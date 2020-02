Haydi İzmir, ışık göründü!

Nüfusu 5 milyona yaklaşan Türkiye’nin incisi İzmir’de, futbola gönül vermiş yüzbinlerce tutkulu taraftar var. ‘Karşıyaka-Göztepe’ gibi ünü yurt dışına taşan büyük bir rekabetin yaşandığı İzmirimizi, futbolun ülkemizdeki zirvesi olan ‘Süper Lig’de sadece Göztepe temsil ediyor.

Oysaki, İzmir ve Türk Futbolu’nun çınarları sayılan yüzyıllık geçmişe sahip olan İzmir’in birçok kulübü, futbolun ülkemizdeki zirvesi olan ligde yıllarca yer aldı.

İzmirli takımlar içinde; Altay, Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve İzmirspor ile bir sezon da olsa Bucaspor Süper Lig’de mücadele etttiler. Uzun yıllar sonra İzmir futbolunda bir başkaldırı, isyan ve de yükseliş başladı. 14 yıl aranın ardından şu anda Süper Lig’e yükselen Göztepe, 3. sezonunda adından sıkça söz ettiriyor. Hele ki yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne kavuşmuşken Göztepe’nin yeni destanlar yazacağını düşünüyorum.

Türkiye’de Profesyonel Futbol Ligi’nin kurulduğu 1959’da 4 takımla (Altay, Göztepe, İzmirspor, Karşıyaka) temsil edilen İzmir, daha sonra Altınordu’nun da katılımıyla ilk yıllarda zaman zaman 5 takımla şimdi ki ‘Süper Lig’in ayarındaki futbol liginde mücadele etti, taraftarlarına heyecan yaşattı.

O günleri yeniden yaşamamız için bana göre ‘Tünelin ucundaki ışık göründü’. İzmir futbolunu ayağa kaldırmak için kulüplerimiz güçbirliği yaptılar. Ezeli rakipler ebedi dostluğu benimseyerek rekabeti sahada yaşayıp sahada bırakmayı tercih ediyorlar.

Bunun en güzel örneğini de Göztepe’nin evine kavuştuğu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin açılış maçında hep birlikte gördük. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş hepsi oradaydı. Yıllardır hep bunun olması gerektiğinin altını çiziyorum.

“Biz birlikte güçlüyüz” sloganının hayata geçmesi çok değerli. Burada bu birlikteliği sağlayan tüm kulüp başkanlarını tebrik ediyorum. Ancak bu kadarı da yetmez. İzmirliyim diyen, İzmir’in ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını koklayan kurum ve kuruluşların da İzmir kulüplerini daha da ileriye taşımak için ellerini taşın altına koyması gerekiyor.

Altay, Karşıyaka, Buca geliyor...

İşte TFF 1. Lig’de Alsancak Stadı’na kavuşmanın hayaliyle yanıp tutuşan Altay, Süper Lig’e çıkabilmek adına var gücüyle çabalıyor. Şu an 31 puanla lider Hatayspor’un 5 puan gerisinde Play Off hattında yer alıyor. Siyah beyazlılar, özellikle genç başkanları Özgür Ekmekçioğlu ile birlikte küllerinden adeta yeniden doğdu. Son iki haftadır Göztepe’ye uğur getiren Bornova Stadı’nda 2’de 2 yaptı. Umut ediyorum ki sezon sonunda da direkt olmasa bile Play Off’tan ipi göğüsleyecekler. Elbette Altay’ın gücünün farkına varıp aldığı puanları güzel futboluyla da taçlandırmasını bekliyor, Alsancak Stadı’nın da bir an evvel bitmesini arzu ediyorum.



TFF 3. Lig 3. Grup’ta bir üst lig için mücadele eden Karşıyaka’da olağanüstü değişim kimseyi şaşırtmasın. Ne para, ne pul, ne gidenler, ne de kalanlar. Takım transfer yasağı nedeni ile futbolcu alamıyor. Ara transferde herkes kadrosuna takviye yaparken, onlar aynı kadro ile savaşlarını sürdürüyorlar.

Ama; kulüp olarak, takım olarak, Karşıyaka olarak ayakta durmayı başardılar. İkinci yarı maçlarında dört karşılamadan 2 galibiyet ve bir beraberlikle alınlarının akıyla çıktılar. 34 puanla Play Off hattındalar. Bu tesadüf değildir. Şimdi, tünelin ucundaki ışık daha net görünüyor. Haydi Kaf Kaf, şimdi daha fazla kenetlenme zamanı...



TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen sezon Play Off oynayan Tire 1922 Spor’u devralan Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, kulübün adını Ci Group Buca olarak değiştirdi. Renkleri Bucaspor gibi sarı lacivert olan Ci Group Buca’yı şampiyonluğa oynatmayı planlayan Aktaş, bütün mesaisini takımını bir üst lige çıkarmak adına harcıyor, var gücüyle çalışıyor.

Ligin ilk yarısında beklenenin altında kalan sarı lacivertliler, gelgitlerle 23 puanla 10. sırada kaldılar.

Devre arasını iyi değerlerdiren ve de hatırı sayılır derecede takviyeler yapan Ci Group Buca, ikinci yarıda oynadığı 5 maçtan 13 puan toplayarak puan cetvelinde 5. sıraya yerleşti. Liderle aralarında sadece 5 puan fark kaldı. Ben Ci Group Buca’nın da bu sezon bir üst lige çıkacağına inananlardanım. Görüldüğü üzere İzmir’in 3 köklü kulübü bir üst lige çok yakın. Gerekli kenetlenmenin zemininin oluşturulması İzmirliyim diyen herkesin ödevidir. İzmir artık kısır döngüye son vermek istiyor. Başarılarla adından söz ettirmek istiyor. Fazla değil, birkaç yıl içinde tıpkı eskiden olduğu gibi ‘Süper’ denen ligde neden birden fazla İzmir takımı olmasın? Bunu başaracak gücümüz var. Yeter ki oluşturulan güçbirliği iklimi daha da güçlendirilsin. Haydi İzmir...