıtlamış. Lexus’un “UX” SUV modeli üzerine yapılan bu eşsiz yorum, dünyanın önde gelen dövme sanatçılarından Claudia De Sabe tarafından tasarlanıp gerçeğe dönüştürülmüş. Lexus’u “tuval” ve Dremel matkap aletini de dövme iğnesi olarak kullanan sanatçı, UX’in uzunluğu boyunca “koi balığı” tasarımını uyguladı. Koi motifi ise, geleneksel Japon sanatında iyi şansı ve azmi temsil ediyor.

6 ayda tamamlanan eser için De Sabe, Dremel matkabıyla yüzeydeki boyayı deldi ve kompleks desenler oluşturmak üzere alttaki metali ortaya çıkardı. Ardından detayları ortaya çıkmak için 5 lt otomobil boyası kullandı. Böyle ısmarlama bir çalışmanın 120 bin sterlini bulacağı ifade ediliyor.

Bu oyuncağı büyükler de sevecek...

Çocuklar kadar yetişkinlerin de hayatında yer alan Lego, araç koleksiyonuna İtalyan çekiciliğini ekliyor. İkonik Fiat 500’ü özgün detaylarla sunan yeni Lego Creator Expert Fiat 500 seti, Lego’nun özel mağazalarında tutkunlarını bekliyor. 1960’ların sonunda üretilen efsanevi Fiat 500F serisinden esinlenerek tasarlanan sette, klasikleşmiş otomobile ait ayrıntılı bir iç tasarım ve açılır tavan bulunuyor. Creator Expert Fiat 500, sizlere adeta güneşin altında Amalfi Sahilleri’nde gezinme hissini yaşatıyor. 960 parçadan oluşan model; yedek lastik, bagaj, raf ve Lego tutkunlarının seti tamamladıktan sonra motoru incelemelerini sağlayan açılabilir kaporta dahil olmak üzere, keyifli bir Avrupa gezisi için gereken her şeye sahip. Setin içerisinde aynı zamanda katlanabilir bir sehpa, renk paleti ve Roma’nın simgelerinden biri olan Kolezyum’u da içeren bir tablo yer alıyor.