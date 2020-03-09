'Yakında herkes istediği aracı bulur'

Türkiye’de bir süredir gündemde olan “sıfır araçta arz sıkışıklığı”nın Nisan ayına kadar çözüme kavuşacağı belirtiliyor. Pek çok firma, bu yönde adımlar atıldığını ifade ediyor.

Özellikle kredi faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte bir süredir otomotiv pazarında hareketlilik başlamış ve firmaların arzının talebe yeterli karşılık veremediği gündeme gelmişti. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve ithal markaların yöneticileri, bu aydan başlayarak bu sorunun ortadan kalkacağını, nisan ayı ile birlikte de “sıfır araç”ta taleplere daha rahat cevap verilebileceğini kaydetti.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Avrupalı üreticilerin Çin’den parça aldığını, koronavirüs nedeniyle onların da bazı sıkıntılar yaşadığını hatırlatarak, “Mart ayında bu iş çözülür, nisan ayına kalmaz. Nisan ayında herkes istediği aracı bulur” değerlendirmesini yaptı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da, “Bu yıl, 2019’dan sarkan ve karşılanamayan talebin de etkisiyle, ezber bozuldu ve düşük stok seviyeleri, ivmelenen talebi karşılayamadı. Otomotiv ekosistemi, aniden yükselen talebe hızlı cevap verecek bir yapısal forma sahip değil. Kaldı ki, ithal araçların lojistik süreleri de göz önünde bulundurulduğunda üretilen bir aracın showroomlarda yer alması en az bir ay demek” diye konuştu.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer. birçok markada olduğu gibi kendilerinde de yılın ilk 3 ayında talep artışı yaşandığını ifade ederken, bunda faiz indirimlerinin rol oynadığını hatırlattı. Kılıçer, “Sektör oyuncularının artırdığı arz ve tüketici taleplerini dengeleyecek ürün tedarikinin, hem sektör hem de bizim için nisan ayı gibi gerçekleşeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

‘Çalışıyoruz’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt da, pazarın faiz indirimlerine hazırlıksız yakalandığını vurgularken, “Koşullardaki bu değişimi kimse öngöremediği için hızlıca hedeflerimizi yeniden revize etmek için çalışmaya başladık. Bu doğrultuda bize tahsis edilen araçlar dışında ekstra araç almak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Bozkurt, “2020 model araçların önümüzdeki aylardan itibaren stoklara gelmeye başlamasıyla, yılın ikinci yarısında araç bulunurluğunda rahatlama olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Yeni 500 moda ikonu gibi







Fiat’in minik üyesi 500 modeli, 3. nesliyle sevenlerinin karşısına çıktı. Tasarımında ciddi değişimler geçiren yeni nesil Fiat 500, aynı zamanda Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) üretimine başlayacağı tamamen elektrikli ilk model olacak. Yenilenen tasarımı, ferah iç mekanı ve barındırdığı teknolojisiyle dikkat çeken elektrikli Fiat 500, aynı zamanda sahip olduğu 2.seviye otonom sürüş özellikleriyle kent içi ulaşımda da avantaj sağlamayı hedefliyor. Yeni Fiat 500’ün, Giorgio Armani, Bvlgari ve Kartell gibi dünyaca ünlü moda ve tasarım ikonlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde farklı versiyonları üretilecek. Aracın reklam yüzü ise, ünlü aktör Leonardo DiCaprio olacak. DiCaprio, buradan kazandığını bir çevre kuruluşuna aktaracak.

Yeni nesil Fiat 500’ün lansman yüzü olan “La Prima Cabrio” versiyonu, kendine özgü tasarımı, özel teknolojileri ve bağlanabilirlik çözümleriyle dikkat çekiyor. La Prima, pazardaki tek dört koltuklu üstü açık elektrikli otomobil olmasıyla da bir ilke imza atıyor. Satışa sunulduğu ülkelerde satışı “500” adetle sınırlandırılacak yeni Fiat 500 La Prima’da, doğadan ilham alınan üç farklı renk seçeneği bulunuyor. 2. seviye otonom sürüş özelliklerinin bulunduğu La Prima’da Akıllı Hız Asistanı, Otonom Acil Durum Freni gibi gelişmiş sistemler yer alıyor.

Elektrikli 500, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla WLTP normuna göre 320 km’ye kadar menzil sunuyor. Kullanıcıların günlük işe-gidip gelmeleri için gerekli ortalama 50 km’lik menzilse 5 dk’lık hızlı şarjla dolabiliyor. Fiat 500, elektronik olarak sınırlanmış biçimde maksimum 150 km/s’ye ulaşıyor.

Astra’ya makyaj ve yeni motor dopingi





Opel’in makyaj operasyonu geçiren Astra modeli, elden geçirilen tasarım unsurları, dinamik sürüşü, yeni verimli motorları ve yenilikçi teknolojileriyle 159 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Üç ayrı motor seçeneğine ve üstün bir aerodinamik yapıya sahip yeni Astra HB, sınıfının en düşük rüzgâr sürtünme katsayısıyla düşük yakıt tüketimi vadediyor. Optimize edilen ön kamera ve dijital göstergeye sahip kokpit ile birlikte birçok yenilikçi teknoloji de aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Araçta 3 silindirli 1.5 lt (122 PS) dizelin yanı sıra 1.2 lt (110 PS) ve 1.4 lt (145 PS) turbo beslemeli benzinli motor seçenekleri yer alıyor. Dizel motor 9 ileri otomatik vites, 1.4 lt benzinli 7 ileri CVT otomatik ve 1.2 lt benzinli de 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiş. Makyajlı Astra HB, “Edition”, “GS Line” ve “Elegance” olmak üzere üç farklı donanım paketi seçeneğiyle sunuluyor.

Daha teknolojik

Yenilenen Astra HB, yenilikçi teknolojilerle de öne çıkıyor. Araçta “IntelliLux LED Matrix” farların yanı sıra, takip mesafesi göstergesi, otomatik acil durum freni özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi ve şerit takip sistemi gibi donanımlar da, donanım seçeneklerine göre Astra’da yerini alıyor.

Bunun yanında yeni Astra HB, yeni ön ve arka kameralarla donatılmış. Kamera artık sadece araçları değil aynı zamanda yayaları da algılıyor. Bu da güvenlik noktasında önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi Multimedya Navi Pro ile birlikte sunulan dijital geri görüş kamerası da çok daha fazla özellik sunuyor. Aracın arkasındaki görüntü ekrana daha net ve keskin aktarılırken, karanlıktaki görüntü kalitesinde de ciddi bir gelişim gözlemlenebiliyor. Yeni Astra HB kullanıcıları Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Multimedya Radio ve Multimedya Navi Pro gibi sistemlerle en güncel bağlanabilirlik çözümlerini sunuyor.

RAV4’e yeni bir seçenek

SUV segmentinin öncüsü Toyota RAV4 ürün gamına “Hybrid Passion X-Sport” versiyonu da eklendi. Yeni sportif tasarımı, yüksek performansı ve yüksek güvenlik özellikleriyle 5. nesil RAV4’ün tüm özelliklerini bünyesinde taşıyan “Hybrid Passion X-Sport”, 222 HP güce sahip yeni 2.5 lt hibrit motorla donatılmış. Elektrikli AWD-i dört tekerlekten çekiş sistemyle mükemmel performans gösteren RAV4 Hybrid Passion X-Sport, 442 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Hybrid Passion X-Sport, metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlarla dikkat çekiyor. Aracın iç mekanı da siyah spor deri döşeme ve siyah iç tavanla kombine edilmiş. İç mekanda ayrıca 7 inç dokunmatik multimedya ekranı ve direksiyonun arkasında 7 inç TFT çoklu bilgi ekranı da yer alıyor. Bununla birlikte araçta 8 inç dokunmatik ekran ve akıllı giriş özelliğiyle birlikte akıllı telefonlar için kablosuz şarj da var.

Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 4.4 lt yakıt tüketen RAV4 Hybrid Passion X-Sport, akıllı dört çeker sürüş teknolojisini de barındırıyor. Ellektrikli AWD-i sistemi, şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, kaygan yollarda daha iyi çekiş sağlıyor.

‘Yılın Otomobili’ için 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. İki aşamalı düzenlenen yarışmanın ilk etabında otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan 75 OGD üyesinin oylarıyla 7 finalist otomobil belirledi.

Aday 17 yeni model arasından “BMW 3 Serisi”, “Citroen C5 Aircross”, “Mercedes-Benz A Serisi Sedan”, “Nissan Micra”, “Opel Corsa”, “Peugeot 2008” ve “Renault Clio” finale kaldı.

Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan’da Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. 7 finalist otomobili son kez test etme şansı bulacak OGD üyeleri, sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilecek. Birinci otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” gibi kriterleri göz önüne alarak kullanacak.













